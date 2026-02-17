Ceausescu óta építik a gigászi gátat a Magyarországra tartó folyón, majdnem el is készült – a bíróság meg betiltotta
Négy évtizeddel a beruházás kezdete után jogerősen leállították a Mihaileni-víztározó építését Romániában. A már 90 százalékban elkészült projekt építési engedélyét a kolozsvári bíróság kedden megsemmisítette, így a munkálatok végleg megálltak. Annak idején Ceausescuék úgy tervezték, öt év alatt kész lesz és a szocialista Románia gazdasági függetlenségének jelképe lesz. Most már tényleg az.
A Kolozsvári Ítélőtábla 2026. február 16-án jogerős döntéssel megsemmisítette a Mihaileni-víztározó 1987-ben kiadott építési engedélyét. A határozat lezárta azt a több éve tartó jogvitát, amelyet a Declic Egyesület indított a román állami szervek ellen.
A civil szervezet még 2022-ben támadta meg az engedély jogszerűségét. Első fokon még elutasították a keresetet, ám a fellebbezés után a táblabíróság teljes egészében helyt adott a Declic keresetének. Az ítélet értelmében az alpereseknek több mint 32 ezer lej perköltséget is meg kell fizetniük. Az Adevarul.ro értesülései szerint döntés végleges.
Már majdnem elkészült a román gátprojekt
A beruházást a hatóságok szerint 90 százalékos készültségi szinten érte a leállítás. A gát fő szerkezete elkészült a Fehér-Körösön, 300 méter hosszú és 24 méter magas kő- és betonszerkezet áll a helyszínen, mintegy 20 kilométerre Brad városától.
A tározótér azonban nem jött létre: hiányzik a tó kialakítása, az összekötő utak befejezése és az üzembe helyezés. A 4,5 kilométeres elkerülő útból 3,5 kilométer készült el, három híd, egy viadukt és az üzemeltetési központ megépült, de az utolsó, mintegy 900 méteres szakasz félbemaradt.
A beruházás összértékét közel 168 millió lejre becsülték, ebből több mint 150 millió lejt már elköltöttek.
A kudarc azért is figyelemreméltó, mert a projekt még 1987-ben, a Ceausescu-korszak végén indult, célja pedig az volt, hogy
- biztosítsa a vízellátást a Brad környéki települések és bányászati egységek számára;
- valamint csökkentse a Fehér-Körös völgyében gyakori árvizek kockázatát Hunyad és Arad megyében.
A munkálatok a rendszerváltás után is folytatódtak, de forráshiány miatt többször leálltak. 2018-tól ismét állami finanszírozással gyorsultak fel, majd 2022-ben újra megakadtak a környezetvédelmi perek miatt.
A román állami vízügyi hatóság, az Apele Romane korábban bejelentette, hogy maga a gát elkészült és alkalmas a vízhozam szabályozására – ám tározó nélkül a rendszer nem teljes értékű.
A Declic szerint azonban a beruházás súlyos környezeti károkat okozna. Állításuk szerint a tervezett tó mintegy öthektárnyi erdőt érintene, valamint veszélyeztetné a Natura 2000-es Körös-szoros élőhelyet. A civilek arra is figyelmeztettek, hogy az új mesterséges vízfelület metánkibocsátással járhat, amely az érvelésük szerint jelentős klímahatással bír.
A hatóságok ezzel szemben azt hangsúlyozták, hogy a tározó növelné a térség biodiverzitását, és kulcsszerepet játszana a vízgazdálkodásban, illetve az árvízmegelőzésben.
Félkész infrastruktúrával zárult le a jövő
A Hunyad Megyei Tanács a döntés után közölte: a projekt nemzetgazdasági jelentőségű beruházásként indult, és a leállítás komoly társadalmi és gazdasági kockázatot jelent a térség számára. A megyei vezetés korábban a kormányhoz és az államfőhöz is fordult a munkálatok folytatása érdekében, de a jogerős ítélet ezt végleg lezárta.
A Mihaileni-gát egyébként már működőképes, de víztározó nélkül nem tud működni, a környéken pedig kisajátított telkek és félbehagyott létesítmények tucatjai maradtak üresen. A román állam több mint négy évtizedes beruházása így engedély nélkül, jogerősen lezárva végződött.
A történet tanulsága egyértelmű: még egy majdnem kész, százmilliós nagyságrendű állami projekt is megállhat, ha az engedélyezési alapja jogilag támadható.
