A Mol feljebb lépett a busás szerb üzlettel, de van, aki már megkérdi: nem szaladt-e el a remény a tőzsdén

Megérkezett az idei első célármódosítás a magyar olajvállalat részvényeire. A UBS szerint mérsékelt hozampotenciál van a Mol papírjaiban, már csak tartásra ajánlják őket.
K. T.
2026.02.11, 13:27
Frissítve: 2026.02.11, 13:33

Február közepéig kellett rá várni, de megérkezett az idei eső célármódosítás a Mol részvényeire is. Miután az elemzőházak az OTP-t mostanra alaposan kivesézték, egymásra licitálva egyre magasabb polcra emelve a bankpapírt, és a Richter, valamint a Magyar Telekom árfolyamára is befutott egy-egy jóslat, a negyedik hazai blue chip részvényről is ítéletet mondtak.

Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Az olajtársaság tőzsdei kilátásait a svájci UBS vizsgálta felül, vegyes eredménnyel. A nagybank ugyanis 650 forinttal megemelte a Mol részvények 12 havi célárát, a rájuk vonatkozó ajánlását azonban az eddigi vételről tartásra rontotta.

A svájci befektetési bank lépése annyiban érthető, hogy friss árfolyam-várakozása csak visszafogottabb, 8,5 százalékos hozamlehetőséget takar. Prognózisuk alapján ugyanakkor így is új történelmi csúcsra futhat a magyar olajrészvény.

Az LSEG adatbázisában szereplő célárak átlaga 3370 forint, 12 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. A Mol papírjait kilenc befektetési szolgáltató követi, közülük 

  • öten vételt, 
  • ketten tartást, 
  • további ketten eladást javasolnak.

A hagyományosan tekintélyes osztalékot fizető olajtársaságtól idén 250–300 forint közötti kifizetésre számít a piac részvényenként. Az átlagos várakozás 273 forint, ami 7 százalékos hozamnak felel meg jelenleg.

A szerbiai olajüzlet indította be a Mol részvényraliját

A Mol részvényei tavaly decemberben álltak meredeken emelkedő pályára, azt követően, hogy megjelentek az első hírek arról, hogy a magyar vállalat is pályázhat a szerbiai NIS orosz részesedésének átvételére. A kurzus 2800 forintról új csúcsra, 4128 forintig ralizott idén február elejéig, közben pedig a vállalat hivatalosan is bejelentette a tranzakciót. Az előző héten indult globális tőkepiaci korrekció a hazai részvényeket sem kerülte el, így az olajpapír a kurzusa is lefordult.

A szerda délelőtti kereskedésben bő 1 százalékkal csúszott vissza az árfolyam, az év eleje óta azonban 30 százalékos árfolyamnyereségnek örülhetnek a Mol befektetői.

Az olajtársaság jövő pénteken teszi közzé tavalyi negyedik negyedéves és egész éves eredményszámait, két nappal előtte pedig a horvát leánycég, az INA is beszámol 2025 utolsó negyedévében nyújtott teljesítményéről.

 

 

