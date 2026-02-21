Külföldön terjeszkedhet a magyar ruhamárka, megszólalt a sztártervező: hódíthat a Zsa Zsa Gábor-kollekció – az olasz és a francia divat már nem legyőzhetetlen
„Magyarország valóban kis piac, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne benne lehetőség” – nyilatkozta a 2024-ben az Év Divattervezőjének választott alkotó. A prémium vásárlói kör szűk, ugyanakkor egyre tudatosabb: értékeli a minőséget, a tervezői munkát és az egyediséget.
Szerinte stabil alap az itthoni divatpiacon is felépíthető, de a hosszú távú fejlődéshez elengedhetetlen a külföldi nyitás. A digitális tér ugyanakkor részben kiegyenlítette a versenyt.
Míg korábban a divat nagyhatalmai – Olaszország vagy Franciaország – behozhatatlan előnyt élveztek, ma egy erős online jelenlét globális közönséget érhet el földrajzi korlátok nélkül.
A luxusdivatpiac az utcára költözik
A márka stratégiájában fontos fordulópontot jelentett a budapesti üzlet megnyitása. Korábban kizárólag személyes időpont alapján lehetett ruhát rendelni, most azonban a spontán vásárlás is lehetővé vált.
Ez különösen fontos egy olyan piacon, ahol a luxusfogyasztás volumene korlátozott.
„Most már nemcsak az ügyfeleim, hanem bárki be tud jönni, ha szüksége van egy gyönyörű ruhára” – fogalmazott a tervező. Az atelier-alapú, egyedi megrendelések mellett így megjelent a kész kollekciók közvetlen értékesítése is, ami kiszámíthatóbb bevételt és szélesebb ügyfélkört hozhat.
Bár nem a gyors, tömeges terjeszkedés a cél, hanem egy erős identitású, nemzetközileg is értelmezhető brand felépítése. A tervező szerint a lifestyle irány akkor lehet releváns, ha organikus módon következik a márka világából, például kiegészítők vagy más designterületek bevonásával.
A kifutó nem webshop
Demeter legújabb kollekciója a Budapest Central European Fashion Week kifutóján debütált, ám üzleti szempontból egy ilyen bemutató nem az azonnali bevételről szól. „A kifutó erős márkaépítési eszköz, nem értékesítési csatorna.”
A show presztízst és láthatóságot ad, amelynek hatása inkább hosszú távon, közvetetten jelenik meg az eladásokban.
A 2022-es Év Fiatal Divattervezője cím sem hozott azonnali bevételnövekedést, viszont komoly reputációs tőkét jelentett. Könnyebbé váltak a sajtómegjelenések, erősödött a tárgyalási pozíció, és nőtt a vásárlók bizalma. Hasonló stratégiai szerepet töltenek be a tervezői együttműködések is.
A Földi Gergellyel közös Gemini-kollekció új közönséget hozott és jelentős médiavisszhangot generált.
A mai divatpiac figyelemalapú: aki látható, az létezik
– hangsúlyozta a tervező.
Nemzetközi ambíciók: az elkerülhetetlen következő lépés
A prémium szegmensben különösen érzékeny kérdés az alapanyagárak emelkedése és a fenntarthatósági elvárások erősödése.
A vásárlók ma már alapkövetelményként tekintenek a felelős gyártásra, ezért a márka kisebb szériákkal, időtálló designnal és európai anyagforrásokkal dolgozik. A prémium fogyasztó hajlandó többet fizetni, ha érti a mögöttes értékrendet, ugyanakkor elvárja az átláthatóságot.
A Richard Demeter-ruhák rendkívül népszerűek a hazai televíziós és médiaszereplők körében, részben azért is, mert a tervező számos produkcióban dolgozik stylistként vagy jelmeztervezőként. „Büszke vagyok rá, hogy ennyien szeretik a média világában a ruháimat” – teszi hozzá, bár ez nem tudatos influenszermarketing-stratégia része.
A tervező szerint a hazai ismertség kiépítése volt az elsődleges cél, de a következő szakasz már a nemzetközi láthatóságról szól.
A Zsa Zsa Gábor ihlette legújabb kollekció is ezt a törekvést szolgálja: a klasszikus hollywoodi eleganciát mai formában újraértelmezve olyan esztétikát kínál, amely globálisan is érthető.
A márka mögött közel egy évtizednyi építkezés áll, stabil hazai bázissal: a rövid és hosszú távú tervek között egyaránt szerepel a külföldi expanzió – kifejezetten nem a gyors, tömeges terjeszkedésre, hanem a kontrollált, identitásközpontú növekedésre koncentrálva.