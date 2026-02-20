Trump máris kivetette az új amerikai vámot a világra: ennyit kell fizetnie mindenkinek – rögtön megtalálta a kiskaput a történelmi bírósági ítélet után
Donald Trump 10 százalékos globális vámot jelentett be, miután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága elkaszálta korábbi vámpolitikájának jelentős részét. Az új intézkedést más jogszabályra alapozza, így 150 napig ismét érvényben maradhatnak a széles körű vámok.
A pénteki bejelentés hátterében az áll, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken 6-3 arányban kimondta: a kormányzat nem alkalmazhatta az Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatalmi Törvény rendelkezéseit az átfogó vámok kivetésére. A döntés komoly jogi korlátot jelentett volna Trump kereskedelempolitikájára nézve.
Trump: ez édeskevés a vámháború leállítására
Az elnök azonban azonnal jelezte: nem teszi le a fegyvert, és a Fehér Házban bejelentette, hogy minden, nemzetbiztonsági alapon bevezetett vám teljes mértékben hatályban marad. Ezek jelenleg többek között az autóipart, az autóalkatrészeket, az acél- és alumíniumtermékeket, a rezet és a fenyőfűrészárut érintik.
A valódi újdonság a kereskedelmi törvény 122. szakasza alkalmazása. Erre hivatkozva Trump 10 százalékos globális vámot vet ki, amely „az alap kereskedelmi korlátozásokon felül” lesz érvényes.
A jogszabály lehetőséget ad akár 15 százalékos mértékre is, de az elnök egyelőre a 10 százalékos szint mellett döntött.
A konstrukció egyik kulcseleme az időkorlát. A 122. szakasz alapján kivetett vám legfeljebb 150 napig maradhat érvényben, hacsak a Kongresszus nem hosszabbítja azt meg. Ez azt jelenti, hogy bár a mostani lépés csak átmeneti megoldás, ugyanakkor a Politico szerint elegendő lehet ahhoz, hogy fenntartsa a tárgyalási nyomást.
Fontos különbség az is, hogy a törvény „nem diszkriminatív” jellegű vámot ír elő, vagyis az Egyesült Államok nem tehet különbséget egyes kereskedelmi partnerek között: nem adhat kedvezményt bizonyos országoknak, miközben másokat magasabb teherrel sújt. Ez korlátozza azt a mozgásteret, amelyet Trump korábban a vészhelyzeti jogkör alapján élvezett.
Ezzel párhuzamosan az elnök több új vizsgálat elindítását is bejelentette, konkrét országok megnevezése nélkül.
Ezek a vizsgálatok hónapokig tarthatnak, és lehetőséget teremthetnek célzottan magasabb vámok kivetésére például Japánnal, az Európai Unióval vagy Kanadával szemben.
Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő szerint „rengeteg eszköz” áll még rendelkezésre, és a következő hetekben további lépések várhatók. A cél a program folytonosságának fenntartása.
Hogy a 150 napos időszak végén mi történik, az már nem jogi, hanem politikai kérdés lesz. Ha a Kongresszus nem lép, a vám automatikusan kifut. Addig azonban a globális kereskedelemnek ismét számolnia kell az amerikai 10 százalékos alapvámmal – és azzal, hogy ez csak az első lépés lehet egy újabb fejezetben.
Ez nagyon fog fájni Kínának: Trump megint megmutatta, hogy vele nem lehet ujjat húzni – kivenné Peking ütőkártyáját a kezéből
Miután Kína geopolitikai fegyverként kezdte használni a ritkaföldfémeket, Donald Trump egy hatalmas program elindításáról döntött, hogy leválassza ellátási láncait Kínáról és stabilizálja az ipari termelést. Autógyártók, technológiai óriások és ipari cégek számára hozna létre stratégiai kritikusásvány-készletet Donald Trump. A Project Vault keretében az Egyesült Államok magánszektora először jutna hozzá államilag támogatott ásványokhoz. A cél az ellátásbiztonság és az árkilengések tompítása.