Putyin őrjöng: lelőtték az ukránok a legendás orosz vadászrepülőt, amerikai rakétát vetettek be – videón a Szu-34-es

Ukrajna légiereje lelőtt egy orosz Szu–34 Fullback csapásmérő repülőgépet Dél-Ukrajna felett. A repülőgép Oroszország kurszki régiójában zuhanhatott le. A vadászrepülőgépet a bevetés során megsemmisítették, és a személyzet életét vesztette – közölte a Defence Blog szerdán.

A vadászrepülőgépet a bevetés során megsemmisítették, a személyzet életét vesztette / Fotó: AFP

Az orosz védelmi minisztériumhoz köthető katonai bloggerek és több Kreml-párti médium később elismerték a repülőgép elvesztését, valamint megerősítették a személyzet halálát, ám nem közöltek részleteket a baleset okáról vagy pontos helyszínéről.

A Szu–34 egy két hajtóműves, kétszemélyes csapásmérő repülőgép, amelyet nagy hatótávolságú, precíziós támadások végrehajtására terveztek szárazföldi és tengeri célpontok ellen.

Az ukrajnai háború során az egyik fő eszköze volt az orosz irányított bombák és rakéták bevetésének, gyakran nagy távolságból végrehajtott csapások során.

Egyes orosz és ukrán nyílt források korábban azt állították, hogy a repülőgépet egy nyugati szállítású Patriot légvédelmi rendszer lőtte le, ezt azonban az ukrán hatóságok hivatalosan nem erősítették meg. Ezek az állítások továbbra sem tekinthetők bizonyítottnak.

Az eset tovább növeli azon Szu–34-esek számát, amelyeket Oroszország a teljes körű invázió kezdete óta elveszített. Az Oryx nyílt forrású hírszerzési projekt adatai szerint

2022 februárja óta legalább 40 darab Szu–34 csapásmérő repülőgép megsemmisülését erősítették meg vizuálisan, köztük egy korszerűsített Szu–34M változatét is, bár ez a szám nem tartalmazza a nem megerősített veszteségeket.

Az orosz Szu–34-esek a növekvő kockázatok – így a kiterjedt légvédelmi lefedettség és a nagy hatótávolságú elhárítási zónák – ellenére továbbra is repülnek csapásmérő bevetésekre. A frissített beszámolók rávilágítanak a repülőgép-veszteségeket övező bizonytalanságra, valamint arra, milyen nehéz független módon megerősíteni azokat az incidenseket, amelyek Oroszország területén vagy annak közelében történnek.