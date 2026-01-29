Ezt eddig nem tudtuk: sorsfordító nyilatkozatot tett Amerika az ukrán békéről – így küldhetnek be brit és francia katonákat

Az Amerikai Egyesült Államok kulcsszerepet fog játszani Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, Európa aktív részvételével – jelentette ki szerdán, az amerikai szenátus külügyi bizottságának venezuelai helyzetről tartott meghallgatásán Marco Rubio. Az amerikai külügyminiszter szerint általános konszenzus van a biztonsági garanciákról, ennek értelmében kis létszámú európai csapatok, elsősorban francia és brit katonák kerülnének bevetésre, Amerika támogatásával.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) / Fotó: AFP

Rubio elmondta, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáit, de a helyszínen csak európai katonák lehetnek jelen. Azt azonban hozzátette, hogy az amerikai részvétel önmagában is valódi biztonsági garanciát jelent, mivel Washington támogatása nélkül az európai erők Ukrajnába telepítése értelmetlen lenne – számolt be róla az Ukrinform ukrán hírportál.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az amerikai biztonsági mechanizmus valójában az igazi biztonsági garancia. Rubio nem bagatellizálja el azt a tényt, hogy egyes európai országok készek csapatokat telepíteni Ukrajnába az orosz-ukrán háború lezárása után, de rámutatott arra, hogy az amerikai biztonsági mechanizmus nélkül ennek nem lenne sok jelentősége. Szerinte ennek azaz oka, hogy az Amerikai Egyesült Államok szövetségesei és partnerei az elmúlt 20-30 évben nem fektettek be eleget saját védelmi képességeikbe.

Azt Marco Rubio nem részletezte, hogy pontosan mit is jelentene az amerikai biztonsági garancia Ukrajna esetében.

Donald Trump amerikai elnök kormányzata világossá tette Ukrajna számára, hogy Washington biztonsági garanciái attól függenek, hogy Kijev beleegyezik-e egy békemegállapodásba, amely valószínűleg magába foglalná a Donbasz Oroszországnak való átadását – írja a Financial Times nyolc, a tárgyalásokhoz közel álló személyre hivatkozva.

A beszámoló szerint Washington fegyvereket is felajánlott Ukrajnának hadseregének békeidőben történő megerősítésére, ha az ország – az Oroszországgal kötött béke áraként – beleegyezik abba, hogy kivonja csapatait a keleti régió ukrán fegyveres erők által ellenőrzött részeiről.