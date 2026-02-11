Deviza
Pintér Sándor

Pintér Sándor újabb jutalmakat jelentette be, napokon belül érkezik a pénz – a biztonságért jár a hála

Egyszeri jutalmat kapnak a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók. Pintér Sándor közölte: a 2025-ös rendészeti munka eredményesebb volt az előző évinél.
VG
2026.02.11., 12:54

„A Belügyminisztérium elvégezte a 2025. évi rendészeti tevékenység értékelését. Megállapítottuk, hogy eredményesebb munkát végeztünk, mint 2024-ben” – fogalmazott Pintér Sándor a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán. 

Pintér Sándor közölte: a 2025-ös rendészeti munka eredményesebb volt az előző évinél / Fotó: Szabó Gábor / Origo

A belügyminiszter szerdán közölte, hogy Magyarország továbbra is az egyik legbiztonságosabb európai ország, ezért a parancsnokok javaslatára

a riaszosok egyszeri bruttó 400 ezer forintnyi  jutalmat kapnak.

„Az erről szóló parancsot aláírtam, és az összeg február 28-ig a számlájukra kerül. Ezt az összeget a Belügyminisztérium költségvetéséből álljuk” – tette hozzá Pintér Sándor.

A riaszos jogviszony nem a klasszikus egyenruhás hivatásos állományt jelenti, hanem azokat, akik a rendvédelmi szerveknél igazgatási, szakmai, háttértámogató feladatokat látnak el, speciális – de nem fegyveres – szolgálati munkakörben.

Ide tartozhatnak például

  • az igazgatási és hatósági,
  • a gazdasági és pénzügyi,
  • illetve jogi területen dolgozók
  • vagy azok, akik elemző, koordinációs feladatokat látnak el.

Fontos különbség, hogy nem viselnek rendfokozatot, nem látnak el fegyveres vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával járó feladatot. Rájuk nem a teljes hivatásos szolgálati szabályozás vonatkozik, hanem a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony szabályai.

Korábban megírtuk, hogy 2026-ban ismét megkapják a fegyverpénzt a fegyveres szervek tagjai. A dolgozók a juttatással az alapösszeg hatszorosát kapják meg. 

A fegyverpénz kiszámolásánál alapösszegként a 2026. február 1-jén érvényes illetmény alapján számított egyhavi távolléti díjnak megfelelő összeget veszik. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege. A juttatásra jogosultak lesznek 

  • a honvédelmi szervezetek, beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (vagyis a katonai felderítés és elhárítás állományát is), 
  • a rendőrség, 
  • a Terrorelhárítási Központ,
  • a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, 
  • az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, 
  • a büntetés-végrehajtási szervezet, 
  • a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, 
  • az Országgyűlési Őrség, 
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
  • és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, továbbá az Információs Hivatal esküt tett, rendfokozatot viselő tagjai.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban úgy fogalmazott, hogy a plusz fegyverpénzzel „a társadalom különleges részét” támogatják. Hozzátette, a rendvédelmisek azok, akik védik Magyarország biztonságát, és ha kell, az életüket is feláldozzák érte.

„Megérdemlik, hogy ezt az extra megkülönböztetést az ő javukra elvégezzük” – tette hozzá.

jutalom

