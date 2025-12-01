Nagy Márton: Életveszély lenne hozzányúlni a nyugdíjrendszerhez

Hétfő reggel megtartották Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter parlamenti meghallgatását, amelyen a kormány gazdaságpolitikájáról kérdezték a tárcavezetőt. A miniszter ismertette a magyar gazdaság helyzetét, a költségvetés állapotát, a jövő évi kilátásokat, valamint a kormány és a jegybank közötti feszültségpontokat. A meghallgatás fókuszába a költségvetési hiány, a gazdaságélénkítés, a hitelminősítők viselkedése és az európai gazdasági környezet kerültek – derült ki a Portfolió tudósításából.

Nagy Márton szerint a háború és a német recesszió fékezi a növekedést, ezért aktív gazdaságpolitika kell / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Nagy Márton: „a háború és a német gazdaság szenvedése visszafogja a növekedést”

Nagy Márton arról beszélt, hogy az ukrajnai háború és a német gazdaság gyengélkedése jelentősen visszafogják a magyar növekedést és a költségvetés mozgásterét.

Azért nincs ma 2 százalékos magyar növekedés, mert ezt elviszi a német gazdaság szenvedése.

Szerinte ebben a környezetben elengedhetetlen az aktív, ösztönző gazdaságpolitika. A kormány a fogyasztás élénkítésén keresztül próbálja fenntartani a GDP-bővülést. Úgy számol, hogy a fogyasztás önmagában 2 százalékponttal húzza fel a növekedést, amely idén 0,5, jövőre 3 százalék lehetne, ha a német recesszió nem húzná le az adatokat.

Ennek az anticiklikus politikának ára a magasabb költségvetési hiány. A kormány 5 százalékra emelte az idei és a jövő évi hiánycélt. Nagy szerint ez nem túlzott lazítás, különösen a román példához viszonyítva, ahol szerinte „elszállt a költségvetés”. A miniszter úgy véli, a piac elfogadta a lépést, amit azzal támasztott alá, hogy a Moody’s nem rontotta Magyarország adósbesorolását.

A hiány mellett az államadósság szintje idén és jövőre stagnálhat, 2025-től pedig a növekedés már segíthet a mutatók javításában.

A miniszter kritizálta a Magyar Nemzeti Bank „erős szigorát” jelentő monetáris politikát, amely szerinte ugyan letörte az inflációt, de jelentős gazdasági áldozattal jár. Emiatt tartja szükségesnek a fiskális ösztönzést, elsősorban a reálbérek emelésén keresztül. Rövid távon szerinte a fogyasztás húzza a növekedést, tartós felzárkózást azonban csak a beruházások bővülése hozhat.