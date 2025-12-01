Népszerű édességet hívott vissza a Spar – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle

A SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150 gramm megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a Spar Magyarország Kft. a termékben előforduló idegen anyag (fémdarabok) lehetséges jelenléte miatt – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A SPAR FREE FROM kókuszos kekszet visszahívták a forgalomból / Fotó: NKFH

A közlemény szerint a Spar Magyarország Kft. a fogyasztóvédelemmel együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz

Kiszerelés: 150 gramm

Minőségmegőrzési idő: 19.05.2026.

Tétel azonosító: 250847

Beszállító: Sapidum d.o.o.

Forgalmazó: Spar Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: idegen anyag jelenléte a termékben.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.