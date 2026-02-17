Hamis a biztonságérzet – ha a Hormuzi-szorosban elszabadul a pokol, 100 dollár fölé drágulhat a nyersolaj

Miután korábban évtizedeken át az volt a jellemző a globális olajpiacra, hogy az árak még a valamikor a távoli jövőben esetleg bekövetkező közel-keleti háború kilátása miatt is erőteljesen ingadozni kezdtek, az amerikai palaolaj megjelenésével a helyzet megváltozott, és a befektetők úgy vélik, a Hormuzi-szoros lezárásán kívül valójában semmi sem rázhatja meg igazán az olajpiacot.

Hamis biztonságérzet az olajpiacon / Fotó: Middle East Images via AFP

Össze tud-e még rezzenni az olajpiac?

Mivel pedig egy ilyen blokád bekövetkezését nagyon valószínűtlennek ítélik, a befektetők az alacsony árakra tesznek. Az év elején az Egyesült Államok által Venezuelára kényszerített olajblokád is ezt a fogyasztói szempontból optimista képet erősítette egyébként, hiszen sokak várakozásával szemben nem hozott tartós változást a jegyzésben.

Az ezt követően az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő és katonai konfrontációval fenyegető feszültség ugyanakkor mégis áremelkedéshez vezetett, a Brent nyersolaj hordónkénti ára 67 dollár fölé, a WTI-é pedig 62 dollár fölé szökött, ami már figyelmeztette a kereskedőket, hogy azért össze tud még rezzenni a piac.

A Rystad Energy norvég energiapiaci tanácsadó cég erre fel ki is dolgozott nemrégiben öt lehetséges forgatókönyvet az amerikai–iráni konfliktus lehetséges kimeneteleiről. A legkedvezőbb esetben létrejönne a megállapodás a felek között a perzsa állam nukleáris programjának leállításáról, ami a szankciók eltörléséhez és Irán olajtermelésének fellendüléséhez vezetne.

Ez esetben persze tovább esnének az olajárak, ám a másik négy forgatókönyv megvalósulása drágítaná a nyersolajat. Ezek

az amerikaiak korlátozott támadásaitól az iráni nukleáris létesítmények és esetlegesen az olajipari infrastruktúra ellen,

egészen a széles körű támadásokig,

az ország legfőbb vezetőjének haláláig

és a kormány összeomlását követő polgári zavargásokig terjednek.

Zavarba ejtő ugyanakkor, hogy a Rystad egyik forgatókönyvében sem tételezi fel a nyersolaj árának jelentős és tartós emelkedését.

A legrosszabb esetben a tanácsadó cég szerint az olaj ára hordónként 10-15 dollárral ugorhat meg.