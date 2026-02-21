Az MI nem okozott tömeges munkanélküliséget – a munkaerőpiac viszont átrendeződik

A 2022 végén berobbanó fejlett nyelvi modellek (ChatGPT és társai) elindították a mesterséges intelligencia (MI) harmadik nagy népszerűségi hullámát, a munkaerőpiaci vitákban pedig azóta is ugyanaz a kérdés kerül elő újra és újra: tömeges állásvesztés jön, vagy épp ellenkezőleg – a technológia végül több munkát teremt?

MI: nem leépítés, hanem munkaerőpiaci fordulat / Fotó: Shutterstock

A látványos címekből nincs hiány: százmilliók állását fenyegeti az MI, az irodai munka eltűnik, a fordítók és az újságírók az elsők a sorban. Csakhogy a gazdaság szintjén nem az a döntő, hogy hány munkakör „érintett”, hanem az, hogy a teljes munkaerőpiacon mi lesz a nettó mérleg: több munkahely szűnik meg, mint amennyi létrejön – vagy fordítva. A legjobb kapaszkodót egy friss, 16 európai ország adatait feldolgozó kutatás adja, amely a 2011–2019 közötti időszakban vizsgálta az MI- és szoftvervezérelt automatizáció foglalkoztatásra és bérekre gyakorolt összefüggéseit.

Kitettség ≠ nettó munkaerőpiaci hatás

A legtöbb „MI miatt milliók veszítik el az állásukat” típusú becslés valójában feladatkitettségi logikából indul ki: ha egy foglalkozáson belül sok részfeladat automatizálható, akkor kevesebb emberre lehet szükség ugyanannyi munka elvégzéséhez.

Ez azonban csak a történet egyik fele. A gazdaság szintjén a technológia hatása három csatornán fut át:

kiszorítás: feladatok és állások eltűnnek,

termelékenységi hatás: olcsóbb, jobb termék, amitől nő a kereslet és bővül a termelés,

újrateremtés: új feladatok, új munkakörök, új iparágak jönnek létre.

A 16 országos európai tanulmány kifejezetten ezt a keretrendszert használja, és ennek mentén értelmezi az eredményeket.

Tizenhat európai ország adatai: az MI-nek jobban kitett foglalkozásokban nőtt a foglalkoztatás

A Banco de Espana 2023-as kutatása 16 európai ország – 15 euróövezeti tagállam és az Egyesült Királyság – 2011 és 2019 közötti adatait vizsgálta. A kutatók azt nézték meg, hogy azokban a foglalkozásokban, ahol a mesterséges intelligencia nagyobb szerepet kaphat, hogyan alakult a foglalkoztatás és a bérek helyzete.

Az összesített eredmények szerint minél inkább érintett egy szakma az MI által, annál inkább nőtt a benne dolgozók aránya a vizsgált időszakban. Európában 2011 és 2019 között nem az történt, hogy az MI-hez jobban kötődő munkakörök eltűntek volna, hanem inkább az, hogy ezekben átlagosan több ember dolgozott.

A kutatás becslése szerint az erősebben érintett foglalkozásokban néhány százalékkal nagyobb mértékben bővült a foglalkoztatás, mint a kevésbé érintettekben. Ez azért fontos, mert közvetlenül szembemegy azzal a narratívával, amely szerint az MI automatikusan tömeges állásvesztést okoz.