Szlovákia megmenekül: máris jelentkezett az első uniós ország, ami olajat ad Ficónak Ukrajna helyett – még a gázszállítást is felpörgetik
Csehország nyújthat segítő kezet Szlovákiának az olajbeszerzésre, miután Magyarországhoz hasonlóan északi szomszédunkhoz sem érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Erről tárgyalt Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszter kedden, Pozsonyban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A tárcavezető szerint a jelenlegi megállapodás csak kisebb mennyiségű nyersanyag szállítását tenné lehetővé Szlovákiába, nagyobb mennyiség szállításához műszaki módosításokra lenne szükség.
„A technikai előkészületek és módosítások több hónapig is eltarthatnak. Ugyanakkor a jelenlegi állapotban is készek vagyunk bizonyos mennyiségű vészhelyzeti ellátást biztosítani. Megvizsgáljuk, hogy a meglévő technikai berendezésekkel mennyit tudnánk szállítani szomszédunknak” – mondta ennek kapcsán Havlicek. Hozzátette, hogy Csehország készen áll a megfelelő technikai előkészületek megkezdésére és a szükséges lépések megtételére.
Az EnergyHub hírportál emlékeztetett, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül korábban Szlovákiából Csehországba áramlott az orosz olaj, azonban Prága már levált az orosz erőforrásról. Ezt a nyugati tranzitútvonal bővítésébe történő beruházások tették lehetővé, melyek következtében az olaj immár az olasz TAL olajvezetéken és az ahhoz kapcsolódó IKL olajvezetéken keresztül áramlik Csehországba.
Az orosz olajat Szlovákiában a Mol-leány Slovnaft pozsonyi finomítója dolgozza fel. Mivel már nem érkezik orosz olaj, így a Slovnaft már kérelmezte a szlovák kormánytól az állami tartalékokból származó olaj biztosítását. A szlovák gazdasági minisztérium közölte, hogy az országnak körülbelül 90 napra elegendő olaj- és olajtermék-készlete van, és hogy szükség esetén készen áll ezeknek a tartalékoknak a felszabadítására.
Szlovákia és Magyarország is a horvátokhoz fordult
A hírek szerint a Barátság kőolajvezetéken nemcsak az orosz támadás miatt nem érkezik az olaj, ennek más oka is van.
„Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták. Az olajjal kapcsolatos helyzetet Magyarország ellen irányuló politikai zsarolásnak tekintem Magyarországnak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos kompromisszumot nem tűrő álláspontja miatt. Ha Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj” – jelentette ki hétvégén Robert Fico szlovák kormányfő.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a hét elején arról számolt be, hogy Magyarország és Szlovákia közösen fordult Horvátországhoz, hogy a brüsszeli szabályoknak megfelelően haladéktalanul tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé az Adria kőolajvezetéken keresztül.
„Egyetlen ország, így hazánk energiaellátásának biztonsága sem lehet ideológiai kérdés, így elvárjuk a horvátoktól, hogy Ukrajnával ellentétben ne kockáztassák politikai okokból Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának biztonságát” – tette hozzá a külügyminiszter.
Mint ismert, Szlovákia, hasonlóan Magyarországhoz, korábban nem támogatta az Európai Unió tagállamainak azon döntését, hogy fokozatosan megszüntessék az orosz gáz és olaj importját, mivel hazánkhoz hasonlóan északi szomszédunk energiaellátása szempontjából is kulcsfontosságú.