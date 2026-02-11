Pintér Sándor újabb jutalmakat jelentette be, napokon belül érkezik a pénz – a biztonságért jár a hála

„A Belügyminisztérium elvégezte a 2025. évi rendészeti tevékenység értékelését. Megállapítottuk, hogy eredményesebb munkát végeztünk, mint 2024-ben” – fogalmazott Pintér Sándor a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán.

Pintér Sándor közölte: a 2025-ös rendészeti munka eredményesebb volt az előző évinél / Fotó: Szabó Gábor / Origo

A belügyminiszter szerdán közölte, hogy Magyarország továbbra is az egyik legbiztonságosabb európai ország, ezért a parancsnokok javaslatára

a riaszosok egyszeri bruttó 400 ezer forintnyi jutalmat kapnak.

„Az erről szóló parancsot aláírtam, és az összeg február 28-ig a számlájukra kerül. Ezt az összeget a Belügyminisztérium költségvetéséből álljuk” – tette hozzá Pintér Sándor.

A riaszos jogviszony nem a klasszikus egyenruhás hivatásos állományt jelenti, hanem azokat, akik a rendvédelmi szerveknél igazgatási, szakmai, háttértámogató feladatokat látnak el, speciális – de nem fegyveres – szolgálati munkakörben.

Ide tartozhatnak például

az igazgatási és hatósági,

a gazdasági és pénzügyi,

illetve jogi területen dolgozók

vagy azok, akik elemző, koordinációs feladatokat látnak el.

Fontos különbség, hogy nem viselnek rendfokozatot, nem látnak el fegyveres vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával járó feladatot. Rájuk nem a teljes hivatásos szolgálati szabályozás vonatkozik, hanem a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony szabályai.

Korábban megírtuk, hogy 2026-ban ismét megkapják a fegyverpénzt a fegyveres szervek tagjai. A dolgozók a juttatással az alapösszeg hatszorosát kapják meg.

A fegyverpénz kiszámolásánál alapösszegként a 2026. február 1-jén érvényes illetmény alapján számított egyhavi távolléti díjnak megfelelő összeget veszik. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege. A juttatásra jogosultak lesznek

a honvédelmi szervezetek, beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (vagyis a katonai felderítés és elhárítás állományát is),

a rendőrség,

a Terrorelhárítási Központ,

a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

a büntetés-végrehajtási szervezet,

a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet,

az Országgyűlési Őrség,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, továbbá az Információs Hivatal esküt tett, rendfokozatot viselő tagjai.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban úgy fogalmazott, hogy a plusz fegyverpénzzel „a társadalom különleges részét” támogatják. Hozzátette, a rendvédelmisek azok, akik védik Magyarország biztonságát, és ha kell, az életüket is feláldozzák érte.

„Megérdemlik, hogy ezt az extra megkülönböztetést az ő javukra elvégezzük” – tette hozzá.