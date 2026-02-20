Kegyetlenül túljárt Zelenszkij és Ursula von der Leyen eszén a magyar kormány: ezzel a ravasz trükkel blokkolja az ukránok uniós pénzét – elárulta a miniszter
Az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezer milliárd forint) pénzügyi csomagja körüli vita új szakaszba lépett, miután a magyar kormányfő jelezte: a szükséges garanciális szabálymódosításokhoz nem járul hozzá.
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta: Magyarország nem vesz részt a hitelkonstrukcióban, ezért annak pénzügyi terhei nem érintik az országot, ugyanakkor a működéshez szükséges uniós költségvetési garanciaszabályok módosításához minden tagállam hozzájárulása kell.
Ezt a döntést blokkoljuk most, enélkül pedig a háborús kölcsön nem folyósítható
– fogalmazott.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Brüsszel még decemberben döntött arról, hogy egy 90 milliárd eurós hitelt biztosít Ukrajnának a háború évfordulójára. A konstrukció lényege az lett volna, hogy az EU a saját költségvetése által garantált adósságkibocsátással von be forrásokat, majd ezt továbbhitelezi Kijevnek.
A mechanizmus azonban egyhangú döntést igényel a 27 tagállamtól, Magyarország pedig többször is jelezte: nem támogatja, hogy az Európai Bizottság újabb közös hitelt vegyen fel a magyar adófizetők kárára.
Minden szem a Barátság kőolajvezetékre szegeződik
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi bejelente összhangban van a magyar kormányfő álláspontjával, amely szerint Budapest
mindaddig blokkolni fogja az Ukrajnának kedvező uniós döntéseket, amíg nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság vezetéken.
A miniszter szerint a szállítás leállításának nincs technikai akadálya, és Ukrajna politikai döntést hozott, amely szerinte szerződésszegést jelent az EU–Ukrajna társulási megállapodás keretében.
A magyarok inkább kimaradnának az ukrán háborúból
A helyzet több nézőpontból értelmezhető:
- Magyar részről az energiaszuverenitás és az ellátásbiztonság kérdése áll a középpontban, különösen annak fényében, hogy a magyar finomítói rendszer jelentős részben a vezetékes orosz kőolajra épül,
- azonban az ukrán és több uniós értelmezés szerint viszont a háborús körülmények és az Oroszországgal szembeni szankciós politika miatt a tranzitkérdés politikai és biztonsági dimenziója is erősödött, így a felek közötti vita túlmutat egy kereskedelmi vitán.
Magyarország az Európai Uniót is korlátozza egy vétóval
A tervezett hitelcsomag – amelyet részben közös uniós garanciák fedeznének – precedenst teremthet a közös finanszírozási eszközök bővítésére, ezért több tagállam stratégiai jelentőségűnek tekinti.
Magyarország vétója így nem egyedül Ukrajna finanszírozását érinti, hanem az EU jövőbeli költségvetési eszközeiről szóló vitákat is befolyásolja.
A következő hetek kulcskérdése és feladata az lesz, hogy kompromisszumos megoldást találjanak az olajtranzit és a pénzügyi támogatás ügyében, vagy a konfliktus tartósan blokkolja az uniós döntéshozatalt egy geopolitikailag érzékeny időszakban.