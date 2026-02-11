Hivatalos: a Mol is részesülhet Afrika legnagyobb olajkészletéből – igazi nagyágyúkkal kutathat a magyar vállalat

Számos külföldi olajvállalat mellett a Molnak is olaj- és gázkutatási blokkokat ítélt oda Líbia: az észak-afrikai ország közel két évtizedes szünet után megtartott első licitálási fordulójában győztesként hirdették ki a magyar társaság konzorciumát is.

A Mol is kutathat olaj után a legnagyobb afrikai készletekkel rendelkező Líbiában / Fotó: Said Zr / Shutterstock

A líbiai Nemzeti Olajvállalat (NOC) szerdán 2007 óta első alkalommal adott ki engedélyeket olaj- és gázmezők feltárására, mivel az ország a politikai kockázatok ellenére is igyekszik újjáéleszteni olajiparát – írja a Reuters.

Az első licenckörben szárazföldi Sirte- és Murzuq-medencék, valamint a gázban gazdag, Földközi-tengeren fekvő Cyrenaica-mező legfontosabb területeit osztották ki.

Eni, Repsol, Chevron és Mol – iparági óriásokkal együtt kutathat Líbiában a magyar vállalat

Az olasz Eni és a QatarEnergy az Offshore Area 01 jogait szerezte meg, megerősítve a Földközi-tengerre kiterjedő stratégiai partnerségüket.

A spanyol Repsol, a magyar Mol és a török állami tulajdonú TPOC alkotta konzorcium pedig az ugyancsak tengeri Offshore Area 07 nevű mezőn szerzett kutatási jogokat.

A Chevron a szárazföldi Sirte S4 nevű lelőhelyen kapott feltárási engedélyt, ami az amerikai olajóriás visszatérését jelenti Líbia legtermékenyebb szárazföldi medencéjébe. A déli Murzuq-medencében a nigériai Aiteo nyerte el az M1 engedélyt, ami kisebb meglepetés, mivel ritkaszágszámba megy, hogy egy független afrikai vállalat lépjen be az ország upstream szektorába.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyarország és Líbia képviselői január végén Budapesten állapodtak meg energetikai együttműködésről, Hernádi Zsolt, a magyar Mol csoport elnöke egyetértési megállapodást írt alá Maszud M. Szulemannal, Líbia legnagyobb olajvállalatának, a NOC-nak az elnökével.

A magyar társaság korábban kiadott közleménye szerint a stratégiai partnerséggel a szénhidrogén-kutatás, a műszaki innováció és a nyersolaj-kereskedelem területét érintő együttműködés alapjait fekteti le.

A Mol csoport jelenleg kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, és nyolc országban termel is:

Horvátországban,

Azerbajdzsánban,

Irakban,

Kazahsztánban,

Oroszországban,

Pakisztánban,

Egyiptomban

és Magyarországon.

Hogy napi átlagos termelését a következő öt évben legalább 90 ezer hordó olajegyenértékre növelje, a Molnak erősítenie kell a nemzetközi portfólióját, ezért sorra jelenti be együttműködési megállapodásait a többi között a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azeri nemzeti olajtársasággal (Socar) és a török nemzeti olajvállalattal (Turkish Petroleum).