Drágább lett a hat hónapos diszkontkincstárjegy, a magyar állampapírok erős lábakon állnak

A rövid oldalon enyhén mérséklődtek a hozamok: a hat hónapos diszkontkincstárjegy átlaghozama két bázisponttal csökkent a szerdai aukción. Az állampapírpiacon ugyanakkor továbbra is stabil a kereslet, különösen a lakossági konstrukciók iránt. Miközben az ÁKK 30 milliárd forintnyi papírt értékesített, a befektetők ajánlatai jelentősen meghaladták a felkínált mennyiséget. A rövid lejáratú hozammozgás így egy szélesebb piaci képet rajzol ki: csökkenő finanszírozási költségek mellett is kitart a megtakarítók bizalma.
Ballagó Dániel
2026.02.11, 13:17
Frissítve: 2026.02.11, 13:29

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerdán 30 milliárd forintnyi hat hónapos diszkontkincstárjegyet (DKJ) értékesített aukcióján, ahol a kereslet a 46,9 milliárd forintos ajánlat ellenére korlátozott mennyiséget tükrözött.

LUS_IMG_4419 , állampapír
Csökkent a hat hónapos DKJ hozama, erős maradt az állampapírpiac / Fotó: Kallus György

A papírok átlaghozama 6,06 százalékra csökkent, két bázisponttal alacsonyabbra az előző aukcióhoz képest, míg a másodpiaci referenciahozam kedden 6,05 százalékon állt. Ez a hozamcsökkenés a befektetők óvatos optimizmusát jelzi a rövid lejáratú, államilag garantált értékpapírok iránt. A diszkontkincstárjegyeket a magyar állam rövid távú finanszírozására használja, és alapvetően a pénzpiaci kamatszint tükröződik bennük:

minél alacsonyabb a hozam, annál olcsóbb az állam számára az adósság finanszírozása, ami jelenleg a lakossági és intézményi befektetők mérsékelt, de stabil érdeklődését jelzi.

Állampapírpiac: a FixMÁP és a MÁP+ változatlanul népszerű

Miközben a diszkontjegyek rövid távú piacán enyhe hozamcsökkenés volt megfigyelhető, a lakossági állampapírok piacán továbbra is erős kereslet mutatkozik. A legfrissebb értékesítési adatok alapján

melyekből az elmúlt hetekben több tízmilliárd forintos volumenben vásároltak a befektetők lakossági papírokat.

A két legnépszerűbb termék főbb jellemzői:

FixMÁP

  • 5 éves futamidő
  • évi 7 százalékos fix kamat
  • negyedéves kamatfizetés, rendszeres jövedelmet biztosít

MÁP+

  • 5 éves futamidő
  • 6,5–7,5 százalékos sávos kamatozás
  • a kamat évente emelkedik
  • éves kamatfizetés

Miért maradnak vonzók az állampapírok?

A lakossági állampapírok népszerűsége mögött több tényező is áll:

  • Biztonság és állami garancia
    A FixMÁP és a MÁP+ esetében a tőke és a kamat visszafizetését a magyar állam garantálja, ami különösen vonzó a kockázatkerülő megtakarítók számára.
  • Adómentesség
    A lakossági állampapírok kamatadómentesek, ami érdemben növeli a tényleges hozamot más befektetési formákhoz képest.
  • Versenyképesség a változó hozamkörnyezetben
    Bár a rövid lejáratú hozamok – például a ha hónapos diszkontkincstárjegy esetében – a jegybanki kamatpálya és a piaci várakozások függvényében mozognak, az ötéves fix konstrukciók a jelenlegi kamatszintek mellett továbbra is vonzó alternatívák a bankbetétekkel és más alacsony kockázatú megtakarításokkal szemben.

Csökkenő rövid hozamok, kitartó lakossági étvágy

A mai kincstárjegy-aukció eredménye azt mutatja, hogy a rövid távú állampapírok hozama enyhén csökkenőben van, miközben a lakossági befektetők továbbra is erős bizalommal keresik a fix hozamú, ötéves állampapírokat. A FixMÁP és a MÁP+ stabil választásnak számítanak azok számára, akik a biztonságot kamattal kombinálva szeretnék gyarapítani megtakarításaikat.

