Külföldön terjeszkedhet a magyar ruhamárka, megszólalt a sztártervező: hódíthat a Zsa Zsa Gábor-kollekció – az olasz és a francia divat már nem legyőzhetetlen

A magyar divatipar régóta küzd azzal az ellentmondással, hogy miközben a kreatív potenciál jelentős, a piac mérete korlátozott. Richard Demeter, az egyik legismertebb hazai prémium tervező szerint a túlélés az itthoni divatpiacon is lehetséges, a valódi növekedés azonban szinte elképzelhetetlen nemzetközi jelenlét nélkül.
Hajdu Gréta
2026.02.21, 08:02
Frissítve: 2026.02.21, 13:25

„Magyarország valóban kis piac, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne benne lehetőség” – nyilatkozta a 2024-ben az Év Divattervezőjének választott alkotó. A prémium vásárlói kör szűk, ugyanakkor egyre tudatosabb: értékeli a minőséget, a tervezői munkát és az egyediséget.

divatpiac
Richard Demeter – a magyar divatpiac meghatározó szereplőjének – Zsa Zsa Gábor ihlette kollekciójából / Fotó: Holecz Endre

Szerinte stabil alap az itthoni divatpiacon is felépíthető, de a hosszú távú fejlődéshez elengedhetetlen a külföldi nyitás. A digitális tér ugyanakkor részben kiegyenlítette a versenyt.

Míg korábban a divat nagyhatalmai – Olaszország vagy Franciaország – behozhatatlan előnyt élveztek, ma egy erős online jelenlét globális közönséget érhet el földrajzi korlátok nélkül. 

A luxusdivatpiac az utcára költözik 

A márka stratégiájában fontos fordulópontot jelentett a budapesti üzlet megnyitása. Korábban kizárólag személyes időpont alapján lehetett ruhát rendelni, most azonban a spontán vásárlás is lehetővé vált. 

Ez különösen fontos egy olyan piacon, ahol a luxusfogyasztás volumene korlátozott.

 „Most már nemcsak az ügyfeleim, hanem bárki be tud jönni, ha szüksége van egy gyönyörű ruhára” – fogalmazott a tervező. Az atelier-alapú, egyedi megrendelések mellett így megjelent a kész kollekciók közvetlen értékesítése is, ami kiszámíthatóbb bevételt és szélesebb ügyfélkört hozhat.

Bár nem a gyors, tömeges terjeszkedés a cél, hanem egy erős identitású, nemzetközileg is értelmezhető brand felépítése. A tervező szerint a lifestyle irány akkor lehet releváns, ha organikus módon következik a márka világából, például kiegészítők vagy más designterületek bevonásával. 

Richard Demeter Zsa Zsa Gábor ihlette kollekciójából / Fotó: Holecz Endre

A kifutó nem webshop

Demeter legújabb kollekciója a Budapest Central European Fashion Week kifutóján debütált, ám üzleti szempontból egy ilyen bemutató nem az azonnali bevételről szól. „A kifutó erős márkaépítési eszköz, nem értékesítési csatorna.” 

A show presztízst és láthatóságot ad, amelynek hatása inkább hosszú távon, közvetetten jelenik meg az eladásokban. 

A 2022-es Év Fiatal Divattervezője cím sem hozott azonnali bevételnövekedést, viszont komoly reputációs tőkét jelentett. Könnyebbé váltak a sajtómegjelenések, erősödött a tárgyalási pozíció, és nőtt a vásárlók bizalma. Hasonló stratégiai szerepet töltenek be a tervezői együttműködések is.

A Földi Gergellyel közös Gemini-kollekció új közönséget hozott és jelentős médiavisszhangot generált. 

A mai divatpiac figyelemalapú: aki látható, az létezik

– hangsúlyozta a tervező.  

Richard Demeter Zsa Zsa Gábor ihlette kollekciójából / Fotó: Holecz Endre

Nemzetközi ambíciók: az elkerülhetetlen következő lépés

A prémium szegmensben különösen érzékeny kérdés az alapanyagárak emelkedése és a fenntarthatósági elvárások erősödése.

A vásárlók ma már alapkövetelményként tekintenek a felelős gyártásra, ezért a márka kisebb szériákkal, időtálló designnal és európai anyagforrásokkal dolgozik. A prémium fogyasztó hajlandó többet fizetni, ha érti a mögöttes értékrendet, ugyanakkor elvárja az átláthatóságot.

A Richard Demeter-ruhák rendkívül népszerűek a hazai televíziós és médiaszereplők körében, részben azért is, mert a tervező számos produkcióban dolgozik stylistként vagy jelmeztervezőként. „Büszke vagyok rá, hogy ennyien szeretik a média világában a ruháimat” – teszi hozzá, bár ez nem tudatos influenszermarketing-stratégia része. 

A tervező szerint a hazai ismertség kiépítése volt az elsődleges cél, de a következő szakasz már a nemzetközi láthatóságról szól.

A Zsa Zsa Gábor ihlette legújabb kollekció is ezt a törekvést szolgálja: a klasszikus hollywoodi eleganciát mai formában újraértelmezve olyan esztétikát kínál, amely globálisan is érthető. 

A márka mögött közel egy évtizednyi építkezés áll, stabil hazai bázissal: a rövid és hosszú távú tervek között egyaránt szerepel a külföldi expanzió – kifejezetten nem a gyors, tömeges terjeszkedésre, hanem a kontrollált, identitásközpontú növekedésre koncentrálva.

