Trump máris kivetette az új amerikai vámot a világra: ennyit kell fizetnie mindenkinek – rögtön megtalálta a kiskaput a történelmi bírósági ítélet után

Donald Trump 10 százalékos globális vámot jelentett be, miután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága elkaszálta korábbi vámpolitikájának jelentős részét. Az új intézkedést más jogszabályra alapozza, így 150 napig ismét érvényben maradhatnak a széles körű vámok.

A Legfelsőbb Bíróság elsöpörte, úgyhogy Trump más jogcímen indítja újra a globális vámokat /Fotó: AFP

A pénteki bejelentés hátterében az áll, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken 6-3 arányban kimondta: a kormányzat nem alkalmazhatta az Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatalmi Törvény rendelkezéseit az átfogó vámok kivetésére. A döntés komoly jogi korlátot jelentett volna Trump kereskedelempolitikájára nézve.

Trump: ez édeskevés a vámháború leállítására

Az elnök azonban azonnal jelezte: nem teszi le a fegyvert, és a Fehér Házban bejelentette, hogy minden, nemzetbiztonsági alapon bevezetett vám teljes mértékben hatályban marad. Ezek jelenleg többek között az autóipart, az autóalkatrészeket, az acél- és alumíniumtermékeket, a rezet és a fenyőfűrészárut érintik.

A valódi újdonság a kereskedelmi törvény 122. szakasza alkalmazása. Erre hivatkozva Trump 10 százalékos globális vámot vet ki, amely „az alap kereskedelmi korlátozásokon felül” lesz érvényes.

A jogszabály lehetőséget ad akár 15 százalékos mértékre is, de az elnök egyelőre a 10 százalékos szint mellett döntött.

A konstrukció egyik kulcseleme az időkorlát. A 122. szakasz alapján kivetett vám legfeljebb 150 napig maradhat érvényben, hacsak a Kongresszus nem hosszabbítja azt meg. Ez azt jelenti, hogy bár a mostani lépés csak átmeneti megoldás, ugyanakkor a Politico szerint elegendő lehet ahhoz, hogy fenntartsa a tárgyalási nyomást.

Fontos különbség az is, hogy a törvény „nem diszkriminatív” jellegű vámot ír elő, vagyis az Egyesült Államok nem tehet különbséget egyes kereskedelmi partnerek között: nem adhat kedvezményt bizonyos országoknak, miközben másokat magasabb teherrel sújt. Ez korlátozza azt a mozgásteret, amelyet Trump korábban a vészhelyzeti jogkör alapján élvezett.

Ezzel párhuzamosan az elnök több új vizsgálat elindítását is bejelentette, konkrét országok megnevezése nélkül.

Ezek a vizsgálatok hónapokig tarthatnak, és lehetőséget teremthetnek célzottan magasabb vámok kivetésére például Japánnal, az Európai Unióval vagy Kanadával szemben.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő szerint „rengeteg eszköz” áll még rendelkezésre, és a következő hetekben további lépések várhatók. A cél a program folytonosságának fenntartása.