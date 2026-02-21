Terjed a hír, lángokban áll Putyin egyik legfontosabb gyára: az ukránok szétlőtték, az oroszok keresztet vethetnek a csúcsrakétájukra
Támadás Oroszország ellen, ég az Iszkander rakétákat gyártó üzem, lezárták az izsevszki repülőteret – erről számolt be az ukrán média szombat reggel.
Az ukrán közösségi hálón aktívan terjednek a lakossági videók és beszámolók, amelyek szerint hangos robbanások hallatszottak az egyik udmurtföldi – ez ugyancsak belső Oroszország – városban. A hatóságok korlátozásokat vezettek be a közeli repülőtér működésében, a helyiek pedig pedig egy lehetséges dróntámadásról beszélnek.
Iszkander: terjed a hír, lángokban áll Putyin egyik legfontosabb gyára
A közösségi oldalakon és a helyi csoportokban hangos robbanásokról szóló beszámolók terjednek Votkinszk városából.
Videókat is publikáltak, amelyekről azt állítják, azok a város különböző negyedeiben készültek. A feltételezések szerint drónok okozhatták a detonációkat.
Ezzel egy időben biztonsági intézkedésekről érkeztek hírek a szomszédos régióból is. Az izsevszki repülőtéren ideiglenesen korlátozásokat vezettek be a repülőgépek fel- és leszállására. A jelentések szerint a döntést a drónveszély miatt rendelték el. Az Udmurt Köztársaság területén fennálló drónveszélyről is jelzések érkeztek, de a részletek hivatalos tisztázása jelenleg is zajlik.
Mindenesetre olyan információk terjedtek el, amelyek szerint
valószínűleg támadás érte azt a gyárat, ahol az Iszkander rakétakomplexumokat gyártják. Ez a votkinszki üzem.
Fontos azonban, hogy eddig ezeket az adatokat hivatalosan nem erősítették meg. Az esetről készült egyik videót itt lehet megtekinteni.
Zelenszkij: Ukrajna nem veszíti el a háborút
Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök interjút adott az AFP francia hírügynökségnek az országa elleni orosz hadműveletek kezdetének (2022. február 24.) közelgő évfordulója alkalmából. Bár az ukrajnai háború pontos kimenetele bizonytalan, Kijev „nem veszíti el” – jelentette ki.
Nem mondhatjuk, hogy elveszítjük a háborút. A kérdés az, hogy nyerünk-e, de ennek a kérdésnek nagyon nagy ára van – fogalmazott a kijevi elnöki hivatalban adott egyórás interjúban.
Kiemelte, hogy Ukrajna az elmúlt napokban jelentős területeket foglalt vissza az orosz hadseregtől az ország déli részén. A mai napig 300 négyzetkilométert szabadítottak fel a jelenleg is tartó ellentámadásban.
Az ellentámadásokhoz Kijev egyebek mellett azt használta ki, hogy február elején leállították az orosz erők számára a Starlink műholdas hálózatot, amelyet az orosz hadsereg kommunikációra és a dróntámadások végrehajtására használt.
Azóta mindazonáltal az ukrán hadseregnek is gondjai vannak a Starlink hálózatra való csatlakozással.
Kijelentette azt is, hogy az Egyesült Államok továbbra is a „korábbi szinten” bocsát hírszerzési információkat Ukrajna rendelkezésére. Az Egyesült Államok mindig is sok információt adott át Kijevnek, de nem minden ukrán kérésre reagáltak. Franciaországtól és más európai országoktól megkapják a kért információkat.
Zelenszkij megerősítette, hogy amerikai részről nyomást helyeznek Kijevre annak érdekében, hogy vonuljon ki teljesen a Donyec-medencéből.
„Az amerikaiak, akárcsak az oroszok, azt mondják: ha azt akarjuk, hogy holnap véget érjen a háború, vonuljunk ki a Donyec-medencéből” – fogalmazott. Véleménye szerint Washington ezt „a probléma megoldásának” tekinti, míg Oroszország számára ez a módja annak, hogy „gyorsan és emberveszteség nélkül elfoglalják a Donyec-medencét”.
Lengyel hadsereg a fehérorosz határon?
Az ukrán elnök minél előbb biztonsági garanciákat akar kapni Washingtontól, utána erősebb pozícióból tárgyalhatnak a kompromisszumról az oroszokkal. Bármilyen kompromisszumról, ideértve a területit is.
Zelenszkij szerint azonban minden kompromisszumot orosz kivonulásnak kell követnie. „Ha 10, 20, 30 vagy 40 kilométert visszavonulunk, nekik is vissza kell vonulniuk.”
Azt is közölte, biztonsági garanciák között európai kontingensnek a frontvonal közelében történő felvonultatását is kéri a tűzszünet után egy újabb, jövőbeli orosz invázió megakadályozására.
Lengyelországnak és a balti államoknak javasolta, hogy vonultassanak fel csapatokat Ukrajna és az Oroszországgal szövetséges Fehéroroszország határa mentén is. Az elnök szerint a kontingens légi egységét a szövetséges országok harci repülőgépei alkotnák, amelyek Ukrajna közelében állomásoznának.
Volodimir Zelenszkij az interjúban azt is kijelentette, nem döntött még arról, hogy indul-e egy jövőbeli választásokon. Hozzáfűzte, hogy Oroszország nyomást gyakorol annak érdekében, hogy választást tartsanak Ukrajnában, háború idején, mert Moszkva így akarja őt elkergetni a hatalomból.
„Legyünk őszinték, az oroszok engem akarnak leváltani. (Ukrajnában) senki sem akar választást háború idején. Mindenki pusztító hatástól, a társadalom megosztásától tart” – szögezte le.