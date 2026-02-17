Orosz-ukrán háború: az elektronikai légtér ellenőrzése a cél, új utakon a drónháború

Oroszország élesen változtatott, keményített pozícióján az orosz–ukrán háború tárgyalásos megoldásának folyamatában. Hogy ez beleillik-e az idei 2026-os Müncheni Biztonsági Konferencia (Munich Security Conference) fő dokumentumába, a 2026-os Müncheni Biztonsági Jelentésbe – még vitatott.

Patriot PAC-3 rakéta Izraelben – az ukránok nem kapnak belőle, az orosz–ukrán háborút nem ezek fogják eldönteni / Fotó: StockTrek Images via AFP

Mindenesetre a jelentés első mondata szerint a világ a rombolás időszakába lépett be, amikor az óvatos reformok és politikai korrekciók helyett a pusztítás a jellemző. Ha a jelenlegi struktúrákat „elpusztították”, helyettük új rendszereket kell teremteni. Az USA nem szeretne kívül maradni és a Nyugat vezető állama tisztét sem adná fel. Zelenszkij Ukrajnája ebben a globális folyamatban legfeljebb másodlagos fontosságú kérdés.

A PAC-3 tabu

Radmila Sekerinska észak-macedóniai politikus, NATO-főtitkár-helyettes felszólította a szervezet nyugat-európai tagjait, hogy adjanak légvédelmi fegyvereket, kiváltképpen a legdrágább (darabja minimum négymillió dolláros) Patriot PAC-3 típusú ellenrakétákat Ukrajnának. Ráerősítésképpen Zelenszkij ukrán elnök ismételten kérte nyugati szövetségeseit, hogy küldjenek lég- és rakétavédelmi fegyvereket.

Megjegyzendő, hogy a legmodernebb képességeket (kinetikus célmegsemmisítést) jelentő PAC-3 rakéták könnyebbek, vékonyabbak, mint kémiai robbanófejes korábbi társaik – ugyanis nincs robbanófejük.

Úgy semmisítik meg célpontjaikat, hogy többszörös hangsebességgel ütköznek velük.

Ennek elérése roppant nehéz műszaki feladat.

A NATO, az amerikai gyártóvállalat (a Lockheed Martin) legszigorúbban őrzött titkai közé tartozik a PAC-3 rendszer célravezető egysége. Ezeket a rakétákat a hírek szerint nem engedik az ukránoknak sem a frontvonal közelében felállítani, nehogy a rakéták visszahulló darabjai oroszországi kezekbe kerüljenek és az oroszok tanulmányozhassák őket.

A Gerbera-taktika

Oroszország új taktikája, hogy kimeríti az ukrán (nyugati) légvédelmi képességeket, eredményeket tud felmutatni. Erre szolgált a moszkvai stratégák szerint az 2024 óta alkalmazott Gerbera-taktika.

A Gerberák (olcsó, fegyvertelen drónok) arra szolgálnak, hogy célpontokként kimerítsék az ukrán légvédelmet, elfogyjanak a rakétáik.

És ha egy négymillió dollárba kerülő Patriot légvédelmi rakétával leszednek egy pár ezer dolláros olcsó, csalidrónt, az előbb-utóbb halálos csapást mér Kijev légvédelmére. Pontosan tudják, hogy Ukrajna védekezésének egyik gyenge pontja a lőszerekkel, hadi eszközökkel való gondos, takarékos bánásmód hiánya.