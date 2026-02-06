Deviza
Budapest
Karácsony Gergely
kátyú

Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid egyszerre borultak ki Karácsony Gergelyre: vészhelyzet van Budapesten, azonnal válságstáb kell – sokkoló videók a fővárosi utakról

Rendkívüli helyzet alakult ki Budapesten. A fővárosban naponta mintegy ezer kátyút kell kijavítani.
VG
2026.02.06., 11:57

„Drámai kátyúhelyzet Budapesten: Karácsony vezetésével a főváros visszajutott a 2000-es évek elejének káoszába” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a Facebookon.

KARÁCSONY Gergely
Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid egyszerre borultak ki Karácsony Gergelyre / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője azt írta, hogy 

január 27. és február 2. között egyetlen hét alatt 6020 úthibát rögzítettek a fővárosban. 

Hozzátette, hogy február 2-án ráadásul megdőlt a napi rekord is, amikor 1966 kátyút jelentettek az útellenőrök. „Ez percenként jelent egy újat!” – írta a politikus. 

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely főpolgármester elhanyagolja a külső kerületek útjait, miközben a budapestiek kétharmada ott él. 

Felidézte, hogy Tarlós István idején 2019-ben még húszmilliárd forint jutott útfelújításra, idén viszont mindössze 1,6 milliárdot tervezett a főváros, ami csak néhány kilométer rendbetételére elég. 

Azt is írta, hogy a városvezetés más célokra – például Rákosrendezőre, tanácsadókra és prémiumokra – talált forrást, az utakra azonban nem. A kátyúzást kényszermegoldásnak nevezte, és hangsúlyozta: valódi, rendszerszintű útfelújítás nélkül a balesetveszély és az autók rongálódása továbbra is fennmarad. 

 

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője azt írta, hogy Budapesten kátyúvészhelyzet van. Hozzátette, hogy megkereste a főpolgármestert és a szakbizottságuk következő ülésére részletes beszámolót kért a Budapest Közúttól. 

„Azt javaslom, a városvezetés vegye az ügyet komolyabban, 

és mozgósítson minden erőforrást az utak állapotának javítására – beleértve a Vízművek, a Csatornázási Művek, a BKV és a Budapesti Közművek gépi és humán erőforrásait is” – írta.

A politikus a videójában azt mondta, hogy nyilván nem áll jól anyagilag a főváros, ezért össze kell állítani egy válságstábot. „Ezt nem lehet a normál menetrendben kezelni, hogy majd kimegy a Budapest Közút, amikor lesz ideje” – fogalmazott.

 

A főpolgármester pénteken azt írta, hogy naponta 1000 kátyút javítanak meg, még tovább emeljük a kátyúzási kapacitást, hétvégén is, éjszaka is dolgoznak.

Karácsony Gergely szerint is rendkívüli helyzet alakult ki a budapesti utakon az elmúlt időszak extrém időjárása miatt, ezért a főváros jelentősen növelte a kátyúzási kapacitását.

A sok csapadék és a tartós fagy következtében a kátyúk száma az átlagoshoz képest akár negyvenszeresére nőtt, egy-egy nagyobb esőzés után pedig tízszeres emelkedést tapasztaltak. 

A hideg időszakban csak ideiglenes, úgynevezett hideg technológiával lehetett javításokat végezni, amelyek gyorsan újra károsodhatnak, az elmúlt napok felmelegedése azonban már lehetővé teszi a tartós megoldást jelentő meleg aszfaltos kátyúzást.

Azt is írta, hogy a Budapest Közút korábban megduplázta a javítási kapacitását, amelyet most alvállalkozók bevonásával tovább növeltek, a szükséges anyagmennyiség rendelkezésre áll és a kerületekkel is együttműködnek. A jelenlegi ütem mellett – ha az időjárás nem romlik – a hónap végére, legkésőbb a jövő hónap elejére a legsúlyosabb kátyús problémák jelentős részét elháríthatják.

A főváros a jövő héttől napi kátyújelentést tesz közzé a Budapest Közút és a Városháza felületein, amelyben részletesen beszámolnak az elvégzett javításokról és az érintett útszakaszokról.

