Az ukrán korrupcióellenes nyomozók őrizetbe vették a volt energiaügyi minisztert annak a széles körű nyomozásnak a részeként, amely tavaly novemberben politikai válságot váltott ki. Az őrizetbe vétel hírét vasárnap közölte az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU).

Az úgynevezett Midas vagy Mindics-ügy középpontjában egy állítólagos 100 millió dolláros kenőpénz-ügy áll, amelybe számos magas rangú tisztviselő és az üzleti elit több tagjai is belekeveredett, köztük Volodimir Zelenszkij elnök egykori munkatársa is.

Az ügy Timur Mindicsről kapta a nevét, aki Zelenszkij korábbi üzlettársa és társtulajdonosa volt

abban a Kvartal 95 produkciós irodában, amelyet a korábbi komédiás államelnök alapított, és ahonnan Zelenszkij elnöksége alatt több embert is elhelyeztek az államigazgatás csúcspozícióiban.

Az aranyvécéről elhíresült Mindics Izraelbe szökött, ahol állítólag merényletet kíséreltek meg ellene.

Szökni próbált a volt energiaügyi miniszter

A NABU nyomozói a Reuters tudósítása szerint akkor vették őrizetbe a volt energiaügyi minisztert, miközben átlépte az államhatárt.

A hivatal közleménye szerint „a törvényi előírásoknak megfelelően folytatódnak a prioritást élvező nyomozati intézkedések”. Az ügynökség tudatta, hogy hamarosan további részleteket is nyilvánosságra hoz, de az érintett volt miniszter nevét csak később közölték.

Az Ukrainszki Nacionalni Novini (UNN) című portál tudósítása szerint azonban Herman Haluscsenkót vették őrizetbe, akit november 12-én egy rendkívüli kormányülésen függesztettek fel a posztjáról.

Most a volt minisztert Kijevbe szállítják, hogy elvégezzék az összes szükséges nyomozati intézkedést,

beleértve a hivatalos vádemelést és a megelőző intézkedés kiválasztását. Az eljárás a törvényi normáknak és a bíróság szankcióinak megfelelően zajlik.

A korrupció Ukrajna rákfenéje

A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy Ukrajna előző két energiaügyi minisztere távozott a botrány következményei miatt, amely Zelenszkij kabinetfőnökének állását is megpecsételte. A két miniszter és a kabinetfőnök egyaránt tagadta, hogy bármilyen szabálytalanságot követett volna el.

A korrupció elleni küzdelem kulcsfontosságú prioritás Ukrajna reformtörekvéseiben,

mivel az ország az Európai Unió tagságára törekszik, amihez le kell győznie ezt a több évtizedes súlyos problémát.