Deviza
EUR/HUF379,08 +0,23% USD/HUF318,57 +0,16% GBP/HUF435,73 +0,48% CHF/HUF414,94 +0,29% PLN/HUF89,96 +0,39% RON/HUF74,45 +0,27% CZK/HUF15,64 +0,26% EUR/HUF379,08 +0,23% USD/HUF318,57 +0,16% GBP/HUF435,73 +0,48% CHF/HUF414,94 +0,29% PLN/HUF89,96 +0,39% RON/HUF74,45 +0,27% CZK/HUF15,64 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 006,22 -1,01% MTELEKOM1 980 -0,2% MOL3 786 -2,22% OTP40 270 -1,09% RICHTER11 730 +0,26% OPUS547 -0,37% ANY7 820 -0,26% AUTOWALLIS171 -0,88% WABERERS5 460 0% BUMIX10 182,24 -0,73% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 685,93 -0,03% BUX129 006,22 -1,01% MTELEKOM1 980 -0,2% MOL3 786 -2,22% OTP40 270 -1,09% RICHTER11 730 +0,26% OPUS547 -0,37% ANY7 820 -0,26% AUTOWALLIS171 -0,88% WABERERS5 460 0% BUMIX10 182,24 -0,73% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 685,93 -0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
feltörekvő piacok

Ázsiai szélre ült fel a forint és a BÉT, feltörekvő piacnak lenni most tényleg dagadó vitorlát jelent

A túlzsúfolt amerikai tech pozíciók kárára keresnek új célpontokat a befektetők. A feltörekvő piacok népszerűsége a magyar eszközök teljesítményét is javítja.
K. B. G.
2026.02.11, 13:40

A részvényektől a devizákon át a kötvényekig a feltörekvő piacok szinte minden szeglete új csúcsokat ostromolt szerdán, miután a befektetők a meglehetősen borsos árú amerikai eszközök helyett új célpontokat keresnek. A feltörekvő piacok szárnyalását az ázsiai chipgyártók által közzétett brutális nyereségek is tüzelik, miközben az amerikai tech óriások értékeltsége már kezd túl magassá válni, ami további érv más eszközök vásárlása mellett.

Businessman,Analysing,Trading,Up,Trend,Line,Graph,In,Bull,Market,
A feltörekvő piacokba fektetés az egyik legjobb üzlet volt idén / Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

A feltörekvő piacok szárnyalása Magyarországot is húzza magával

Az MSCI feltörekvő piaci indexe 0,9 százalékot emelkedett szerdán, folytatva az idei év raliját, mely már 10 százalék fölött jár. A mutató számos alap használja benchmarkként, és több tőzsdén kereskedett termék is követi, így a feltörekvő piacok felé fordulás a magyar részvények teljesítményét is segítheti. 

Bár szerdán a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX délelőtt veszített értékéből, nem mondható, hogy a pesti parkett kimaradt volna a feltörekvő piacok idei ralijából, sőt a forint és a magyar kötvények is erősödtek az év eleje óta. Bár Magyarország súlya az MSCI indexében csekély, a mutatót követő befektetések volumene óriási, így a feltörekvő piacok felé fordulás a magyar részvények felülteljesítését is segíti. 

A BUX teljesítménye idén egyébként az MSCI feltörekvő piaci indexének teljesítményét is felülmúlja.

A feltörekvő piacok iránti optimizmus nemcsak Magyarországon terjed ki a devizára és a kötvényekre is, a dollár gyengülése keltette dagály szinte minden hajót felemel. A Bloomberg feltörekvő piaci dollárkötvények és helyi devizában kiadott kötvények teljesítményét jelző mutatója ugyancsak új csúcsokra ért.

 

Geoffrey Yu, a Bank of New York Mellon vezető makrostratégája szerint a hosszú távú eszközallokáció a feltörekvő piacoknak kedvez, hiszen az alulsúlyozott, miközben egyes devizák, például az ázsiai–csendes-óceáni térségben szintén vonzó értékeltség mellett kaphatók.

Az idei év szárnyalása azután következik be, hogy az MSCI indexe már tavaly is több mint 30 százalékot erősödött, és a pesti tőzsde már az elmúlt évben is kivette a részét a feltörekvő piacok szárnyalásából. A feltörekvő országok vezető devizákban kiadott kötvényei pedig tavaly 12,2 százalékos hozamot hoztak, ami a legjobb teljesítmény 2012 óta.

A feltörekvő piaci részvények szárnyalását a gyenge dollár is segíti Billy Leung, a Global X Management stratégiája szerint, valamint a zsúfolt amerikai tech pozíciók átforgatása más lehetőségekbe. A globális áramlás új régiókat és szektorokat fedez fel, és sokan vélik úgy, hogy az ázsiai tech és félvezetőcégek lehetnek a mesterséges intelligenciával összefüggő költekezés nyertesei.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu