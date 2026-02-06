Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid egyszerre borultak ki Karácsony Gergelyre: vészhelyzet van Budapesten, azonnal válságstáb kell – sokkoló videók a fővárosi utakról

„Drámai kátyúhelyzet Budapesten: Karácsony vezetésével a főváros visszajutott a 2000-es évek elejének káoszába” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a Facebookon.

Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid egyszerre borultak ki Karácsony Gergelyre / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője azt írta, hogy

január 27. és február 2. között egyetlen hét alatt 6020 úthibát rögzítettek a fővárosban.

Hozzátette, hogy február 2-án ráadásul megdőlt a napi rekord is, amikor 1966 kátyút jelentettek az útellenőrök. „Ez percenként jelent egy újat!” – írta a politikus.

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely főpolgármester elhanyagolja a külső kerületek útjait, miközben a budapestiek kétharmada ott él.

Felidézte, hogy Tarlós István idején 2019-ben még húszmilliárd forint jutott útfelújításra, idén viszont mindössze 1,6 milliárdot tervezett a főváros, ami csak néhány kilométer rendbetételére elég.

Azt is írta, hogy a városvezetés más célokra – például Rákosrendezőre, tanácsadókra és prémiumokra – talált forrást, az utakra azonban nem. A kátyúzást kényszermegoldásnak nevezte, és hangsúlyozta: valódi, rendszerszintű útfelújítás nélkül a balesetveszély és az autók rongálódása továbbra is fennmarad.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője azt írta, hogy Budapesten kátyúvészhelyzet van. Hozzátette, hogy megkereste a főpolgármestert és a szakbizottságuk következő ülésére részletes beszámolót kért a Budapest Közúttól.

„Azt javaslom, a városvezetés vegye az ügyet komolyabban,

és mozgósítson minden erőforrást az utak állapotának javítására – beleértve a Vízművek, a Csatornázási Művek, a BKV és a Budapesti Közművek gépi és humán erőforrásait is” – írta.

A politikus a videójában azt mondta, hogy nyilván nem áll jól anyagilag a főváros, ezért össze kell állítani egy válságstábot. „Ezt nem lehet a normál menetrendben kezelni, hogy majd kimegy a Budapest Közút, amikor lesz ideje” – fogalmazott.

A főpolgármester pénteken azt írta, hogy naponta 1000 kátyút javítanak meg, még tovább emeljük a kátyúzási kapacitást, hétvégén is, éjszaka is dolgoznak.

Karácsony Gergely szerint is rendkívüli helyzet alakult ki a budapesti utakon az elmúlt időszak extrém időjárása miatt, ezért a főváros jelentősen növelte a kátyúzási kapacitását.

A sok csapadék és a tartós fagy következtében a kátyúk száma az átlagoshoz képest akár negyvenszeresére nőtt, egy-egy nagyobb esőzés után pedig tízszeres emelkedést tapasztaltak.

A hideg időszakban csak ideiglenes, úgynevezett hideg technológiával lehetett javításokat végezni, amelyek gyorsan újra károsodhatnak, az elmúlt napok felmelegedése azonban már lehetővé teszi a tartós megoldást jelentő meleg aszfaltos kátyúzást.