Ennyi volt a legendás horvát gyárnak, siratja a MÁV is: 134 év után bezár a Tatra – ingatlanspekuláció az okozó

Bezárja üzemét, az alkalmazottait pedig elbocsátja az egyetlen horvát vasúti járműgyár. A 134 évvel ezelőtt alapított, mára szlovák tulajdonban lévő TZV Gredelj hangárjaiból júniusban gördülhet ki az utolsó vasútszerelvény. Az üzem bezárása mögött ingatlanspekuláció állhat.
Hordósi Dániel
2026.02.11, 14:25
Frissítve: 2026.02.11, 15:18

Több mint 300 zágrábi munkavállaló kerülhet az utcára júniustól, a szlovák Tatra Vagon ugyanis bezárja a horvátországi üzemét. A döntést a megrendelések hiányával indokolták, a szakszervezetek viszont mást sejtenek. A horvát vasút (HZ) számára ugyanis itt végezték a karbantartást, de ők gyártották az alvázakat az új Koncar vonatokhoz és villamosokhoz is. A legvalószínűbb ezért az, hogy a szlovákoknak az értékes ingatlanokkal vannak terveik.

vasút
Vasúti járműgyár: a Tatra Vagon bezárja a horvátországi üzemét / Fotó: TZV Gredel

Nagyon jó helyen van a vasúti járműgyár

  • 1894-ben a MÁV úgy döntött, hogy a zágrábi vasúti pályaudvar közvetlen közelében gőzmozdonyok és vasúti kocsik karbantartására szolgáló üzemet épít
  • A második világháború után az akkori államvezetés járműjavítót továbbfejlesztette, és a karbantartás mellett megkezdődött a gyártás is. 
  • Az 1950-es évektől kezdve a zágrábi cég vált az akkori Jugoszlávia legjelentősebb vasúti gépgyárává. Villamosok, mozdonyok, valamint személy- és teherkocsik is készültek a gyártósorain. A cég később tovább terjeszkedett, és darukat, valamint egyéb nehézgépeket is gyártott, többek között a szlovéniai 
  • Krsko nukleáris erőmű részére. A délszláv háború után azonban elveszítette piacának jelentős részét, a Horvát Vasutak megrendelései pedig nem bizonyultak elegendőnek. 

A gyár 2012-ben csődbe jutott, és csak 2021-ben talált magára, mikor is a szlovák Tatra Vagon 45 millió euróért megvásárolta a céget a horvát államtól. 

A szlovák vállalat viszont a tranzakcióval több ingatlant is megszerzett, amelyek piaci értéke jóval magasabb. Egy horvát lap szerint a Gredeljhez csaknem félmillió négyzetméternyi telek tartozik, melynek egy része Zágráb közvetlen központjában található.

Az atomerőmű nincs bajban, a HZ viszont igen

A cég bezárása érzékenyen érinti a horvát vasutak működését, ezzel ugyanis az egyik legjelentősebb karbantartójuk szűnik meg. A járműveiket eddig négy helyen tudták javíttatni, amelyek közül egy most kiesik.

A szerelvényeken ezért mostantól csak Fiumében, Splitben és Bródban tudják elvégezni a főbb javításokat. A Gredelj végezte a szlovéniai Krsko atomerőmű gépészeti karbantartását is. Ezt az üzletet viszont nem adja fel a szlovák tulajdonos, a jövőben azonban a Tatra szakemberei végzik el a szükséges munkát. A sajtóban olyan találgatások is megjelentek, miszerint a szlovák vállalat az üzemet átköltöztetheti az ország más részeire, ezt azonban egyelőre nem erősítették meg.

