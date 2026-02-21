Külföldön terjeszkedhet a magyar ruhamárka, megszólalt a sztártervező: hódíthat a Zsa Zsa Gábor-kollekció – az olasz és a francia divat már nem legyőzhetetlen

„Magyarország valóban kis piac, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne benne lehetőség” – nyilatkozta a 2024-ben az Év Divattervezőjének választott alkotó. A prémium vásárlói kör szűk, ugyanakkor egyre tudatosabb: értékeli a minőséget, a tervezői munkát és az egyediséget.

Richard Demeter – a magyar divatpiac meghatározó szereplőjének – Zsa Zsa Gábor ihlette kollekciójából / Fotó: Holecz Endre

Szerinte stabil alap az itthoni divatpiacon is felépíthető, de a hosszú távú fejlődéshez elengedhetetlen a külföldi nyitás. A digitális tér ugyanakkor részben kiegyenlítette a versenyt.

Míg korábban a divat nagyhatalmai – Olaszország vagy Franciaország – behozhatatlan előnyt élveztek, ma egy erős online jelenlét globális közönséget érhet el földrajzi korlátok nélkül.

A luxusdivatpiac az utcára költözik

A márka stratégiájában fontos fordulópontot jelentett a budapesti üzlet megnyitása. Korábban kizárólag személyes időpont alapján lehetett ruhát rendelni, most azonban a spontán vásárlás is lehetővé vált.

Ez különösen fontos egy olyan piacon, ahol a luxusfogyasztás volumene korlátozott.

„Most már nemcsak az ügyfeleim, hanem bárki be tud jönni, ha szüksége van egy gyönyörű ruhára” – fogalmazott a tervező. Az atelier-alapú, egyedi megrendelések mellett így megjelent a kész kollekciók közvetlen értékesítése is, ami kiszámíthatóbb bevételt és szélesebb ügyfélkört hozhat.

Bár nem a gyors, tömeges terjeszkedés a cél, hanem egy erős identitású, nemzetközileg is értelmezhető brand felépítése. A tervező szerint a lifestyle irány akkor lehet releváns, ha organikus módon következik a márka világából, például kiegészítők vagy más designterületek bevonásával.

Richard Demeter Zsa Zsa Gábor ihlette kollekciójából / Fotó: Holecz Endre

A kifutó nem webshop

Demeter legújabb kollekciója a Budapest Central European Fashion Week kifutóján debütált, ám üzleti szempontból egy ilyen bemutató nem az azonnali bevételről szól. „A kifutó erős márkaépítési eszköz, nem értékesítési csatorna.”

A show presztízst és láthatóságot ad, amelynek hatása inkább hosszú távon, közvetetten jelenik meg az eladásokban.

A 2022-es Év Fiatal Divattervezője cím sem hozott azonnali bevételnövekedést, viszont komoly reputációs tőkét jelentett. Könnyebbé váltak a sajtómegjelenések, erősödött a tárgyalási pozíció, és nőtt a vásárlók bizalma. Hasonló stratégiai szerepet töltenek be a tervezői együttműködések is.