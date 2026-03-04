Új világrend a horizonton: az iráni háború átrajzolhatja a globális energiaképet – ez a magyar benzinkutakra is hatással lehet

Alapjaiban változtathatja meg a globális energiabiztonságot és a geopolitikát, ha az Egyesült Államok és Izrael elérik a céljukat az Irán ellen indított háborújukkal. Ha Venezuelához hasonlóan Irán is Amerika-barát, de legalábbis nem ellenséges rezsim irányítása alá kerül, akkor azzal megszűnnének a két nagy olajexportőr elleni szankciók és importkorlátozások. Nélkülük már csak Oroszország maradna az egyetlen jelentős, a Nyugattal szemben ellenséges olajhatalom, ám a befolyása csökkenne – mutat rá a The Wall Street Journal (WSJ).

Középtávon megnyugvást hozhat az olajpiacnak, ha Venezuela és Irán sem lesznek ellenségesek Amerikával / Fotó: Marko Aliaksandr / Shutterstock

Ez persze a jelenlegi forrongó helyzetben csak egy a sok forgatókönyv közül. Mindenesetre eddig az események az Egyesült Államok és Izrael számára kedvezően alakultak. Az első napon megölték az iráni legfőbb vezetőt, Ali Hamenei ajatollahot, jelentősen meggyengítették az ország katonai képességeit, és az iráni válaszcsapások csak korlátozott károkat okoztak. Az iráni támadások megrongálták a katari gázipari létesítményeket és egy szaúdi olajfinomítót. A Hormuzi-szorosban leállt a tartályhajó-forgalom. Utóbbi blokádjának felszámolásán az amerikai haditengerészet folyamatosan dolgozik.

A piaci reakció hétfőn arra utalt, hogy a zavar kisebb volt a vártnál.

A Brent típusú olaj ára 7 százalékkal, hordónként 77,74 dollárra emelkedett, ami elmaradt a sok elemző által várt 80 dollár feletti szinttől.

Az amerikai részvénypiacok alig változtak.

A közel-keleti Irán rezsimváltása az egész világra befolyással lehet

Iránt jelenleg egy ideiglenes tanács irányítja, amíg meg nem találják Hamenei utódját. Még az is elképzelhető, hogy Donald Trump hagyja a rezsimet hatalmon maradni – ha az teljesíti az amerikai elnök eredeti feltételeit, azaz felhagy az urándúsítással és a ballisztikus rakéták fejlesztésével, valamint megszünteti a jemeni húszik és a libanoni Hezbollah támogatását. A rezsim számára ez akár kisebb rossz is lehet, mint a folytatódó háború és a belső lázadás veszélye. Azonban a rezsim külpolitikai viselkedése még így is fordulatot vehet.

Az olajpiac középtávon érezheti meg, ha az iráni háború a szövetségeseknek kedvezően végződik

Iránt az 1979-es forradalomtól kezdve az Irak elleni háborúján át a nukleáris programjáig sok ok miatt szankcionálták a nyugati szövetségesek, beleértve az Európai Uniót is. Venezuelához hasonlóan, ha Iránban is Amerikával kiegyezett rezsim lesz hatalmon, megszüntethetik a nyugati szankciókat az ország termékei, így a kőolaj ellen is.