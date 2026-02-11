Pintér Sándor újabb jutalmakat jelentette be, napokon belül érkezik a pénz – a biztonságért jár a hála
„A Belügyminisztérium elvégezte a 2025. évi rendészeti tevékenység értékelését. Megállapítottuk, hogy eredményesebb munkát végeztünk, mint 2024-ben” – fogalmazott Pintér Sándor a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán.
A belügyminiszter szerdán közölte, hogy Magyarország továbbra is az egyik legbiztonságosabb európai ország, ezért a parancsnokok javaslatára
a riaszosok egyszeri bruttó 400 ezer forintnyi jutalmat kapnak.
„Az erről szóló parancsot aláírtam, és az összeg február 28-ig a számlájukra kerül. Ezt az összeget a Belügyminisztérium költségvetéséből álljuk” – tette hozzá Pintér Sándor.
A riaszos jogviszony nem a klasszikus egyenruhás hivatásos állományt jelenti, hanem azokat, akik a rendvédelmi szerveknél igazgatási, szakmai, háttértámogató feladatokat látnak el, speciális – de nem fegyveres – szolgálati munkakörben.
Ide tartozhatnak például
- az igazgatási és hatósági,
- a gazdasági és pénzügyi,
- illetve jogi területen dolgozók
- vagy azok, akik elemző, koordinációs feladatokat látnak el.
Fontos különbség, hogy nem viselnek rendfokozatot, nem látnak el fegyveres vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával járó feladatot. Rájuk nem a teljes hivatásos szolgálati szabályozás vonatkozik, hanem a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony szabályai.
Korábban megírtuk, hogy 2026-ban ismét megkapják a fegyverpénzt a fegyveres szervek tagjai. A dolgozók a juttatással az alapösszeg hatszorosát kapják meg.
A fegyverpénz kiszámolásánál alapösszegként a 2026. február 1-jén érvényes illetmény alapján számított egyhavi távolléti díjnak megfelelő összeget veszik. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege. A juttatásra jogosultak lesznek
- a honvédelmi szervezetek, beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (vagyis a katonai felderítés és elhárítás állományát is),
- a rendőrség,
- a Terrorelhárítási Központ,
- a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
- az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,
- a büntetés-végrehajtási szervezet,
- a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet,
- az Országgyűlési Őrség,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, továbbá az Információs Hivatal esküt tett, rendfokozatot viselő tagjai.
Orbán Viktor a Kossuth rádióban úgy fogalmazott, hogy a plusz fegyverpénzzel „a társadalom különleges részét” támogatják. Hozzátette, a rendvédelmisek azok, akik védik Magyarország biztonságát, és ha kell, az életüket is feláldozzák érte.
„Megérdemlik, hogy ezt az extra megkülönböztetést az ő javukra elvégezzük” – tette hozzá.