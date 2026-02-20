Deviza
EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0% EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Gulyás Gergely
Dunaújváros
Lázár János
dunaújvárosi vasmű
külföldi befektetés
Dunaferr

Döntő napok jönnek, külföldi kézre kerülhet Magyarország egyik legfontosabb gyára: csak így lehet megmenteni a végtől

A kormány a gyár újraindítását és stabil működését célozza. Külföldi vevők jelentkeztek a Dunaferrre, a nyílt pályázatot a napokban zárják.
VG
2026.02.20, 21:48

A Dunaferr iránt több külföldi befektető is érdeklődik a nyílt pályázat nyomán, amelynek határideje a napokban jár le. A kormány célja, hogy a Vasmű kapacitásait megőrizze, a munkahelyeket megtartsa, és hosszú távon elkötelezett szakmai befektetővel állapodjon meg – írta a duol.hu.

Dunaferr
Külföldi vevők jelentkeztek a Dunaferrre, a nyílt pályázatot a napokban zárják / Fotó: Alex Martin

A Dunaferr, Magyarország egyik legfontosabb acélipari vállalata, újabb fordulóhoz érkezett. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Karmelita kolostorban tartott csütörtöki Kormányinfón elmondta, hogy a dunaújvárosi Vasmű helyzete napirenden van. A cél az, hogy a gyár részben vagy egészében megőrizze termelési kapacitásait.

Ehhez a kormány nyílt pályázatot írt ki, amelynek határideje a napokban jár le.

A miniszter szerint a pályázati eljárás során az ajánlatokat rangsorolják, és az kerül kiválasztásra, aki a legjobb garanciát adja a munkahelyek megtartására és a termelés fenntartására.

Jelenleg az is ismert, hogy az érdeklődők kizárólag külföldi cégek, további részleteket azonban a folyamatban lévő eljárás miatt nem lehet nyilvánosságra hozni.

A Dunaferr sorsa nem előzmények nélküli. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban Pusztaszabolcson, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő társaságában beszélt a Vasmű helyzetéről. Akkor elmondta, hogy az állam az elmúlt években jelentős forrásokat biztosított a működés fenntartására, és most további 5 milliárd forintot fordítanak az alapinfrastruktúra fenntartására.

A Dunaferr túlélése létfontosságú

A kormány célja hosszú távon elkötelezett szakmai befektetővel megállapodni, mivel a hazai acélipar stratégiai jelentőségű. Lázár hangsúlyozta, hogy súlyos hiba volt a rendszerváltás utáni iparleépítés, amely hozzájárult a társadalmi leszakadáshoz, és ezért a Dunaferr megmentése kiemelt cél.

A következő hetekben derül ki, melyik külföldi befektető kínálja a legjobb feltételeket a Dunaferr számára, és ki lesz az, aki garantálni tudja a munkahelyek megtartását, valamint a gyár hosszú távú működését. A nyílt pályázat lezárulta után várható a végső döntés, amely meghatározza a dunaújvárosi Vasmű jövőjét.

Most dől el a legendás magyar gyár sorsa, Lázár János nyíltan megmondta, kik vásárolhatják meg: a kínaiak a németekkel és az amerikaiakkal harcolnak érte – videó

Elsősorban külföldi befektető jöhet szóba a dunaújvárosi vasmű felvásárlásánál. Lázár János kiemelte, hogy a kormányülésen tárgyalnak a Dunaferről.

 

Országszerte

Országszerte
1143 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu