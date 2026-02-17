Rendkívüli: Ursula von der Leyenék meggondolták magukat, Magyarország mentességet kap az orosz olaj tilalma alól – rendkívüli ülést hívhatnak össze az ukrán leállás miatt

Az Európai Bizottság engedélyezheti, hogy Magyarország ideiglenesen orosz olajat importáljon Horvátországon keresztül. Hosszú ideig tartott, de Brüsszel végre hajlandó volt reagálni a Barátság kőolajvezetéket ért támadások okozta károkra.

Az EU kivételt adhat a szankciók alól, hogy Magyarország ne maradjon orosz olaj nélkül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Tegnap Magyarország bejelentette, hogy ideiglenes kivételt szeretne alkalmazni az orosz nyersolaj tengeri úton történő importjára Horvátországon keresztül

– közölte Anna Kaisa Itkonnen, az Európai Bizottság szóvivője Brüsszelben. A hazai kimaradást a Barátság kőolajvezetéket ért károk okozták, így sürgősen biztosítani kell az alternatív útvonalakat.

A bizottság hangsúlyozta, hogy a tagállamok energiaellátásának biztonsága kiemelt fontosságú. Magyarország és Szlovákia – a csővezetékre támaszkodó két szárazföldi tagállam –, 90 napra elegendő vészolajkészlettel rendelkezik, amely a RePower Europe program előírása, ennek fenntartására azonban alternatív forrásokat kell találni.

Az Európai Bizottság ezért készen áll egy vészhelyzeti olajkoordinációs ülés összehívására, hogy áttekintse a megszakítás lehetséges hatásait és a szállítási alternatívákat. Az Ukrinform szerint ezzel párhuzamosan Brüsszel folyamatosan egyeztet Kijevvel a Barátság kőolajvezeték javításának várható időpontjáról.

Brüsszel rábólinthat az orosz olajra – de nem feltételek nélkül

Egy másik szóvivő, Siobhan McGarry szerint az EU szankciós szabályozása lehetővé teszi az ideiglenes kivételeket a nyersolaj- és kőolajtermék-import tilalma alól, ha a szállítás csővezetéken keresztül egy szárazföldi tagállamba a tagállamon kívüli ok miatt megszakad.

Ez az engedmény csak addig maradhat érvényben, amíg a szállítás helyre nem áll, vagy az Európai Tanács másképp nem dönt.

Az ideiglenes kivétel ideje alatt ráadásul Magyarországnak háromhavonta jelentést kell tennie Brüsszelnek a tengeri úton érkező orosz nyersolaj mennyiségéről.

A Barátság kőolajvezetéken keresztül január 27. óta nem érkezik olaj, miután dróntalálat érte az útvonalat ellátó egyik állomást. A Naftogaz megerősítette a támadást, de nem részletezte, pontosan mi volt a célpont.