Most vagy soha: tömegével ír ki állásokat az EU, bárki jelentkezhet, elképesztő a fizetés – 3700 euró a legrosszabb, a csúcs 21 ezer euró

Az Európai Uniónál betöltött állásokról az a hír járja, hogy nemcsak jól fizetnek, de nagyon népszerűek is. Azonban Brüsszel most változtatott a feltételeken, alaposan átdolgozta a 2026-os AD5 vizsgát, és egyszerűbb, digitális kiválasztási eljárássá alakította át. Ezt a változást technikai problémák és jogi nehézségek előzték meg. Az új formátum immár lehetővé teszi a távvizsgákat az EU mind a 24 hivatalos nyelvén, és egy jelentősen egyszerűbb értékelési eljárásra épül.

Népszerűek és jól fizetnek az EU-s állások / Fotó: Shutterstock

Az Euronews cikke arról számol be, hogy az utolsó általános AD5-ös pályázat általános szakemberek számára 2019-ben zajlott, akkor 22 644 jelentkező vett részt rajta. Ezt követően ez a belépési lehetőség egyelőre eltűnt az európai munkaerőpiacról, pedig azóta is sokan várják a következő fordulót. Most végre sor kerül rá.

Túljelentkezésre számít a piac

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) a 2026-os kiírásra 50 000 és 60 000 közötti jelentkezőt vár, akik összesen 1490 helyért pályáznak. Vagyis a jelentkezőknek csupán alig három százalékuk lesz sikeres.

A nagy érdeklődés nem véletlen, ugyanis több ezer fiatal szakember az EPSO-ban látja az egyik lehetőséget a stabil, hosszú távú állásokhoz az uniós intézményekben. A kiválasztási eljárás visszatérése, és a várhatóan megugró kereslet újra felizzíthatja a vitát az EU személyzeti modelljéről.

Az elemzők azzal érvelnek, hogy mivel túl nagy volt a létszámhiány az állandó alkalmazottak körében, így ez arra kényszerítette az intézményeket, hogy nagyobb mértékben támaszkodjanak ideiglenes alkalmazottakra és szerződéses munkavállalókra. Sokan közülük bizonytalanabb körülmények között és kevesebb juttatással dolgoznak.

Így zajlik a toborzás az EU-nál

„A toborzás valójában soha nem állt le teljesen. A kezdő szintű általános profilú szakemberek felvételi eljárását ugyan felfüggesztették, de az EPSO továbbra is szervezett speciális vizsgákat olyan szakterületek számára, mint az ellenőrök, az informatikai szakemberek vagy a jogász-nyelvészek. Így az intézmények továbbra is tudtak személyzetet toborozni meghatározott területeken” – magyarázza Oliver Salles, az EPSO új igazgatója, aki 2025 májusában vette át a tisztséget. Hozzátette, hogy ahol mégis hiányoztak a szakértők, az uniós intézmények inkább ideiglenes személyzetet, például határozott idejű vagy szerződéses alkalmazottakat fel.