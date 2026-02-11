Deviza
EUR/HUF379,08 +0,23% USD/HUF318,57 +0,16% GBP/HUF435,73 +0,48% CHF/HUF414,94 +0,29% PLN/HUF89,96 +0,39% RON/HUF74,45 +0,27% CZK/HUF15,64 +0,26% EUR/HUF379,08 +0,23% USD/HUF318,57 +0,16% GBP/HUF435,73 +0,48% CHF/HUF414,94 +0,29% PLN/HUF89,96 +0,39% RON/HUF74,45 +0,27% CZK/HUF15,64 +0,26%
BUX128 989,38 -1,03% MTELEKOM1 976 -0,4% MOL3 786 -2,22% OTP40 280 -1,07% RICHTER11 710 +0,09% OPUS547 -0,37% ANY7 820 -0,26% AUTOWALLIS171 -0,88% WABERERS5 460 0% BUMIX10 182,24 -0,73% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 685,48 -0,04% BUX128 989,38 -1,03% MTELEKOM1 976 -0,4% MOL3 786 -2,22% OTP40 280 -1,07% RICHTER11 710 +0,09% OPUS547 -0,37% ANY7 820 -0,26% AUTOWALLIS171 -0,88% WABERERS5 460 0% BUMIX10 182,24 -0,73% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 685,48 -0,04%
Rápihent a forint egy elképesztő rali után, most jönnek még csak az izgalmak

Második napja tart a korrekció a forintpiacon. A magyar deviza egy fontos támasz-, illetve ellenállásszintet tesztelt oda-vissza. Ma délután az MNB közleményére, holnap délelőtt pedig a KSH inflációs adatsorára figyel a piac.
Faragó József
2026.02.11, 12:22
Frissítve: 2026.02.11, 12:45

Szerdán délelőtt is folytatódott a kedden indult korrekció a magyar deviza piacán. Egyelőre azonban nem dőlt el az euró-forint grafikonján kirajzolódott 378,50-os támasz-/ellenállásszint sorsa.

magyar deviza
Kulcsszinten a magyar deviza / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Második napja korrigál a magyar deviza

A keddi kereskedésben emelkedést mutatott az euró-forint árfolyama, de a 378,50-os szintet nem sikerült áttörni, mely ma reggel is ellenállást jelentett, míg támasz 375,70-nál húzódott. 

Ha a 378,50 közelében húzódó kulcsszint felett zárna ma a kurzus,

akkor már a 380–382-es tartományt célozná rövid távon a jegyzés. 

Ma piacnyitás előtt 377,55 és 378 között oszcillált az euró-forint, majd 377,77 közelében nyitott. Ezt követően forintgyengülés indult. Délelőtt 10 órakor már a 378,50-os ellenállást tesztelte a kurzus, ám innen még lefordult a jegyzés. De

a forintgyengülés újabb hulláma 11 óra után pár perccel már 379 felett tetőzött. 

Innen azonban forinterősödés indult, s az euró-forint jegyzése délre visszasüllyedt a 378,50-os kulcsszint közelébe, mely felülről nézve támaszként szolgál.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Fontos adatok jönnek ma délután és holnap délelőtt

A magyar deviza olyan hazai impulzusokat kaphat a következő 24 órában, amelyek az euró-forint pályáját is befolyásolhatják  

  • Délután fontos információt közöl az MNB: 14 órakor teszik közzé a legutóbbi kamatdöntő ülés rövidített jegyzőkönyvét. Ebből többletinformációt kaphat a piac az ülésen felmerült kérdésekről, különös tekintettel az inflációs folyamatokra. 
  • A januári inflációs adatsort holnap délelőtt teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal , az éves bázison számított infláció 2,4 százalékra süllyedhetett a konszenzus szerint.
