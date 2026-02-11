Rápihent a forint egy elképesztő rali után, most jönnek még csak az izgalmak
Szerdán délelőtt is folytatódott a kedden indult korrekció a magyar deviza piacán. Egyelőre azonban nem dőlt el az euró-forint grafikonján kirajzolódott 378,50-os támasz-/ellenállásszint sorsa.
Második napja korrigál a magyar deviza
A keddi kereskedésben emelkedést mutatott az euró-forint árfolyama, de a 378,50-os szintet nem sikerült áttörni, mely ma reggel is ellenállást jelentett, míg támasz 375,70-nál húzódott.
Ha a 378,50 közelében húzódó kulcsszint felett zárna ma a kurzus,
akkor már a 380–382-es tartományt célozná rövid távon a jegyzés.
Ma piacnyitás előtt 377,55 és 378 között oszcillált az euró-forint, majd 377,77 közelében nyitott. Ezt követően forintgyengülés indult. Délelőtt 10 órakor már a 378,50-os ellenállást tesztelte a kurzus, ám innen még lefordult a jegyzés. De
a forintgyengülés újabb hulláma 11 óra után pár perccel már 379 felett tetőzött.
Innen azonban forinterősödés indult, s az euró-forint jegyzése délre visszasüllyedt a 378,50-os kulcsszint közelébe, mely felülről nézve támaszként szolgál.
Fontos adatok jönnek ma délután és holnap délelőtt
A magyar deviza olyan hazai impulzusokat kaphat a következő 24 órában, amelyek az euró-forint pályáját is befolyásolhatják
- Délután fontos információt közöl az MNB: 14 órakor teszik közzé a legutóbbi kamatdöntő ülés rövidített jegyzőkönyvét. Ebből többletinformációt kaphat a piac az ülésen felmerült kérdésekről, különös tekintettel az inflációs folyamatokra.
- A januári inflációs adatsort holnap délelőtt teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal , az éves bázison számított infláció 2,4 százalékra süllyedhetett a konszenzus szerint.