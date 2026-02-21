Rohamot indít a Mercedes, elárasztják Magyarországot az új modellek 2027-ig: a kínai autógyárak csak úgy kapkodják a fejüket – maradnak a belső égésű motorok

A Mercedes-Benz idén fennállásának 140. évfordulóját ünnepli, miközben a következő évek egyik legátfogóbb modellfrissítési programját hajtja végre.

Fabiola Attorri, a Mercedes-Benz Hungária ügyvezető igazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A gyártó a tervei szerint 2025 és 2027 között közel 40 új vagy alapjaiban megújított modellt vezet be, a belépő kategóriától a felső szegmensig, belső égésű és elektromos meghajtással is. A stratégia a magyar piacon is érezhető, ahol a vállalat a modellkínálat szélesítésére és az elektrifikált járművek arányának fokozatos növelésére helyezi a hangsúlyt.

A cég hosszabb távú céljai között szerepel az értékesítési volumen stabilizálása a prémiumszegmensben, különösen a magasabb árfekvésű modellek esetében. A hazai adatok ezt a törekvést visszaigazolják:

2025-ben a személyautó-eladások 8,7 százalékkal bővültek, miközben az árbevétel 11 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Az eladott járművek mintegy harmada a felső kategóriába tartozott, ezen belül az AMG-modellek súlya is érdemben emelkedett, miközben a teljesen elektromos autók az összértékesítés valamivel több, mint 9 százalékát adták.

„Egy prémiumautó-gyártó stratégiája alapvetően három pilléren nyugszik: erős márkán, versenyképes termékkínálaton és magas szintű ügyfélélményen – a Mercedes-Benz 140 éve erre épít” – fogalmazott Fabiola Attorri, a Mercedes-Benz Hungária ügyvezető igazgatója.

Hangsúlyozta: a megújulás nemcsak az új modellekre, hanem a formanyelvre, a digitális megoldásokra és a hatékonyságra is kiterjed, miközben a cél változatlan marad. „Függetlenül attól, hogy valaki belső égésű vagy elektromos modellt választ, ugyanazt az élményt kell kapnia: prémiumminőséget, átgondolt működést és kiszámítható használhatóságot – ez az, amit a márka minden találkozási ponton biztosítani akar.”

Palotai Vilmos, a Mercedes márkamenedzsere beszélt a legújabb modellekről is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Széles kínálat, párhuzamos technológiák

A Mercedes-Benz továbbra sem egyetlen technológiai irányra épít: a belépő szintű modellektől a középkategórián át a felső szegmensig párhuzamosan kínál belső égésű és elektromos megoldásokat.

A budapesti bemutatón szerepelt a belső égésű motorral szerelt CLA, az új GLC, valamint a Kecskeméten gyártott GLB is, utóbbi a magyarországi termelés jelentőségét hangsúlyozta.

Megállíthatatlan Magyarország: Kína sarkában, a világ élvonalában vagyunk – megkezdődött az új Mercedes-Benz GLB sorozatgyártása a kecskeméti gyárban A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban megkezdődött az új elektromos GLB sorozatgyártása. A német autógyártó nagyvállalat üzleti tervének részeként a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektet be a kecskeméti telephelybe. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarországon van a Mercedes második legnagyobb üzeme a világon.

A modell a vállalat szerint fontos szerepet tölthet be azoknál a vásárlóknál, akik a kompakt SUV-kategóriában keresnek elektromos alternatívát. Az új, elektromos CLA – amely nemrég elnyerte a 2026-os Év Autója díjat – a prémiumkompakt szegmensben erősíti a márka pozícióját, míg a GLC elektromos változata a középkategóriában válhat meghatározóvá.