Deviza
EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF322,68 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,12% PLN/HUF90,33 +0,15% RON/HUF74,58 -0,12% CZK/HUF15,69 -0,12% EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF322,68 -0,1% GBP/HUF434,97 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,12% PLN/HUF90,33 +0,15% RON/HUF74,58 -0,12% CZK/HUF15,69 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pénzügyi tudatosság
részvény
tervezés
befektetés
állampapír

Állampapír, részvények, befektetések: van egy nagyon drága hiba, amit egyre többen követnek el – így lehet elkerülni

A lakossági pénzügyekben sokan úgy érzik, ma már mindent tudnak: hol érdemes számlát nyitni, mit kell venni, mikor kell beszállni? A befektetés azonban gyakran csak a felszín, miközben a valódi hibák jóval korábban keletkeznek. A legtöbb veszteség nem egy rossz termék miatt jön, hanem azért, mert a döntések rossz sorrendben születnek meg. És ez a hiba szinte láthatatlan – egészen addig, amíg nem kerül komoly pénzbe.
Ballagó Dániel
2026.02.21, 06:56
Frissítve: 2026.02.21, 06:56

Az elmúlt években látványosan megnőtt a lakossági érdeklődés a befektetések iránt. Állampapírok, ETF-ek, részvények, kriptó, deviza – a kínálat szélesebb, mint valaha, és a pénzügyi tartalmak is ömlenek a közösségi médiából. Mégis: a legtöbb ember pénzügyei nem stabilabbak lettek, hanem kiszolgáltatottabbak. Nem azért, mert „rossz befektetést” választanak, hanem mert a döntések sorrendje fordított.

Befektetés, Businessman,Saving,Money,With,Piggy,Bank,And,Coins,On,Desk,MABISZ, nyugdíjbiztosítás, pénzügyi tudatosság, megtakarítás
A legtöbb befektetési veszteség nem a piacon, hanem a tervezésnél keletkezik / Fotó: Shutterstock

A befektetési láz felfutott, de a logika gyakran hiányzik

A tipikus gondolkodás így néz ki:

  • „Mibe tegyem a pénzem?”
  • „Hol nyissak számlát?”
  • „Mi most a legjobb?”

Csakhogy ezek a kérdések gyakran akkor kerülnek elő, amikor még hiányzik az a háttér, ami értelmet adna a válaszoknak.

A legdrágább hiba: terméket választunk cél helyett

A leggyakoribb csapda, hogy sokan előbb választanak befektetést, és csak utána találják ki, mire kellene a pénz, 

pedig a befektetés nem cél, hanem csak egy eszköz a cél eléréséhez.

Ha valaki például „nyugdíjra” akar gyűjteni, teljesen más logikával érdemes gondolkodnia, mint ha 2-3 éven belül lakást venne, vagy éppen vésztartalékot építene. Mégis sokan ugyanabba a kosárba pakolnak mindent – aztán csodálkoznak, hogy egy piaci hullámzás vagy egy váratlan kiadás az egész rendszert megbillenti.

A célok tisztázása nem motivációs gyakorlat, hanem pénzügyi alapművelet: időtávot, kockázatot, likviditást és megtakarítási összeget rendelünk hozzájuk.

A valós mozgástér: nem a vágyak, hanem a számok számítanak

A pénzügyi tervezés ott csúszik félre a legtöbbször, amikor a háztartások nem azt számolják ki, mennyit tudnak félretenni, hanem azt, mennyit szeretnének. A kettő között sokszor kellemetlen a különbség – és ezt nem a hozam fogja eltüntetni.

A valós mozgásteret jellemzően ezek a tényezők húzzák meg:

  • hitelterhek és fix havi költségek,
  • megélhetési kiadások (rezsi, élelmiszer, közlekedés),
  • élethelyzet (gyerek, albérlet, vállalkozás, költözés),
  • jövedelmi bizonytalanság (bónusz, jutalék, projektmunka, leépítési kockázat),
  • váratlan kiadások gyakorisága (autó, egészség, lakásfelújítás).

A pénzügyi tervezés itt válik igazán felnőtté:

nem az a kérdés, hogy mennyit hoz egy befektetés, hanem hogy mekkora terhelést bír el a háztartás anélkül, hogy egy rosszabb hónap az egész rendszert felborítaná.

A pénzügyi terv nem csak egy Excel – hanem döntési sorrend

Sokan azért nem terveznek, mert úgy érzik, a pénzügyi terv bonyolult, és „szakembereknek való”. Valójában a tervezés legfontosabb része nem a táblázat, hanem az egyéni döntési sorrend felállítása az alábbi kérdéskörökben:

  • Melyik cél sürgős?
  • Mi az, amit nem szabad kockáztatni?
  • Hol kell likvid pénz, és hol lehet hosszabb távon gondolkodni?
  • Mi az, amit lehet halasztani, és mi az, amit nem?

A célok időbeli ütemezése dönti el, hogy a pénzünk milyen eszközökben dolgozhat.

Rövid távra nem érdemes kockázatos befektetést választani – de hosszú távon ugyanígy hiba lehet túl óvatosan ülni a pénzen.

A stratégia hiánya: a pánik és a kapzsiság tökéletes receptje

A lakossági befektetők egyik legnagyobb veszélye, hogy stratégia nélkül működnek, noha nem azért, mert ne lennének okosak, hanem mert a piac érzelmeket generál: emelkedésnél kapzsiságot, esésnél pánikot.

Ha nincs előre rögzített szabályrendszer – például, hogy milyen arányban tartunk kockázatos eszközt, mikor veszünk, mikor nem veszünk, mikor rebalance-olunk –, akkor a döntéseket a hangulat fogja irányítani.

A hangulat pedig drága tanácsadó. A legtöbb veszteség nem abból származik, hogy valaki „rossz eszközt” vett, hanem abból, hogy rossz időben szállt ki, vagy rossz időben ugrott be.

A nagy kérdés: mikor jön a „hol” és a „mibe”?

A legtöbb ember ott kezdi, ahol valójában be kellene fejeznie: szolgáltatót választ, terméket keres, portfóliót épít.

Pedig a „hol” és a „mibe” csak akkor értelmezhető kérdés, ha már tudjuk:

  • mi a cél,
  • mekkora összeggel dolgozunk,
  • milyen időtávon,
  • milyen kockázattal
  • és milyen szabályrendszer szerint.

Enélkül a befektetés könnyen csak pénzügyi szerencsejátékká válik – még akkor is, ha „komoly” eszközökről van szó.

A pénzügyi biztonság nem hozamverseny

A pénzügyi stabilitás nem attól jön el, hogy mindig a legjobb hozamú eszközt találjuk el. Aki erre épít, az valójában folyamatosan csak tippel, mint egy lottószelvényen. A stabilitás abból születik, hogy a pénzünk szerepet kap: véd, tartalékot ad, célt szolgál, és csak a megfelelő része vállal kockázatot. A jó pénzügyi rendszer unalmasnak tűnik, de pont ez a lényege: nem rángatja a háztartást egyik hónapról a másikra, nem függ attól, mi a trend, és nem omlik össze, ha jön egy rosszabb év.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu