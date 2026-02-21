Deviza
mesterséges intelligencia
AI
foglalkoztatottság
munkabér

Az MI nem okozott tömeges munkanélküliséget – a munkaerőpiac viszont átrendeződik

Az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia körüli vita a munkahelyek jövőjéről szól. Az MI kapcsán sokan tömeges elbocsátásokat és százmilliós nagyságrendű állásvesztést vizionálnak. A legfrissebb, 16 európai ország adatait vizsgáló kutatások azonban ennél jóval árnyaltabb képet mutatnak. A számok alapján eddig nem a tömeges leépítés, hanem a munka átrendeződése rajzolódik ki.
Ballagó Dániel
2026.02.21, 05:25

A 2022 végén berobbanó fejlett nyelvi modellek (ChatGPT és társai) elindították a mesterséges intelligencia (MI) harmadik nagy népszerűségi hullámát, a munkaerőpiaci vitákban pedig azóta is ugyanaz a kérdés kerül elő újra és újra: tömeges állásvesztés jön, vagy épp ellenkezőleg – a technológia végül több munkát teremt?

AI,The,Google,Gemini,,Chatgpt,,Microsoft,Copilot,,Claude,By,Anthropic,,Perplexity
MI: nem leépítés, hanem munkaerőpiaci fordulat / Fotó: Shutterstock

A látványos címekből nincs hiány: százmilliók állását fenyegeti az MI, az irodai munka eltűnik, a fordítók és az újságírók az elsők a sorban. Csakhogy a gazdaság szintjén nem az a döntő, hogy hány munkakör „érintett”, hanem az, hogy a teljes munkaerőpiacon mi lesz a nettó mérleg: több munkahely szűnik meg, mint amennyi létrejön – vagy fordítva. A legjobb kapaszkodót egy friss, 16 európai ország adatait feldolgozó kutatás adja, amely a 2011–2019 közötti időszakban vizsgálta az MI- és szoftvervezérelt automatizáció foglalkoztatásra és bérekre gyakorolt összefüggéseit. 

Kitettség ≠ nettó munkaerőpiaci hatás

A legtöbb „MI miatt milliók veszítik el az állásukat” típusú becslés valójában feladatkitettségi logikából indul ki: ha egy foglalkozáson belül sok részfeladat automatizálható, akkor kevesebb emberre lehet szükség ugyanannyi munka elvégzéséhez.

Ez azonban csak a történet egyik fele. A gazdaság szintjén a technológia hatása három csatornán fut át:

  • kiszorítás: feladatok és állások eltűnnek,
  • termelékenységi hatás: olcsóbb, jobb termék, amitől nő a kereslet és bővül a termelés,
  • újrateremtés: új feladatok, új munkakörök, új iparágak jönnek létre.

A 16 országos európai tanulmány kifejezetten ezt a keretrendszert használja, és ennek mentén értelmezi az eredményeket. 

Tizenhat európai ország adatai: az MI-nek jobban kitett foglalkozásokban nőtt a foglalkoztatás

A Banco de Espana 2023-as kutatása 16 európai ország – 15 euróövezeti tagállam és az Egyesült Királyság – 2011 és 2019 közötti adatait vizsgálta. A kutatók azt nézték meg, hogy azokban a foglalkozásokban, ahol a mesterséges intelligencia nagyobb szerepet kaphat, hogyan alakult a foglalkoztatás és a bérek helyzete.

Az összesített eredmények szerint minél inkább érintett egy szakma az MI által, annál inkább nőtt a benne dolgozók aránya a vizsgált időszakban. Európában 2011 és 2019 között nem az történt, hogy az MI-hez jobban kötődő munkakörök eltűntek volna, hanem inkább az, hogy ezekben átlagosan több ember dolgozott.

A kutatás becslése szerint az erősebben érintett foglalkozásokban néhány százalékkal nagyobb mértékben bővült a foglalkoztatás, mint a kevésbé érintettekben. Ez azért fontos, mert közvetlenül szembemegy azzal a narratívával, amely szerint az MI automatikusan tömeges állásvesztést okoz.

A bérekre nem jött ki stabil, egyértelmű hatás

A foglalkoztatási összefüggésnél jóval óvatosabb a kép a bérek esetében. A tanulmány konklúziója szerint az MI és a bérek kapcsolata:

  1. az egyik mérőszám szerint negatív, de „alig szignifikáns”,
  2. a másik mérőszám szerint pedig statisztikailag nem szignifikáns. 

