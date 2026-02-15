Deviza
EUR/HUF379,65 0% USD/HUF319,8 0% GBP/HUF435,73 -0,22% CHF/HUF415,63 -0,21% PLN/HUF90,09 0% RON/HUF74,53 0% CZK/HUF15,64 0% EUR/HUF379,65 0% USD/HUF319,8 0% GBP/HUF435,73 -0,22% CHF/HUF415,63 -0,21% PLN/HUF90,09 0% RON/HUF74,53 0% CZK/HUF15,64 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
SpaceX
Starlink
orosz-ukrán háború
Oroszország

Ukrajna életeket menthet, végre blokkolni tudják az orosz hadsereg hozzáférését a Starlinkhez

Az orosz és az ukrán hadsereg is használja a Starlink műholdas internetet, bár az orosz erők hivatalosan nem férnek hozzá a terminálokhoz, mégis több ezret sikerült beszerezniük. Kijev régóta szeretett volna ennek véget vetni, ezért megállapodást kötött a SpaceX vállalattal: Ukrajna területén mostantól csak a hivatalosan regisztrált terminálok működnek.
Hornyák Szabolcs
2026.02.15, 17:12
Frissítve: 2026.02.15, 18:27

Kijev arra kéri az ukrán állampolgárokat, hogy ne segítsék az orosz csapatokat azzal, hogy saját nevükben regisztrálnak Starlink műholdas terminálokat az orosz hadseregnek. Ennek érdekében Kijev megállapodást kötött a SpaceX vállalattal, amelynek értelmében a Starlink szolgáltatás csak a hivatalosan bejegyzett, fehér listás terminálokon keresztül működik keleti szomszédunk területén.

Ukrainian Soldiers Of The 61st Separate Mechanized Brigade During Military Exercises In The Chernihiv Region Ukrajna blokkolja az orosz hadsereg hozzáférését a Starlinkhez
Vége lehet az orosz Starlink-használatnak a fronton / Fotó: NurPhoto via AFP

A regisztrációhoz ukrán személyazonosító okmány szükséges, így a hatóságok később könnyen azonosítani tudják, ki végezte a műveletet. Ha egy ilyen terminált orosz drónok irányítására vagy más katonai célokra használnak, akkor a hatóságok büntetőeljárást indíthatnak a szolgáltatást aktiváló ukrán állampolgár ellen.

Az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg fenyegetéssel és zsarolással próbálta rávenni ukrán hadifoglyok családtagjait a terminálok saját nevükben történő regisztrálására. Más esetekben anyagi ösztönzőket kínálnak, 200-300 dollárt (63-95 ezer forint) fizetnek egyetlen terminál bejegyezéséért.

A mostani intézkedés részeként Ukrajna polgárait és katonáit arra kérik, hogy minél hamarabb regisztrálják saját termináljaikat a fehér listára, hogy megőrizzék a szolgáltatást.

A Starlink szerepe a háborúban

A Starlink globális műholdas hálózat széles sávú internet-hozzáférést biztosít szinte bárhol a világon. Alacsony pályán keringő műholdai miatt ellenálló a hagyományos elektronikus zavarásokkal szemben, így stabil, nagy sebességű kapcsolatot nyújt a fronton és a hátországban egyaránt.

Az ukrán hadsereg, civilek és vállalkozások széles körben alkalmazzák a terminálokat, különösen ott, ahol a hagyományos távközlési infrastruktúra megsérült vagy megsemmisült. Kulcsfontosságú eszközzé vált a kommunikáció, a parancsnoki irányítás és a harctéri koordináció terén. A katonai egységek többsége legalább egyet üzemeltet, gyakran álcázva az orosz drónok elkerülése érdekében.

Az orosz hadsereg hivatalosan nem fér hozzá a szolgáltatáshoz az amerikai szankciók miatt, ezért harmadik országokon (például Közép-Ázsia, Közel-Kelet, Dubaj, Szerbia) keresztül importálja a terminálokat, majd külföldi fiókokon aktiválja őket. Becslések szerint több ezer ilyen szürke terminál jutott el a frontvonalra. Egy másik módszerük az ukrán állampolgároknak fizetett regisztráció volt.

Az orosz erők elsősorban kommunikációra, parancsnoki posztok adatátvitelére, valamint egyes esetekben drónok távoli irányítására használják a Starlinket. Azt még nem tudni, hogy az ukrán lépés mennyire befolyásolja a háborút, mivel Oroszországnak van saját műholdas hálózata (Yamal, Express, Gonets), bár kevésbé hatékony.

Robotok és drónok: a háború új arca Ukrajnában
Az immár három és fél éve tartó háború Ukrajnát fegyvergyárrá változtatta, ami kedvez az ukrán hadiipari startupoknak. Keleti szomszédunk felpörgette a drónok gyártását, számtalan saját fejlesztésű eszközt mutatott be, miközben Oroszország sem tétlenkedik.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12818 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu