Amerika mindenkit meglepett: döntött az árnyékflotta lefoglalt óriáshajójáról – ez az ország kapja meg a Sophia tankert
Az Egyesült Államok visszaad Venezuelának egy tartályhajót, amelyet ebben a hónapban foglalt le – közölte szerdán a Reutersszel két amerikai tisztviselő. A névtelenséget kérő források szerint a venezuelai hatóságoknak visszaadott hajó a panamai zászló alatt közlekedő M/T Sophia szupertanker. Az amerikai hatóságok arról nem adtak felvilágosítást, hogy miért döntöttek a hajó visszaszolgáltatása mellett.
Az Egyesült Államok tavaly év vége óta összesen hét hajót foglalt le. A Sophia január 7-én került amerikai ellenőrzés alá, amikor olajat szállítva a parti őrség és az amerikai hadsereg egységei feltartóztatták. Akkor az amerikai kormányzat úgy nyilatkozott, hogy a szankciók alatt álló Sophia „állam nélküli, szankcionált, a sötét flottához tartozó olajszállító tanker”.
Az egyik forrás nem tudta megmondani, hogy a hajó fedélzetén még van-e olaj.
Trump rátette a venezuelai olajra a kezét
Donald Trump külpolitikájának latin-amerikai fókuszában Venezuela áll, kezdetben azzal a céllal, hogy eltávolítsa hatalmából Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Miután nem sikerült diplomáciai megoldást találni, Trump január 3-án egy merész, éjszakai rajtaütés során amerikai csapatokat küldött az országba, hogy elfogják Madurót és feleségét.
Ezt követően Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok határozatlan ideig ellenőrzése alatt kívánja tartani Venezuela olajkészleteit, miközben egy százmilliárd dolláros terv keretében újjáépítené az ország leromlott olajiparát.
Sophia veszélyes lehet
Szakértők szerint a Venezuelához köthető lefoglalt tankerek jelentős része több mint húszéves, nem rendelkezik megfelelő biztonsági tanúsítványokkal és biztosítással, ami komoly hajózási kockázatot jelent. Ez azt jelenti, hogy egy ütközés vagy olajszennyezés esetén a biztosítási igények és a felelősség megállapítása rendkívül nehéz, sőt sokszor lehetetlen – mondták hajózási és biztosítási iparági források.
A dubaji székhelyű GMS kérelmet nyújtott be egy amerikai engedélyre, amely lehetővé tenné számára az Egyesült Államok által lefoglalt, venezuelai olajkereskedelemhez köthető hajók megvásárlását és bontását.
A hajót az Egyesült Államok a venezuelai partok közelében kezdte követni, és január 7-én tartóztatta fel az Atlanti-óceánon, Izlandtól délre, ahol az amerikai parti őrség egységei az időközben orosz nyilvántartásba vett olajszállító fedélzetére léptek.
John Healey brit védelmi miniszter az akció utáni alsóházi tájékoztatóján elmondta, hogy szankciók hatálya alatt álló honosítatlan hajóról van szó, amely Iránhoz és Oroszországhoz egyaránt szorosan kötődik, az elmúlt öt évben ötször cserélt zászlót, és a lefoglalása idején „gyorsan felvonni próbált orosz zászló” előtt általa használt guyanai lobogó is hamis volt. A hajó ebben az időszakban 7,3 millió hordó iráni olajat szállított, és az ebből származó bevételt a teheráni rezsim a terrorizmus finanszírozására használta.