Trump ezt tudja? Az oroszok szétlőtték Amerika fontos gyárait Ukrajnában – Kijev felajánlotta az egész országot az USA-nak

Az oroszok a Boeinget, a Flexet és Bunge-t is lőtték Ukrajnában. Az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország amerikai vállalatokra is szándékosan csapásokat mér.
VG/MTI
2026.02.17, 21:20
Frissítve: 2026.02.18, 05:23

Oroszország szándékosan csapásokat mér amerikai vállalatokra is Ukrajnában, a háború négy éve alatt ezeknek a cégeknek a 47 százaléka szenvedett károkat, 38 százalékuknál pedig alkalmazottak haltak meg – számolt be róla Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kedden az X közösségi oldalán. A tárcavezető kiemelte, hogy célzott orosz csapások érték mások mellett a Boeing kijevi irodáját, a Flex munkácsi gyárát és a Bunge dnyiprói üzemét.

Munkács, rakétatámadás Ukrajna, orosz-ukrán háború Amerikai Egyesült Államok
Több amerikai vállalatot is célba vettek az oroszok Ukrajnában / Fotó: Myroslav Biletskyi Facebook-oldala

„Az oroszok nemcsak az ukrán népet, hanem az amerikai adófizetőket is támadják. Ezeket a csapásokat Oroszország az amerikai gazdaságra mérte” – fogalmazott a tárcavezető.

Az amerikai kereskedelmi kamara adataira hivatkozva közölte, hogy a orosz–ukrán háború során az Ukrajnában működő amerikai vállalatok 47 százalékát érték orosz támadások, 57 százalékuknál alkalmazottak sebesültek meg, és 38 százaléknál voltak halálos áldozatok is a dolgozók körében.

Amerikai cégek az oroszok kereszttüzében

„Miközben a Kreml 2025 folyamán és 2026 elején újraindítást javasolt a Trump-adminisztrációnak az Amerikai Egyesült Államokkal fennálló gazdasági kapcsolatokban, Oroszország egyidejűleg a Flex Electronics, a Boeing és más vállalatok ellen intézett támadásokat. Moszkva azt állítja, hogy olyan kapcsolatokat kíván az Egyesült Államokkal, ahol az üzlet mindenek felett áll. Ám az amerikai vállalatok elleni csapásokat aligha lehet partnerségnek nevezni” – jegyezte meg a miniszter.

Szibiha meggyőződése szerint az orosz támadások azt mutatják, hogy a Kreml előnyösnek nevezett gazdasági együttműködési ajánlatai valójában nem mások, mint Patyomkin-falvak, amelyeknek célja az időnyerés és az amerikai befolyás gyengítése Európában.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ezzel szemben Ukrajna az Amerikai Egyesült Államoknak kölcsönösen előnyös együttműködést kínál számos területen, a ritkaföldfémektől kezdve, a csúcstechnológián át, a védelmi együttműködésig és a dróngyártásig.

„Már vannak sikertörténeteink, és szeretnénk ezeket bővíteni. Egy szuverén és szabad, növekvő GDP-vel rendelkező Ukrajna jelentős stratégiai győzelem lenne az amerikai érdekek európai érvényesítésében, hatalmas piac az amerikai áruk és szolgáltatások számára, valamint stratégiai vereség Moszkvának” – szögezte le a külügyminiszter.

