Szerződést szeg az EU, Gulyás Gergely most kimondta – beügyeskedik Ukrajnát, és felemelik a rezsit is

Magyarország határozottan nemet mond Ukrajna európai uniós csatlakozására, ezért újabb és újabb tervek készülnek arra, hogy a magyar nemzeti kormány helyett egy brüsszeli magyar kormányra van szükség Magyarországon – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Igazság órája című online műsor szerdai adásában.

Fotó: Gulyás Gergely / Facebook

Gulyás Gergely szavai szerint azért van különös tétje az áprilisi parlamenti választásnak, mert az ellenfél nem elsősorban a Tisza Párt, az ugyanis Magyarországon létrejött képződménye a brüsszeli akaratnak, amely már korábban is arra irányult, hogy eltávolítsák a Brüsszelben a migrációtól a gazdasági kérdéseken át a genderügyekig sok fontos témában kellemetlenkedő Orbán-kormányt.

A miniszter hangsúlyozta: Ukrajna semmilyen épeszű, normális, kiegyensúlyozott vélemény szerint nem felel meg a csatlakozási tárgyalásoknak, az ország uniós felvételének ötletét abszurdnak, az arról szóló vitát hihetetlennek nevezte. Ukrajna háborúban álló ország, amiről nem tehet, ennek az elszenvedője, de ettől még tény, hogy az keleti részén húzódó front miatt

azt sem lehet meghatározni, hogy a szuverenitását, azaz a főhatalmát hol tudja gyakorolni.

Emlékeztetett rá, az Európai Unió bővítésének több évtizedes, szerződésen alapuló gyakorlata, hogy a felvehető tagállamnak meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak, de ma föl sem merül, hogy Ukrajna megfeleljen ezeknek.

Tehát amit az EU akar tenni, az önmagában is szerződésszegés, a következményeket Európa polgárainak kell vállalnia, „mi ettől akarjuk megóvni Magyarországot” – hangoztatta. Felhívta a figyelmet, hogy az ország csatlakozásának azonnali és tragikus következménye lenne a mezőgazdaságra, Ukrajna elvinné az összes kohéziós forrást.

A politikus hangoztatta: miközben Magyarország ellenérdekelt Ukrajna uniós csatlakozásában, nem szabad megfeledkezni arról, hogy elítélte az ország megtámadását, és a háború kitörése óta története legnagyobb humanitárius segítségét nyújtotta, befogadta a menekülteket, amiért köszönetet kellene mondani, ehhez képest Ukrajna ma ellenségként kezeli Magyarországot.