Dánia
Ukrajna
Európai Unió

Valami megváltozott: nem kér az ukrán háború elől menekülőkből az egyik legirigyeltebb uniós ország, már 65 ezren letelepedtek – más világ jön

Már számos Európai Uniós ország szigorít az Ukrajnából érkező menekülteket érintő rendelkezésein. Most azonban egy váratlan régi jó barát is igyekszik felrúgni a jó viszonyt a Volodimir Zelenszkij országgal.
VG
2026.02.20, 20:33
Frissítve: 2026.02.20, 20:36

Dánia szigorítani készül az ukrán-orosz háború elől menekülő ukránok különleges védelmi rendszerén – közölte az Euractiv.

Zelenszkij ukrán elnökválasztás Ukrajna
Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke számos Európai Uniós országgal jó viszonyt ápolt. / Fotó: AFP

Dániának is aggályai vannak Zelenszkij 

Koppenhága Kijev egyik legmeghatározóbb támogatója az orosz-ukrán háború teljes körű inváziója óta. Dánia jelenlegi lépése azonban egy szélesebb körű tendenciát tükröz az EU-ban, mivel a kormányok szűkítik a jogosultsági szabályokat, miközben a kitelepítések elhúzódnak, és a nemzeti integrációs rendszerek nyomás alatt állnak.

Május közepétől Dánia leállítja a program keretében kiadott tartózkodási engedélyek kiadását bizonyos, a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukránok, köztük az Ukrajnában mozgósításra szorulók számára. 

A változások nem érintik a meglévő engedélyeket. Röviddel a teljes körű invázió után Dánia különleges törvényt hozott, amely ideiglenes tartózkodási engedélyt biztosított az ukránoknak, azonnali hozzáféréssel a munkához, lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és integrációs támogatáshoz anélkül, hogy a szokásos menedékjogi eljáráson kellett volna keresztülmenniük.

A dán hatóságok adatai szerint körülbelül 65 ezren kaptak tartózkodási engedélyt a törvény révén.

Az új javaslat értelmében a különleges rendszerből kizárt kérelmezők továbbra is kérelmezhetnének letelepedési engedélyt Dánia rendes bevándorlási vagy menedékjogi eljárásai révén.

A németek fokozatosan szigorítanak

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Németország szigorítaná az ukrán menekültek szociális támogatását: az április elseje után érkezők már csak az alacsonyabb összegű menekültügyi alapellátást kaphatják, ha a parlament elfogadja a kormány javaslatát.

Döntött a lengyel elnök az ukránokról, Zelenszkij nem fogja eltűrni: mostantól vége a kiváltságoknak – Nawrocki egy tollvonással megszüntette a segélyrendszert

A lengyelek nem a legtámogatóbb partnerek

Karol Nawrocki lengyel elnök február közepén írta alá azt a törvényt, mely fokozatosan megszünteti a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását rendező egyszerűsített eljárást, és más országok állampolgáraira is vonatkozó elvek szerint kezeli az ukránokat. Tartózkodási engedélyüket meghosszabbítják, de 2027 márciusáig újat kell kérvényezniük, már az általános szabályok alapján.

A korábbi különleges segítségnyújtási törvény egyszerűsítette az Ukrajnából a háború elől menekülők tartózkodását, munkavállalását, a szociális juttatásokhoz és az oktatáshoz való hozzáférését.

Továbbá Nawrocki megvétózott két készülő jogszabályt, köztük azt a törvénymódosítást, amely visszaállította volna a bíróságok függetlensége felett őrködő Igazságszolgáltatási Tanács (KRS) bíró tagjai megválasztásának 2017 előtti módját – a döntésről az államfő csütörtökön az X-en közzétett videóban tájékoztatta a közvéleményt.

