Rendkívüli: Ursula von der Leyenék meggondolták magukat, Magyarország mentességet kap az orosz olaj tilalma alól – rendkívüli ülést hívhatnak össze az ukrán leállás miatt
Az Európai Bizottság engedélyezheti, hogy Magyarország ideiglenesen orosz olajat importáljon Horvátországon keresztül. Hosszú ideig tartott, de Brüsszel végre hajlandó volt reagálni a Barátság kőolajvezetéket ért támadások okozta károkra.
Tegnap Magyarország bejelentette, hogy ideiglenes kivételt szeretne alkalmazni az orosz nyersolaj tengeri úton történő importjára Horvátországon keresztül
– közölte Anna Kaisa Itkonnen, az Európai Bizottság szóvivője Brüsszelben. A hazai kimaradást a Barátság kőolajvezetéket ért károk okozták, így sürgősen biztosítani kell az alternatív útvonalakat.
A bizottság hangsúlyozta, hogy a tagállamok energiaellátásának biztonsága kiemelt fontosságú. Magyarország és Szlovákia – a csővezetékre támaszkodó két szárazföldi tagállam –, 90 napra elegendő vészolajkészlettel rendelkezik, amely a RePower Europe program előírása, ennek fenntartására azonban alternatív forrásokat kell találni.
Az Európai Bizottság ezért készen áll egy vészhelyzeti olajkoordinációs ülés összehívására, hogy áttekintse a megszakítás lehetséges hatásait és a szállítási alternatívákat. Az Ukrinform szerint ezzel párhuzamosan Brüsszel folyamatosan egyeztet Kijevvel a Barátság kőolajvezeték javításának várható időpontjáról.
Brüsszel rábólinthat az orosz olajra – de nem feltételek nélkül
Egy másik szóvivő, Siobhan McGarry szerint az EU szankciós szabályozása lehetővé teszi az ideiglenes kivételeket a nyersolaj- és kőolajtermék-import tilalma alól, ha a szállítás csővezetéken keresztül egy szárazföldi tagállamba a tagállamon kívüli ok miatt megszakad.
Ez az engedmény csak addig maradhat érvényben, amíg a szállítás helyre nem áll, vagy az Európai Tanács másképp nem dönt.
Az ideiglenes kivétel ideje alatt ráadásul Magyarországnak háromhavonta jelentést kell tennie Brüsszelnek a tengeri úton érkező orosz nyersolaj mennyiségéről.
A Barátság kőolajvezetéken keresztül január 27. óta nem érkezik olaj, miután dróntalálat érte az útvonalat ellátó egyik állomást. A Naftogaz megerősítette a támadást, de nem részletezte, pontosan mi volt a célpont.
Horvátország a leállást követően bejelentette, hogy kész segíteni a tranzitban, ám a kormány akkor még leszögezte, hogy nem orosz olajjal, mert az szerintük finanszírozná Oroszország háborúját Ukrajna ellen. Ante Susnjar gazdasági miniszter kiemelte, hogy az Adria-csővezeték technikailag készen áll, így nincs műszaki indok arra, hogy bármely EU-tagország orosz olajhoz legyen kötve.
Január vége óta szünetel az orosz kőolaj tranzitja a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezeték déli ágán, miután a Lviv térségében történt orosz dróntámadást követően biztonsági okokból leállították a kőolajszállítást. Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság elvárja, hogy a gáz vagy kőolajtranzit válsághelyzetében a tagállamok egyeztessenek Brüsszellel.