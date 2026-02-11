Ázsiai szélre ült fel a forint és a BÉT, feltörekvő piacnak lenni most tényleg dagadó vitorlát jelent

A részvényektől a devizákon át a kötvényekig a feltörekvő piacok szinte minden szeglete új csúcsokat ostromolt szerdán, miután a befektetők a meglehetősen borsos árú amerikai eszközök helyett új célpontokat keresnek. A feltörekvő piacok szárnyalását az ázsiai chipgyártók által közzétett brutális nyereségek is tüzelik, miközben az amerikai tech óriások értékeltsége már kezd túl magassá válni, ami további érv más eszközök vásárlása mellett.

A feltörekvő piacokba fektetés az egyik legjobb üzlet volt idén / Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

A feltörekvő piacok szárnyalása Magyarországot is húzza magával

Az MSCI feltörekvő piaci indexe 0,9 százalékot emelkedett szerdán, folytatva az idei év raliját, mely már 10 százalék fölött jár. A mutató számos alap használja benchmarkként, és több tőzsdén kereskedett termék is követi, így a feltörekvő piacok felé fordulás a magyar részvények teljesítményét is segítheti.

Bár szerdán a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX délelőtt veszített értékéből, nem mondható, hogy a pesti parkett kimaradt volna a feltörekvő piacok idei ralijából, sőt a forint és a magyar kötvények is erősödtek az év eleje óta. Bár Magyarország súlya az MSCI indexében csekély, a mutatót követő befektetések volumene óriási, így a feltörekvő piacok felé fordulás a magyar részvények felülteljesítését is segíti.

A BUX teljesítménye idén egyébként az MSCI feltörekvő piaci indexének teljesítményét is felülmúlja.

A feltörekvő piacok iránti optimizmus nemcsak Magyarországon terjed ki a devizára és a kötvényekre is, a dollár gyengülése keltette dagály szinte minden hajót felemel. A Bloomberg feltörekvő piaci dollárkötvények és helyi devizában kiadott kötvények teljesítményét jelző mutatója ugyancsak új csúcsokra ért.

Geoffrey Yu, a Bank of New York Mellon vezető makrostratégája szerint a hosszú távú eszközallokáció a feltörekvő piacoknak kedvez, hiszen az alulsúlyozott, miközben egyes devizák, például az ázsiai–csendes-óceáni térségben szintén vonzó értékeltség mellett kaphatók.

Az idei év szárnyalása azután következik be, hogy az MSCI indexe már tavaly is több mint 30 százalékot erősödött, és a pesti tőzsde már az elmúlt évben is kivette a részét a feltörekvő piacok szárnyalásából. A feltörekvő országok vezető devizákban kiadott kötvényei pedig tavaly 12,2 százalékos hozamot hoztak, ami a legjobb teljesítmény 2012 óta.