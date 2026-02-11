Drágább lett a hat hónapos diszkontkincstárjegy, a magyar állampapírok erős lábakon állnak
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerdán 30 milliárd forintnyi hat hónapos diszkontkincstárjegyet (DKJ) értékesített aukcióján, ahol a kereslet a 46,9 milliárd forintos ajánlat ellenére korlátozott mennyiséget tükrözött.
A papírok átlaghozama 6,06 százalékra csökkent, két bázisponttal alacsonyabbra az előző aukcióhoz képest, míg a másodpiaci referenciahozam kedden 6,05 százalékon állt. Ez a hozamcsökkenés a befektetők óvatos optimizmusát jelzi a rövid lejáratú, államilag garantált értékpapírok iránt. A diszkontkincstárjegyeket a magyar állam rövid távú finanszírozására használja, és alapvetően a pénzpiaci kamatszint tükröződik bennük:
Állampapírpiac: a FixMÁP és a MÁP+ változatlanul népszerű
Miközben a diszkontjegyek rövid távú piacán enyhe hozamcsökkenés volt megfigyelhető, a lakossági állampapírok piacán továbbra is erős kereslet mutatkozik. A legfrissebb értékesítési adatok alapján
- a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) vezeti az eladási listát,
- és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) a második legkeresettebb konstrukció,
melyekből az elmúlt hetekben több tízmilliárd forintos volumenben vásároltak a befektetők lakossági papírokat.
A két legnépszerűbb termék főbb jellemzői:
FixMÁP
- 5 éves futamidő
- évi 7 százalékos fix kamat
- negyedéves kamatfizetés, rendszeres jövedelmet biztosít
MÁP+
- 5 éves futamidő
- 6,5–7,5 százalékos sávos kamatozás
- a kamat évente emelkedik
- éves kamatfizetés
Miért maradnak vonzók az állampapírok?
A lakossági állampapírok népszerűsége mögött több tényező is áll:
- Biztonság és állami garancia
A FixMÁP és a MÁP+ esetében a tőke és a kamat visszafizetését a magyar állam garantálja, ami különösen vonzó a kockázatkerülő megtakarítók számára.
- Adómentesség
A lakossági állampapírok kamatadómentesek, ami érdemben növeli a tényleges hozamot más befektetési formákhoz képest.
- Versenyképesség a változó hozamkörnyezetben
Bár a rövid lejáratú hozamok – például a ha hónapos diszkontkincstárjegy esetében – a jegybanki kamatpálya és a piaci várakozások függvényében mozognak, az ötéves fix konstrukciók a jelenlegi kamatszintek mellett továbbra is vonzó alternatívák a bankbetétekkel és más alacsony kockázatú megtakarításokkal szemben.
Csökkenő rövid hozamok, kitartó lakossági étvágy
A mai kincstárjegy-aukció eredménye azt mutatja, hogy a rövid távú állampapírok hozama enyhén csökkenőben van, miközben a lakossági befektetők továbbra is erős bizalommal keresik a fix hozamú, ötéves állampapírokat. A FixMÁP és a MÁP+ stabil választásnak számítanak azok számára, akik a biztonságot kamattal kombinálva szeretnék gyarapítani megtakarításaikat.