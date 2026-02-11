Deviza
EUR/HUF379,08 +0,23% USD/HUF318,57 +0,16% GBP/HUF435,73 +0,48% CHF/HUF414,94 +0,29% PLN/HUF89,96 +0,39% RON/HUF74,45 +0,27% CZK/HUF15,64 +0,26% EUR/HUF379,08 +0,23% USD/HUF318,57 +0,16% GBP/HUF435,73 +0,48% CHF/HUF414,94 +0,29% PLN/HUF89,96 +0,39% RON/HUF74,45 +0,27% CZK/HUF15,64 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 949,79 -1,06% MTELEKOM1 976 -0,4% MOL3 784 -2,27% OTP40 270 -1,09% RICHTER11 710 +0,09% OPUS547 -0,37% ANY7 820 -0,26% AUTOWALLIS171 -0,88% WABERERS5 460 0% BUMIX10 188,98 -0,67% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 685,72 -0,03% BUX128 949,79 -1,06% MTELEKOM1 976 -0,4% MOL3 784 -2,27% OTP40 270 -1,09% RICHTER11 710 +0,09% OPUS547 -0,37% ANY7 820 -0,26% AUTOWALLIS171 -0,88% WABERERS5 460 0% BUMIX10 188,98 -0,67% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 685,72 -0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
Valentin-nap
adóhivatal

Nem romantikus meglepetés: ellenőrökkel érkezik a Valentin-nap

A szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak. Indulnak a Valentin-napi ellenőrzések.
VG/MTI
2026.02.11, 13:40
Frissítve: 2026.02.11, 14:08

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdte Valentin-napi akcióját: a virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére, a február közepéig tartó országos ellenőrzés-sorozatban főként a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgép használatát, az áruk eredetét, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják – közölte a NAV.

Valentin-5
Nem romantikus meglepetés: ellenőrökkel érkezik a Valentin-nap / Fotó: Mediaworks

Felhívták a figyelmet arra, hogy a szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak: aki nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, kétmillió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt.

Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott 

az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságot kaphat. Ennél a jogsértésnél bírságminimum is érvényes: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél pedig legalább félmillió forint.

A revizorok munkáját a NAV végrehajtási szakemberei is támogatják. Súlyos jogsértésnél – ha a rendelkezésre álló adatok alapján kétséges, hogy a várható bírságot megfizetnék – a hivatal ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazhat, így a költségvetés védelmében, akár az árukészletet is lefoglalhatja.

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek – áll a közleményben. 

Korábban megírtuk, hogy a NAV megkezdte a papíralapú nyomtatványok postázását is. Az szja bevallásának és befizetésének határideje: 2025. május 20.

A hivatal honlapján minden információ megtalálható, egy rövid tájékoztató segít az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os szja-bevallási időszak határidőit, legalapvetőbb tudnivalóit. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők, aki pedig a részletes információkról is szeretne tájékozódni, megtudhatja, hol keresse.

Idén sem változott, hogy az szja-bevallást leggyorsabban az eSZJA felületén adhatják be a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek, a NAV által készített bevallási tervezetet ellenőrizve, kiegészítve, véglegesítve. 

A tervezetek március 15-től érhetők el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással.

Több módon jelezheti szándékát a NAV-nak – sms-ben, űrlapon, levélben, személyesen vagy telefonon –, csupán adóazonosító jelét és születési dátumát kell megadnia, a határidő után viszont már csak személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérheti.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu