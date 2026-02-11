Deviza
Jól vizsgázik a forint: európai összehasonlításban is alacsony a bankjegyeivel való visszaélések száma

A készpénz és a devizatartalék továbbra is a pénzügyi stabilitás alapvető pillére Magyarországon – hangzott el a Magyar Nemzeti Bank új podcastjében. A beszélgetés vendége Pataki Tibor, az MNB készpénzlogisztikai igazgatóságának igazgatója, valamint Kuti Zsolt devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgató volt. A deviza- és az aranytartalék szerepe mellett a szakemberek a forintbankjegyek biztonságáról is beszélgettek.
VG
2026.02.11, 13:57

A jegybank a készpénz teljes életciklusáért felel, a bankjegyek tervezésétől és gyártásától kezdve a forgalomba hozatalon, tároláson és logisztikán át egészen a hamisítványok szakértői vizsgálatáig derül ki az Origo cikkéből, amelyben az MNB podcastműsorát foglalta össze. A bankjegyek kialakításánál a grafikai, műszaki és gépi feldolgozhatósági szempontok egyaránt meghatározók, különös tekintettel az automaták és a kereskedelmi szereplők igényeire. A forintbankjegyek papírjának előállítása és nyomtatása is Magyarországon történik, speciális alapanyagok és nyomdai eljárások alkalmazásával. Kiderült az is: a forintbankjegyek hamisításának aránya igen alacsony.

forint, bankjegy
A forintbankjegyek hamisítási aránya örvendetesen alacsony / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Alacsony a forintbankjegyekkel való visszaélések száma

A hamisítási kockázatról szólva Pataki Tibor kiemelte: európai összehasonlításban is alacsony a forinttal kapcsolatos visszaélések száma, és a forint bankjegyeinek biztonsági megoldásai magasabb szintű védelmet jelentenek annál, mint amekkorát a forintot érintő hamisítási kockázat egyébként indokolna.

Egymillió forgalomban lévő bankjegyre az egy év során eső hamisítványok arányszáma egy alatti, ami kiemelkedően kedvező érték. 

Elhangzott: a digitális fizetési megoldások térnyerése ellenére a készpénz szerepe nem szűnik meg. A forgalomban lévő bankjegyállomány továbbra is növekszik, elsősorban óvatossági, tartalékolási célból.

A nagy címletek – a tíz- és húszezer forintos bankjegyek – aránya meghatározó a mostani, forgalomban lévő készpénzállományban: a két címlet együttesen annak 72 százalékát teszi ki. Ez a jegybank szakemberei szerint arra utal, hogy a készpénz jelentős része nem napi tranzakciókban, hanem megtakarítási célból jelenik meg a háztartásokban.

A műsor másik fő témája Magyarország arany- és devizatartaléka volt. Kuti Zsolt devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgató ismertetése szerint Magyarország devizatartaléka meghaladja az 50 milliárd eurót, amely historikusan magas szintnek számít.

