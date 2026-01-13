Kész, betelt a keleti megyeszékhely: már a BMW-t is innen látják el, az ipari park is csordultig

Kedden projektzáró rendezvényen ünnepelték a nyíregyházi ipari park fejlesztésének első ütemét, amelynek keretében 38 milliárd forintból jelentős infrastrukturális beruházások valósultak meg – írja a Szon.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Nyíregyházi Ipari Park projektátadó ünnepségén / Fotó: Erdős József / MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: az elmúlt másfél évtizedben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően Kelet-Magyarország gazdasági fejlettsége felzárkózott a nyugati országrész szintjére, Nyíregyháza pedig kulcsszerepet játszott ebben a folyamatban.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint tíz évvel ezelőtt még jelentős különbség mutatkozott az ország keleti és nyugati felének gazdasági fejlettsége között, ám a válságok ellenére – köztük pénzügyi, migrációs, egészségügyi és a szomszédos háború ellenére – a kormány az infrastruktúra-fejlesztésre, utak és vasutak építésére, nagy ipari parkok kialakítására, valamint rekordméretű vállalati beruházásokra koncentrált.

Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az elmúlt évtizedben kiemelkedő eredményeket ért el: a vármegyében 121 nagyvállalati beruházás jött létre 1700 milliárd forint értékben, mintegy 15 ezer új munkahelyet teremtve, az ipari termelés pedig több mint kétszeresére nőtt. Nyíregyházán 42 nagy beruházásról született megállapodás, amelyekhez 130 milliárd forint kormányzati támogatást nyújtottak,

összesen 1300 milliárd forint értékű fejlesztést és 9300 új munkahelyet eredményezve.

Az első ipari park betelése után egy új, 640 hektáros terület fejlesztése megindult, amely vonzotta a BMW kulcsszállítóját, jelentős akkumulátorgyártókat és magyar vállalatokat is. Az ipari park építésének első üteme 2023-ban kezdődött és 2025 nyarára zárult le. Ennek részeként 14 kilométer új út, 10 kilométer kerékpárút, víz- és szennyvízvezeték-rendszerek, elektromos és gázhálózat épült ki, világítással, hírközlési alapinfrastruktúrával, valamint 182 térfigyelő kamerával.

A mintegy 70 milliárd forint értékű második ütem kivitelezési szerződéseit a múlt héten írták alá, a munkálatok az időjárás javulásával indulnak; a kormány összesen 220 milliárd forint támogatást hagyott jóvá ehhez az ütemhez, amely új utakat, kerékpárutakat, autópálya-csomópontot, főút-kapacitásbővítést és vasúti fejlesztéseket foglal magában.