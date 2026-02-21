Terjed a hír, lángokban áll Putyin egyik legfontosabb gyára: az ukránok szétlőtték, az oroszok keresztet vethetnek a csúcsrakétájukra

Támadás Oroszország ellen, ég az Iszkander rakétákat gyártó üzem, lezárták az izsevszki repülőteret – erről számolt be az ukrán média szombat reggel.

Az ukrán közösségi hálón aktívan terjednek a lakossági videók és beszámolók, amelyek szerint hangos robbanások hallatszottak az egyik udmurtföldi – ez ugyancsak belső Oroszország – városban. A hatóságok korlátozásokat vezettek be a közeli repülőtér működésében, a helyiek pedig pedig egy lehetséges dróntámadásról beszélnek.

A közösségi oldalakon és a helyi csoportokban hangos robbanásokról szóló beszámolók terjednek Votkinszk városából.

Videókat is publikáltak, amelyekről azt állítják, azok a város különböző negyedeiben készültek. A feltételezések szerint drónok okozhatták a detonációkat.

Ezzel egy időben biztonsági intézkedésekről érkeztek hírek a szomszédos régióból is. Az izsevszki repülőtéren ideiglenesen korlátozásokat vezettek be a repülőgépek fel- és leszállására. A jelentések szerint a döntést a drónveszély miatt rendelték el. Az Udmurt Köztársaság területén fennálló drónveszélyről is jelzések érkeztek, de a részletek hivatalos tisztázása jelenleg is zajlik.

Mindenesetre olyan információk terjedtek el, amelyek szerint

valószínűleg támadás érte azt a gyárat, ahol az Iszkander rakétakomplexumokat gyártják. Ez a votkinszki üzem.

Fontos azonban, hogy eddig ezeket az adatokat hivatalosan nem erősítették meg. Az esetről készült egyik videót itt lehet megtekinteni.

Zelenszkij: Ukrajna nem veszíti el a háborút

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök interjút adott az AFP francia hírügynökségnek az országa elleni orosz hadműveletek kezdetének (2022. február 24.) közelgő évfordulója alkalmából. Bár az ukrajnai háború pontos kimenetele bizonytalan, Kijev „nem veszíti el” – jelentette ki.

Nem mondhatjuk, hogy elveszítjük a háborút. A kérdés az, hogy nyerünk-e, de ennek a kérdésnek nagyon nagy ára van – fogalmazott a kijevi elnöki hivatalban adott egyórás interjúban.