Ukrajna életeket menthet, végre blokkolni tudják az orosz hadsereg hozzáférését a Starlinkhez

Kijev arra kéri az ukrán állampolgárokat, hogy ne segítsék az orosz csapatokat azzal, hogy saját nevükben regisztrálnak Starlink műholdas terminálokat az orosz hadseregnek. Ennek érdekében Kijev megállapodást kötött a SpaceX vállalattal, amelynek értelmében a Starlink szolgáltatás csak a hivatalosan bejegyzett, fehér listás terminálokon keresztül működik keleti szomszédunk területén.

Vége lehet az orosz Starlink-használatnak a fronton / Fotó: NurPhoto via AFP

A regisztrációhoz ukrán személyazonosító okmány szükséges, így a hatóságok később könnyen azonosítani tudják, ki végezte a műveletet. Ha egy ilyen terminált orosz drónok irányítására vagy más katonai célokra használnak, akkor a hatóságok büntetőeljárást indíthatnak a szolgáltatást aktiváló ukrán állampolgár ellen.

Az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg fenyegetéssel és zsarolással próbálta rávenni ukrán hadifoglyok családtagjait a terminálok saját nevükben történő regisztrálására. Más esetekben anyagi ösztönzőket kínálnak, 200-300 dollárt (63-95 ezer forint) fizetnek egyetlen terminál bejegyezéséért.

A mostani intézkedés részeként Ukrajna polgárait és katonáit arra kérik, hogy minél hamarabb regisztrálják saját termináljaikat a fehér listára, hogy megőrizzék a szolgáltatást.

A Starlink szerepe a háborúban

A Starlink globális műholdas hálózat széles sávú internet-hozzáférést biztosít szinte bárhol a világon. Alacsony pályán keringő műholdai miatt ellenálló a hagyományos elektronikus zavarásokkal szemben, így stabil, nagy sebességű kapcsolatot nyújt a fronton és a hátországban egyaránt.

Az ukrán hadsereg, civilek és vállalkozások széles körben alkalmazzák a terminálokat, különösen ott, ahol a hagyományos távközlési infrastruktúra megsérült vagy megsemmisült. Kulcsfontosságú eszközzé vált a kommunikáció, a parancsnoki irányítás és a harctéri koordináció terén. A katonai egységek többsége legalább egyet üzemeltet, gyakran álcázva az orosz drónok elkerülése érdekében.

Az orosz hadsereg hivatalosan nem fér hozzá a szolgáltatáshoz az amerikai szankciók miatt, ezért harmadik országokon (például Közép-Ázsia, Közel-Kelet, Dubaj, Szerbia) keresztül importálja a terminálokat, majd külföldi fiókokon aktiválja őket. Becslések szerint több ezer ilyen szürke terminál jutott el a frontvonalra. Egy másik módszerük az ukrán állampolgároknak fizetett regisztráció volt.