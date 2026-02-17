Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 536,28 -0,22% MTELEKOM1 998 +0,4% MOL3 562 -0,39% OTP40 280 -0,42% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 078,02 +0,5% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 686,05 +0,19% BUX127 536,28 -0,22% MTELEKOM1 998 +0,4% MOL3 562 -0,39% OTP40 280 -0,42% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 078,02 +0,5% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 686,05 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Horvátország
Barátság-kőolajvezeték
energiabiztonság
Magyarország
Brüsszel
orosz olaj

Rendkívüli: Ursula von der Leyenék meggondolták magukat, Magyarország mentességet kap az orosz olaj tilalma alól – rendkívüli ülést hívhatnak össze az ukrán leállás miatt

Az EU vészhelyzeti kivételt ad a magyar energiaellátás biztosítására a Barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt. Brüsszel kiemelte, hogy a tagállamok energiaellátása minden körülmények között prioritás, és ezért engedélyezi az orosz olaj Horvátországon keresztül történő importját.
VG
2026.02.17, 21:20
Frissítve: 2026.02.18, 05:29

Az Európai Bizottság engedélyezheti, hogy Magyarország ideiglenesen orosz olajat importáljon Horvátországon keresztül. Hosszú ideig tartott, de Brüsszel végre hajlandó volt reagálni a Barátság kőolajvezetéket ért támadások okozta károkra.

PCK refinery in Schwedt gáz kőolaj Barátság orosz olaj
Az EU kivételt adhat a szankciók alól, hogy Magyarország ne maradjon orosz olaj nélkül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Tegnap Magyarország bejelentette, hogy ideiglenes kivételt szeretne alkalmazni az orosz nyersolaj tengeri úton történő importjára Horvátországon keresztül 

– közölte Anna Kaisa Itkonnen, az Európai Bizottság szóvivője Brüsszelben. A hazai kimaradást a Barátság kőolajvezetéket ért károk okozták, így sürgősen biztosítani kell az alternatív útvonalakat.

A bizottság hangsúlyozta, hogy a tagállamok energiaellátásának biztonsága kiemelt fontosságú. Magyarország és Szlovákia – a csővezetékre támaszkodó két szárazföldi tagállam –, 90 napra elegendő vészolajkészlettel rendelkezik, amely a RePower Europe program előírása, ennek fenntartására azonban alternatív forrásokat kell találni.

Az Európai Bizottság ezért készen áll egy vészhelyzeti olajkoordinációs ülés összehívására, hogy áttekintse a megszakítás lehetséges hatásait és a szállítási alternatívákat. Az Ukrinform szerint ezzel párhuzamosan Brüsszel folyamatosan egyeztet Kijevvel a Barátság kőolajvezeték javításának várható időpontjáról.

Brüsszel rábólinthat az orosz olajra – de nem feltételek nélkül

Egy másik szóvivő, Siobhan McGarry szerint az EU szankciós szabályozása lehetővé teszi az ideiglenes kivételeket a nyersolaj- és kőolajtermék-import tilalma alól, ha a szállítás csővezetéken keresztül egy szárazföldi tagállamba a tagállamon kívüli ok miatt megszakad.

Ez az engedmény csak addig maradhat érvényben, amíg a szállítás helyre nem áll, vagy az Európai Tanács másképp nem dönt.

Az ideiglenes kivétel ideje alatt ráadásul Magyarországnak háromhavonta jelentést kell tennie Brüsszelnek a tengeri úton érkező orosz nyersolaj mennyiségéről.

A Barátság kőolajvezetéken keresztül január 27. óta nem érkezik olaj, miután dróntalálat érte az útvonalat ellátó egyik állomást. A Naftogaz megerősítette a támadást, de nem részletezte, pontosan mi volt a célpont.

Horvátország a leállást követően bejelentette, hogy kész segíteni a tranzitban, ám a kormány akkor még leszögezte, hogy nem orosz olajjal, mert az szerintük finanszírozná Oroszország háborúját Ukrajna ellen. Ante Susnjar gazdasági miniszter kiemelte, hogy az Adria-csővezeték technikailag készen áll, így nincs műszaki indok arra, hogy bármely EU-tagország orosz olajhoz legyen kötve.

Erre várt az egész ország, Ursula von der Leyenék megtörték a csendet a Barátság vezeték leállításáról: ez tetszeni fog az ukránoknak - a magyaroknak és a szlovákoknak már nem

Január vége óta szünetel az orosz kőolaj tranzitja a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezeték déli ágán, miután a Lviv térségében történt orosz dróntámadást követően biztonsági okokból leállították a kőolajszállítást. Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság elvárja, hogy a gáz vagy kőolajtranzit válsághelyzetében a tagállamok egyeztessenek Brüsszellel.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
81 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu