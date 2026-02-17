Fojtó szorításba kerültek a fuvarozók: sok az eszkimó, kevés a fóka, drága a zsineg

A nemzetközi fuvarozásban 8,8 százalékos, a belföldi fuvarozásban pedig 8,6 százalékos összköltség-növekedést mért a DigiLog Consulting 2025 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A legtöbb költségtétel szignifikánsan nőtt: a gépjárművezetők bére 6,2-7,7 százalékkal, az autópályadíjak 3,7-7,6 százalékkal, a járművek finanszírozási költsége 30,4-35,5 százalékkal, a lízingkamatok pedig 36,6-39,4 százalékkal emelkedtek. Ezek ellensúlyozására az egyéb költségeket csupán 0,7-1,8 százalékkal tudták mérsékelni a fuvarozók.

Tovább nőtt a közúti fuvarozás költsége, nem sikerült minden emelkedést továbbhárítani / Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Romlott a közúti fuvarozás hatékonysága

Az iparág hatékonysági és termelékenységi mutatói tovább romlottak, még a gyenge előző évi bázishoz viszonyítva is. A nemzetközi területen 1,3 százalékkal, míg a belföldin 0,9 százalékkal romlott hatékonyság, ami szintén emelte az egy kilométerre jutó önköltséget. A jelenség hátterében a csökkenő árumennyiség, valamint a hazai utak felújításával és bővítésével járó országos torlódások állnak.

Alig segít, hogy olcsóbb az üzemanyag

Az előző negyedévekben az önköltség csökkenéséhez jelentősen hozzájárult a gázolaj hazai árának 8 százalékot is meghaladó esése és a forint 3,3 százalékos gyengülése (2024 azonos időszakához viszonyítva). A negyedik negyedévben azonban ezek a kedvező hatások mérséklődtek: az üzemanyag csupán 4 százalékkal volt olcsóbb, míg a forint már 5,1 százalékkal erősödött az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Kevés a rakomány, nagy a konkurenciaharc

A hazai GDP a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint 0,5 százalékkal nőtt a KSH adatai alapján a IV. negyedévben, az egy évvel korábbihoz képest. A teljes 2025-ös gazdasági teljesítmény 0,3 százalékos bővülést produkált. A közúti fuvarozás volumenének legnagyobb részét adó ipari termelés – amely a GDP közel 20-25 százalékát teszi ki – a negyedik negyedévben is gyengén teljesített:

október: –3,2 százalék;

november: –5,5 százalék;

december: +1,8 százalék

a nyers adatok alapján az előző év azonos időszakához képest. Pedig már a tavalyi bázis is nagyon alacsony volt. Bár decemberben megjelent egy pozitív érték, a negyedik negyedévben átlagosan közel 2,3 százalékkal, 2025 egészében pedig 3,2 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene, így esett a szállítandó áru mennyisége. Különösen nagyot esett az elektromos berendezések gyártása (elektromos motorok és Li-ion-akkumulátorok), valamint a járműgyártás.

A schengeni bővítés miatt tovább nőtt a nyomás a román fuvarozók részéről, akik a korábbinál is nagyobb számban jelentek meg a magyar belföldi és a nemzetközi fuvarpiacon, ezzel is növelve a többletkapacitást és az árversenyt.

Elolvadt a profit, eltűnt több mint háromszáz fuvarozó

Az előző év azonos időszakához képest a nemzetközi fuvarozásban 3,6 százalékos, a belföldi fuvarozásban pedig 5,4 százalékos díjemelkedést mért a DigiLog Consulting 2025 IV. negyedévében. A sikeres áremelések ellenére sem tudták maradéktalanul áthárítani a 8,8, illetve 8,6 százalékos költségemelkedést a fuvarozók az október december közötti időszakban.

A nemzetközi fuvarozás esetében 5,1 százalékos,

a belföldinél pedig további 3,2 százalékos díjemelés kellett volna

a költségek teljes kompenzálásához. A szállítandó volumenek alacsony szintje miatti kapacitásfelesleg nem tett lehetővé ekkora áremelést, így a közúti iparág ebben a negyedévben sem volt nyereséges iparági átlagban. Ezzel már a kilencedik egymást követő negyedévben hiányzik a nyereség a szektorból, ami szükségszerűen maga után vonja a beruházások elmaradását, a kapacitások csökkentését és a vállalkozások számának visszaesését.