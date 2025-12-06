Soha nem látott dráguláshoz vezetett a zöldülés - az európai gazdaságok belerokkannak a megújulókba

Jól hangzó szlogen volt, hogy az európai zöldátmenetből majd a polgárok profitálnak: lesz sok új zöldmunkahely, olcsó lesz a bőséges nap- és szélenergia, s bónuszként még a szén-dioxid-kibocsátás is csökken. Két évtizednyi zöldülés nyomán bármely más régiónál nagyobb mértékben, 30 százalékkal mérséklődött a szén-dioxid-kibocsátás, ami majd kétszerese az Egyesült Államok által elért 17 százalékos csökkenésnek. Ám mindezért nagy árat fizettek az európai gazdaságok.

Elvágólagosan állt át a megújulókra az európai gazdaság / Fotó: Shutterstock

Németországban a fejlett világ legmagasabb lakossági villamosenergia-árai sújtják a polgárokat. Míg az Egyesült Királyságban a legmagasabb ipari villamosenergia-díjat szedik a vállalatoktól – a Nemzetközi Energiaügynökség 28 fejlett gazdaságot vizsgáló elemzése szerint.

Az Európai Unióban a nehézipari átlagos villamosenergia-árak kétszer akkorák, mint az Egyesült Államokban.

Míg a kínai tarifák másfélszeresére rúgnak az európaiak. Arról nem is szólva, hogy a megújulók részesedésének növekedése a korábbinál ingadozóbbá tette az energiaárakat Európában.

Nagy árat fizet az európai gazdaság

Megbénítják az európai ipart a magas energiaköltségek. Különösen nagy hátrányt jelent, hogy

lassítják a mesterséges intelligencia térnyerését,

mert ennek fejlesztése olcsó és bőséges áramforrásokat feltételez. Emellett a fogyasztók számára is megélhetési sokkot okoznak a rezsiköltségek.

Mivel a kontinens nem rendelkezik bőséges olaj- és gázkinccsel, ezért stratégiai szempontból logikus lépés a diverzifikáció. És vannak is jó példák:

Spanyolország, ahol magas a napsütéses órák száma, bízhat a napenergiában,

az északi országokban a vízenergia kínál olcsó megoldást,

Franciaország pedig hagyományosan a nukleáris energiával tartja alacsonyan az energiaköltségeket.

Ám az európai régió nagyobb részét stagnálással fenyegetik az energiaköltségek.

Az elmúlt napokban az ExxonMobil bejelentette:

Bezárja skóciai vegyipari üzemét a magas energiaköltségek miatt.

Míg egy német adatközpont-üzemeltető vezérigazgatója azt mondta a The Wall Street Journalnak, hogy bővítené két adatközpontját Frankfurtban, Németország internetes kereszteződésében. De a helyi áramszolgáltató csak 2035-re ígéri az ehhez szükséges energiát.