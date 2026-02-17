Fojtó szorításba kerültek a fuvarozók: sok az eszkimó, kevés a fóka, drága a zsineg
A nemzetközi fuvarozásban 8,8 százalékos, a belföldi fuvarozásban pedig 8,6 százalékos összköltség-növekedést mért a DigiLog Consulting 2025 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A legtöbb költségtétel szignifikánsan nőtt: a gépjárművezetők bére 6,2-7,7 százalékkal, az autópályadíjak 3,7-7,6 százalékkal, a járművek finanszírozási költsége 30,4-35,5 százalékkal, a lízingkamatok pedig 36,6-39,4 százalékkal emelkedtek. Ezek ellensúlyozására az egyéb költségeket csupán 0,7-1,8 százalékkal tudták mérsékelni a fuvarozók.
Romlott a közúti fuvarozás hatékonysága
Az iparág hatékonysági és termelékenységi mutatói tovább romlottak, még a gyenge előző évi bázishoz viszonyítva is. A nemzetközi területen 1,3 százalékkal, míg a belföldin 0,9 százalékkal romlott hatékonyság, ami szintén emelte az egy kilométerre jutó önköltséget. A jelenség hátterében a csökkenő árumennyiség, valamint a hazai utak felújításával és bővítésével járó országos torlódások állnak.
Alig segít, hogy olcsóbb az üzemanyag
Az előző negyedévekben az önköltség csökkenéséhez jelentősen hozzájárult a gázolaj hazai árának 8 százalékot is meghaladó esése és a forint 3,3 százalékos gyengülése (2024 azonos időszakához viszonyítva). A negyedik negyedévben azonban ezek a kedvező hatások mérséklődtek: az üzemanyag csupán 4 százalékkal volt olcsóbb, míg a forint már 5,1 százalékkal erősödött az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Kevés a rakomány, nagy a konkurenciaharc
A hazai GDP a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint 0,5 százalékkal nőtt a KSH adatai alapján a IV. negyedévben, az egy évvel korábbihoz képest. A teljes 2025-ös gazdasági teljesítmény 0,3 százalékos bővülést produkált. A közúti fuvarozás volumenének legnagyobb részét adó ipari termelés – amely a GDP közel 20-25 százalékát teszi ki – a negyedik negyedévben is gyengén teljesített:
- október: –3,2 százalék;
- november: –5,5 százalék;
- december: +1,8 százalék
a nyers adatok alapján az előző év azonos időszakához képest. Pedig már a tavalyi bázis is nagyon alacsony volt. Bár decemberben megjelent egy pozitív érték, a negyedik negyedévben átlagosan közel 2,3 százalékkal, 2025 egészében pedig 3,2 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene, így esett a szállítandó áru mennyisége. Különösen nagyot esett az elektromos berendezések gyártása (elektromos motorok és Li-ion-akkumulátorok), valamint a járműgyártás.
A schengeni bővítés miatt tovább nőtt a nyomás a román fuvarozók részéről, akik a korábbinál is nagyobb számban jelentek meg a magyar belföldi és a nemzetközi fuvarpiacon, ezzel is növelve a többletkapacitást és az árversenyt.
Elolvadt a profit, eltűnt több mint háromszáz fuvarozó
Az előző év azonos időszakához képest a nemzetközi fuvarozásban 3,6 százalékos, a belföldi fuvarozásban pedig 5,4 százalékos díjemelkedést mért a DigiLog Consulting 2025 IV. negyedévében. A sikeres áremelések ellenére sem tudták maradéktalanul áthárítani a 8,8, illetve 8,6 százalékos költségemelkedést a fuvarozók az október december közötti időszakban.
- A nemzetközi fuvarozás esetében 5,1 százalékos,
- a belföldinél pedig további 3,2 százalékos díjemelés kellett volna
a költségek teljes kompenzálásához. A szállítandó volumenek alacsony szintje miatti kapacitásfelesleg nem tett lehetővé ekkora áremelést, így a közúti iparág ebben a negyedévben sem volt nyereséges iparági átlagban. Ezzel már a kilencedik egymást követő negyedévben hiányzik a nyereség a szektorból, ami szükségszerűen maga után vonja a beruházások elmaradását, a kapacitások csökkentését és a vállalkozások számának visszaesését.
Az elmúlt év utolsó napján 11 745 fuvarozó vállalkozást tartottak nyilván Magyarországon, 314-el kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ez 11 százalékkal marad el a 2021-es csúcstól.
Útdíjsokk a láthatáron!
Az elemzői konszenzus szerint a hazai GDP 1-2 százalékkal is emelkedhet, de az ipari termelés lényeges javulására nem számíthatunk 2026-ban a DigiLog szerint. Így a fuvarozás iránti kereslet sem emelkedhet érdemben. A költségek újabb, extrém emelkedése várható, mivel
- az üzemanyagárak csökkenése megállt,
- a forint tovább erősödött,
- a költségek többsége továbbra is infláció felett nő,
- a hazai útdíjak várható brutális emelkedése pedig messze az infláció fölé fogja emelni az önköltség növekedését.
A fuvardíjak a gyenge kereslet ellenére is tovább emelkedhetnek, mert a költségnövekedés emelésre kényszeríti a fuvarozókat. Az emelés mértéke azonban alacsonyabb lehet. A közúti szektor profitszintje így az idén is alacsony, akár negatív is maradhat, ami a járművek és a vállalkozások számának további csökkenését valószínűsítik.