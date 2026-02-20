Döntő napok jönnek, külföldi kézre kerülhet Magyarország egyik legfontosabb gyára: csak így lehet megmenteni a végtől

A Dunaferr iránt több külföldi befektető is érdeklődik a nyílt pályázat nyomán, amelynek határideje a napokban jár le. A kormány célja, hogy a Vasmű kapacitásait megőrizze, a munkahelyeket megtartsa, és hosszú távon elkötelezett szakmai befektetővel állapodjon meg – írta a duol.hu.

Külföldi vevők jelentkeztek a Dunaferrre, a nyílt pályázatot a napokban zárják / Fotó: Alex Martin

A Dunaferr, Magyarország egyik legfontosabb acélipari vállalata, újabb fordulóhoz érkezett. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Karmelita kolostorban tartott csütörtöki Kormányinfón elmondta, hogy a dunaújvárosi Vasmű helyzete napirenden van. A cél az, hogy a gyár részben vagy egészében megőrizze termelési kapacitásait.

Ehhez a kormány nyílt pályázatot írt ki, amelynek határideje a napokban jár le.

A miniszter szerint a pályázati eljárás során az ajánlatokat rangsorolják, és az kerül kiválasztásra, aki a legjobb garanciát adja a munkahelyek megtartására és a termelés fenntartására.

Jelenleg az is ismert, hogy az érdeklődők kizárólag külföldi cégek, további részleteket azonban a folyamatban lévő eljárás miatt nem lehet nyilvánosságra hozni.

A Dunaferr sorsa nem előzmények nélküli. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban Pusztaszabolcson, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő társaságában beszélt a Vasmű helyzetéről. Akkor elmondta, hogy az állam az elmúlt években jelentős forrásokat biztosított a működés fenntartására, és most további 5 milliárd forintot fordítanak az alapinfrastruktúra fenntartására.

A Dunaferr túlélése létfontosságú

A kormány célja hosszú távon elkötelezett szakmai befektetővel megállapodni, mivel a hazai acélipar stratégiai jelentőségű. Lázár hangsúlyozta, hogy súlyos hiba volt a rendszerváltás utáni iparleépítés, amely hozzájárult a társadalmi leszakadáshoz, és ezért a Dunaferr megmentése kiemelt cél.

A következő hetekben derül ki, melyik külföldi befektető kínálja a legjobb feltételeket a Dunaferr számára, és ki lesz az, aki garantálni tudja a munkahelyek megtartását, valamint a gyár hosszú távú működését. A nyílt pályázat lezárulta után várható a végső döntés, amely meghatározza a dunaújvárosi Vasmű jövőjét.