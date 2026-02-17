Itt a magyar mesterterv, hogyan akadályozzák meg Ukrajna uniós csatlakozását: megkötik a kormány kezét – vajon most mit fog lépni Brüsszel?
Az Országgyűlésnek új határozati javaslatot nyújtottak be Kijev uniós tagságának és háborús támogatásának elutasításáról. A javaslat szerint Magyarország nem járul hozzá Ukrajna EU-csatlakozásához, mert az a békét és a régió biztonságát veszélyezteti.
Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden beterjesztettek az Országgyűlésnek egy határozati javaslatot, amely Ukrajna uniós tagságának és háborús támogatásának elutasítását célozza. Az indítvány egyértelműen ellenzi az EU-tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvéseket is.
Ukrajna EU-csatlakozása növeli a háború veszélyét
A javaslat szerint Magyarország szomszédságában egy, a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik. Ez közvetlen veszélyt jelent Európa biztonságára. A kezdeményezés szerint a legfontosabb feladat a konfliktus súlyosbodásának megelőzése, fegyverszünet és béketárgyalások elősegítése lenne, ugyanakkor az Európai Unió intézményei és vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció kockázatát.
A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert a háborús állapot felvétele az EU-t is a konfliktus részeseivé tenné.
Továbbá Ukrajna nem felel meg az EU-tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel.
A javaslat felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséhez ne járuljon hozzá, a háborús támogatást és a fegyverszállításokat pedig tiltsa meg. A dokumentum hangsúlyozza, hogy Magyarország és Európa érdeke a háborúból való kimaradás, valamint minden lehetséges béketörekvés támogatása, beleértve az amerikai kezdeményezéseket is.
Az indítvány adatai szerint az EU a háború kitörése óta 193,3 milliárd euró – nagyjából 73 ezermilliárd forint – támogatást nyújtott Ukrajnának, ami közel háromszorosa Magyarország 2004 óta kapott nettó uniós támogatásának. Ezen felül további 90 milliárd euró hitelt biztosítanak 2026–2027-ben, amely a beterjesztők szerint valójában vissza nem térítendő támogatásnak tekinthető.
Az Európai Bizottság tervezete a kohéziós és agrártámogatások legalább 20 százalékos csökkentésével teremtené elő a forrásokat.
Az újjáépítési tervben 800 milliárd gazdasági és 700 milliárd dollárnyi katonai támogatási igény szerepel, amely minden magyar család számára 1,4 millió forint anyagi terhet jelentene.
Az Országgyűlés üdvözli a kormány nemzeti petícióját a magyar emberek véleményének kikérésére, és felszólítja, hogy akadályozza meg a magyar pénzek Ukrajnába juttatását.
A határozati javaslat továbbá tiltakozik az EU katonai szövetséggé alakítása, az egyhangúság eltörlésére irányuló törekvések és a tagállami hatáskörök korlátozása ellen. Az Országgyűlés kéri a kormányt, hogy minden jogszerű eszközzel képviselje Magyarország érdekeit az EU intézményeiben, a nemzeti szuverenitás védelme érdekében.
