Szlovákia megmenekül: máris jelentkezett az első uniós ország, ami olajat ad Ficónak Ukrajna helyett – még a gázszállítást is felpörgetik

Csehország nyújthat segítő kezet Szlovákiának az olajbeszerzésre, miután Magyarországhoz hasonlóan északi szomszédunkhoz sem érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Erről tárgyalt Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszter kedden, Pozsonyban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A tárcavezető szerint a jelenlegi megállapodás csak kisebb mennyiségű nyersanyag szállítását tenné lehetővé Szlovákiába, nagyobb mennyiség szállításához műszaki módosításokra lenne szükség.

Szlovákia is megsínylette a Barátság kőolajvezeték leállítását, Csehország nyújthat segítő kezet / Fotó: Robert Nemeti / AFP

„A technikai előkészületek és módosítások több hónapig is eltarthatnak. Ugyanakkor a jelenlegi állapotban is készek vagyunk bizonyos mennyiségű vészhelyzeti ellátást biztosítani. Megvizsgáljuk, hogy a meglévő technikai berendezésekkel mennyit tudnánk szállítani szomszédunknak” – mondta ennek kapcsán Havlicek. Hozzátette, hogy Csehország készen áll a megfelelő technikai előkészületek megkezdésére és a szükséges lépések megtételére.

Az EnergyHub hírportál emlékeztetett, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül korábban Szlovákiából Csehországba áramlott az orosz olaj, azonban Prága már levált az orosz erőforrásról. Ezt a nyugati tranzitútvonal bővítésébe történő beruházások tették lehetővé, melyek következtében az olaj immár az olasz TAL olajvezetéken és az ahhoz kapcsolódó IKL olajvezetéken keresztül áramlik Csehországba.

Az orosz olajat Szlovákiában a Mol-leány Slovnaft pozsonyi finomítója dolgozza fel. Mivel már nem érkezik orosz olaj, így a Slovnaft már kérelmezte a szlovák kormánytól az állami tartalékokból származó olaj biztosítását. A szlovák gazdasági minisztérium közölte, hogy az országnak körülbelül 90 napra elegendő olaj- és olajtermék-készlete van, és hogy szükség esetén készen áll ezeknek a tartalékoknak a felszabadítására.

Szlovákia és Magyarország is a horvátokhoz fordult

A hírek szerint a Barátság kőolajvezetéken nemcsak az orosz támadás miatt nem érkezik az olaj, ennek más oka is van.

„Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták. Az olajjal kapcsolatos helyzetet Magyarország ellen irányuló politikai zsarolásnak tekintem Magyarországnak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos kompromisszumot nem tűrő álláspontja miatt. Ha Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj” – jelentette ki hétvégén Robert Fico szlovák kormányfő.