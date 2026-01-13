Deviza
EUR/HUF386,4 -0,19% USD/HUF331,79 0% GBP/HUF445,63 -0,22% CHF/HUF414,25 -0,41% PLN/HUF91,77 -0,14% RON/HUF75,9 -0,18% CZK/HUF15,94 0% EUR/HUF386,4 -0,19% USD/HUF331,79 0% GBP/HUF445,63 -0,22% CHF/HUF414,25 -0,41% PLN/HUF91,77 -0,14% RON/HUF75,9 -0,18% CZK/HUF15,94 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX118 863,12 +1,26% MTELEKOM1 850 -0,75% MOL3 250 +1,69% OTP37 920 +1,8% RICHTER10 290 +0,88% OPUS550 -1,08% ANY7 860 +1,55% AUTOWALLIS151 +0,67% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 338,87 +0,05% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 590 +0,24% BUX118 863,12 +1,26% MTELEKOM1 850 -0,75% MOL3 250 +1,69% OTP37 920 +1,8% RICHTER10 290 +0,88% OPUS550 -1,08% ANY7 860 +1,55% AUTOWALLIS151 +0,67% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 338,87 +0,05% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 590 +0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szijjártó Péter
Nyíregyháza
ipari park
bővülés

Kész, betelt a keleti megyeszékhely: már a BMW-t is innen látják el, az ipari park is csordultig

Zárórendezvényen ünnepelték kedden a nyíregyházi ipari park első fejlesztési ütemét, ahol 38 milliárd forintos beruházással új utak, közművek és biztonságtechnikai rendszerek épültek ki, a terület pedig már teljesen betelt. Szijjártó Péter szerint az elmúlt tíz év kormányzati politikájának köszönhetően Kelet-Magyarország gazdasági fejlettsége elérte a nyugati régiók szintjét.
VG
2026.01.13, 18:46
Frissítve: 2026.01.13, 19:13

Kedden projektzáró rendezvényen ünnepelték a nyíregyházi ipari park fejlesztésének első ütemét, amelynek keretében 38 milliárd forintból jelentős infrastrukturális beruházások valósultak meg – írja a Szon. 

SZIJJÁRTÓ Péter Nyíregyháza ipari parkja betelt – most jön a 640 hektáros óriásberuházás
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Nyíregyházi Ipari Park projektátadó ünnepségén / Fotó: Erdős József / MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: az elmúlt másfél évtizedben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően Kelet-Magyarország gazdasági fejlettsége felzárkózott a nyugati országrész szintjére, Nyíregyháza pedig kulcsszerepet játszott ebben a folyamatban. 

A külgazdasági és külügyminiszter szerint tíz évvel ezelőtt még jelentős különbség mutatkozott az ország keleti és nyugati felének gazdasági fejlettsége között, ám a válságok ellenére – köztük pénzügyi, migrációs, egészségügyi és a szomszédos háború ellenére – a kormány az infrastruktúra-fejlesztésre, utak és vasutak építésére, nagy ipari parkok kialakítására, valamint rekordméretű vállalati beruházásokra koncentrált. 

Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az elmúlt évtizedben kiemelkedő eredményeket ért el: a vármegyében 121 nagyvállalati beruházás jött létre 1700 milliárd forint értékben, mintegy 15 ezer új munkahelyet teremtve, az ipari termelés pedig több mint kétszeresére nőtt. Nyíregyházán 42 nagy beruházásról született megállapodás, amelyekhez 130 milliárd forint kormányzati támogatást nyújtottak,

összesen 1300 milliárd forint értékű fejlesztést és 9300 új munkahelyet eredményezve. 

Az első ipari park betelése után egy új, 640 hektáros terület fejlesztése megindult, amely vonzotta a BMW kulcsszállítóját, jelentős akkumulátorgyártókat és magyar vállalatokat is. Az ipari park építésének első üteme 2023-ban kezdődött és 2025 nyarára zárult le. Ennek részeként 14 kilométer új út, 10 kilométer kerékpárút, víz- és szennyvízvezeték-rendszerek, elektromos és gázhálózat épült ki, világítással, hírközlési alapinfrastruktúrával, valamint 182 térfigyelő kamerával.

A mintegy 70 milliárd forint értékű második ütem kivitelezési szerződéseit a múlt héten írták alá, a munkálatok az időjárás javulásával indulnak; a kormány összesen 220 milliárd forint támogatást hagyott jóvá ehhez az ütemhez, amely új utakat, kerékpárutakat, autópálya-csomópontot, főút-kapacitásbővítést és vasúti fejlesztéseket foglal magában.

Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések a közműkapacitások további bővítését célozzák, köztük szennyvíz-újrahasznosító technológiát is. A harmadik ütem engedélyes tervei már elkészültek.

Szabó Tünde kormánybiztos és Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint az ipari park virágzó gazdasági központtá tette a várost, a korszerű infrastruktúra pedig hosszú távú befektetéseket vonz, munkahelyeket teremt és a fiatalok helyben maradását segíti. Szijjártó Péter hozzátette, hogy a kormány a magyar forrásokat továbbra is a hazai fejlesztésekre fordítja.

Szijjártó bejelentést tett, felpörgetik Paks II.-t: már most a 2026-os munkákat végzik

A paksi bővítést sikerült felgyorsítani, minden engedély megvan rá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy nincsenek sem európai, sem amerikai szankciók az atomerőműre.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu