Kegyetlenül túljárt Zelenszkij és Ursula von der Leyen eszén a magyar kormány: ezzel a ravasz trükkel blokkolja az ukránok uniós pénzét – elárulta a miniszter

Magyarország blokkolja az Európai Unió által tervezett, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezer milliárd forint) ukrán hitelcsomaghoz szükséges garanciális szabálymódosítást – szólalt meg az ügyben Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is. Orbán Viktor kijelentette, hogy amíg Ukrajna nem indítja újra az orosz kőolaj Magyarországra irányuló szállítását a Barátság vezetéken, addig Kijev nem juthat az Európai Unió által biztosított kedvezményeihez.
VG
2026.02.20, 21:34
Frissítve: 2026.02.20, 21:35

Az Európai Unió Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezer milliárd forint) pénzügyi csomagja körüli vita új szakaszba lépett, miután a magyar kormányfő jelezte: a szükséges garanciális szabálymódosításokhoz nem járul hozzá. 

Volodimir Zelenszkij barátság ukrán elnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke
Volodimir Zelenszkij Ursula von der Leyen védelmét és támogatását élvezi az Európai Unión belül a Barátság kőolajvezeték ügyében is. / Fotó: AFP

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta: Magyarország nem vesz részt a hitelkonstrukcióban, ezért annak pénzügyi terhei nem érintik az országot, ugyanakkor a működéshez szükséges uniós költségvetési garanciaszabályok módosításához minden tagállam hozzájárulása kell. 

Ezt a döntést blokkoljuk most, enélkül pedig a háborús kölcsön nem folyósítható

– fogalmazott.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Brüsszel még decemberben döntött arról, hogy egy 90 milliárd eurós hitelt biztosít Ukrajnának a háború évfordulójára. A konstrukció lényege az lett volna, hogy az EU a saját költségvetése által garantált adósságkibocsátással von be forrásokat, majd ezt továbbhitelezi Kijevnek.

A mechanizmus azonban egyhangú döntést igényel a 27 tagállamtól, Magyarország pedig többször is jelezte: nem támogatja, hogy az Európai Bizottság újabb közös hitelt vegyen fel a magyar adófizetők kárára.

Minden szem a Barátság kőolajvezetékre szegeződik

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi bejelente összhangban van a magyar kormányfő álláspontjával, amely szerint Budapest 

mindaddig blokkolni fogja az Ukrajnának kedvező uniós döntéseket, amíg nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. 

A miniszter szerint a szállítás leállításának nincs technikai akadálya, és Ukrajna politikai döntést hozott, amely szerinte szerződésszegést jelent az EU–Ukrajna társulási megállapodás keretében.

Rendkívüli: Magyarország újabb csapást mér Ukrajnára, nem engedi, hogy hozzájusson az uniós pénzhez, ami a háborúhoz kell – itt a második büntetés a Barátság vezetékért

A magyarok inkább kimaradnának az ukrán háborúból

A helyzet több nézőpontból értelmezhető:

  • Magyar részről az energiaszuverenitás és az ellátásbiztonság kérdése áll a középpontban, különösen annak fényében, hogy a magyar finomítói rendszer jelentős részben a vezetékes orosz kőolajra épül, 
  • azonban az ukrán és több uniós értelmezés szerint viszont a háborús körülmények és az Oroszországgal szembeni szankciós politika miatt a tranzitkérdés politikai és biztonsági dimenziója is erősödött, így a felek közötti vita túlmutat egy kereskedelmi vitán.

Magyarország az Európai Uniót is korlátozza egy vétóval

A tervezett hitelcsomag – amelyet részben közös uniós garanciák fedeznének – precedenst teremthet a közös finanszírozási eszközök bővítésére, ezért több tagállam stratégiai jelentőségűnek tekinti. 

Magyarország vétója így nem egyedül Ukrajna finanszírozását érinti, hanem az EU jövőbeli költségvetési eszközeiről szóló vitákat is befolyásolja.

A következő hetek kulcskérdése és feladata az lesz, hogy kompromisszumos megoldást találjanak az olajtranzit és a pénzügyi támogatás ügyében, vagy a konfliktus tartósan blokkolja az uniós döntéshozatalt egy geopolitikailag érzékeny időszakban.

