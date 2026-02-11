A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdte Valentin-napi akcióját: a virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére, a február közepéig tartó országos ellenőrzés-sorozatban főként a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgép használatát, az áruk eredetét, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják – közölte a NAV.

Nem romantikus meglepetés: ellenőrökkel érkezik a Valentin-nap / Fotó: Mediaworks

Felhívták a figyelmet arra, hogy a szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak: aki nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, kétmillió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt.

Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott

az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságot kaphat. Ennél a jogsértésnél bírságminimum is érvényes: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél pedig legalább félmillió forint.

A revizorok munkáját a NAV végrehajtási szakemberei is támogatják. Súlyos jogsértésnél – ha a rendelkezésre álló adatok alapján kétséges, hogy a várható bírságot megfizetnék – a hivatal ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazhat, így a költségvetés védelmében, akár az árukészletet is lefoglalhatja.

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek – áll a közleményben.

Korábban megírtuk, hogy a NAV megkezdte a papíralapú nyomtatványok postázását is. Az szja bevallásának és befizetésének határideje: 2025. május 20.

A hivatal honlapján minden információ megtalálható, egy rövid tájékoztató segít az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os szja-bevallási időszak határidőit, legalapvetőbb tudnivalóit. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők, aki pedig a részletes információkról is szeretne tájékozódni, megtudhatja, hol keresse.