Vagyis hiába nőhetett az MI-nek jobban kitett foglalkozások foglalkoztatási súlya, ebből nem következik automatikusan széles körű bérnövekedés.

A különbségek kulcsa: digitalizáció, oktatás, rugalmasság

A tanulmány szerint az eredmények erősen heterogének országonként:

a foglalkoztatási kapcsolat több országban pozitív, de a hatás mértéke jelentősen eltér.

A szerzők azt is megvizsgálták, hogy a különbségek összefügghetnek-e intézményi és strukturális tényezőkkel.

A korrelációs eredmények alapján az MI-hez köthető foglalkoztatási hatás általában nagyobb azokban az országokban, ahol:

  • fejlettebb a digitális környezet (DESI),
  • jobb a kormányzási minőség (WGI),
  • magasabb az oktatás szintje (PISA, felsőfokú végzettség aránya). 

Ezzel szemben gyengébb lehet ott, ahol:

  • erősebb a termékpiaci szabályozás (alacsonyabb verseny),
  • merevebb a foglalkoztatásvédelem. 

A nagy kép tehát az, hogy az MI munkaerőpiaci hatása nem „sorsszerű”: az, hogy egy ország inkább nyer vagy veszít, részben azon múlhat, mennyire gyors a technológia diffúziója, milyen a humán tőke minősége, és mennyire rugalmas a gazdaság.

Szoftver vs. MI: nem ugyanaz a történet

A kutatás egyik tanulsága, hogy a mesterséges intelligenciát nem érdemes automatikusan egy kalap alá venni a korábbi digitalizációs hullámokkal. A szerzők ugyanis külön megnézték azt is, hogy a „hagyományos” szoftveres automatizáció – például ügyviteli rendszerek, adminisztrációs programok, digitális folyamatok – hogyan függött össze a foglalkoztatással.

Itt már nem jött ki olyan egyértelmű kép, mint az MI esetében:

országonként nagyon eltérő eredményeket találtak, összesítve pedig inkább az látszik, hogy a szoftverek terjedése önmagában nem magyarázza a foglalkoztatás változását.

A kutatás arra is utal, hogy a mesterséges intelligencia nem egyszerűen „még több szoftver”, hanem részben más jellegű feladatokat érint. Vagyis nem ugyanazok a munkakörök kerülnek előtérbe vagy nyomás alá, mint a korábbi digitalizációs korszakokban.

Fontos kitétel: a generatív MI-hullám (2022 után) még nincs benne a számokban

A 16 országos európai kutatás 2019-ig tart, ezért a ChatGPT-korszak – amely főként a szolgáltatószektort és a tudásmunkát érintheti – nem jelenik meg benne közvetlenül. A szerzők is hangsúlyozzák:

túl korai lenne biztosan megmondani, hogy az MI legújabb hulláma milyen mértékben terjed át a gazdaság egészére.

Ez azért kritikus, mert a generatív MI a korábbi automatizációs hullámokhoz képest sokkal inkább olyan területeken képes időt megtakarítani, ahol eddig a munka „emberi értelmezést” igényelt:

  • szöveg
  • elemzés
  • ügyfélszolgálat
  • dokumentumkezelés
  • kutatás
  • kódolás

Mit mondanak az eddigi adatok a pánik közepén?

A jelenlegi kutatások alapján egyelőre nem az látszik, hogy a mesterséges intelligencia már most nettó tömeges munkanélküliséget okozott volna. A 16 európai ország 2011–2019 közötti adatai szerint az MI-nek jobban kitett foglalkozásokban átlagosan nőtt a foglalkoztatás, miközben a bérekre nem mutatható ki stabil, egyértelmű hatás, és az országok közti különbségeket nagyrészt a digitalizáció, az oktatás és a munkaerőpiaci rugalmasság magyarázhatja.

A nagy kérdés innentől nem az, hogy lesznek-e vesztesek – lesznek –, hanem az, hogy a termelékenységi többlet mekkora lesz, és a gazdaság képes-e elég gyorsan új munkahelyeket teremteni, illetve a munkaerőt átcsoportosítani. Ebben a versenyben a digitálisan fejlettebb és rugalmasabb országok előnyben lehetnek, a rutinfeladatokra épülő szerkezetek pedig könnyebben kerülhetnek nyomás alá.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
962 cikk

 

