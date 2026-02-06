Még az illata is drága, no de most lehet, hogy mégis olcsóbb lesz kávét inni

A kávétermés kilátásai végre kedvezően alakulnak az arabica fajta legnagyobb exportőrének számító Brazíliában, így a népszerű kávéfajta ára öthavi mélypontra csökkent az Intercontinental Exchange (ICE) New York-i jegyzésében.

A kávé ára évek óta emelkedett a világpiacon / Fotó: Viktoriia Chernichencko / Shutterstock

Évek óta a megszokottnál drágább a kávé

Az arabica kávé fontjáért (1 font=45,36 dekagramm) 0,2 százalékkal kevesebbet, 3,0785 dollárt kellett adni pénteken, ami ugyan még mindig meglehetősen borsosnak számít a megszokott árszintekhez képest, de a kávé piacát sújtó csapások után az utóbbi években már kedvezőnek számít.

A kávé világpiaci ára legutóbb 2024 őszén szabadult el, és azóta nem tért vissza a korábban megszokott szintekre, de a mostani gyengülés a piac normalizációjának lehet a jele.

A betakarítás hónapokon keresztül megkezdődhet Brazíliában, és az előrejelzések szerint a termés rekordszintű lehet, elérheti a 66,2 millió zsákot (egy zsák 60 kilogramm), 17,1 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit. Ezzel talán véget érhet a dél-amerikai ország kávétermelését 2021-ben tönkretevő aszály és fagy hatása, mely sok cserje pótlását igényelte, amik csak 3-4 év alatt fordulnak termőre.

A brazil mezőgazdasági minisztérium alá tartozó Conab készletgazdálkodás kezelésért felelős intézet előrejelzése szerint a jobb minőségű arabica kávéfajtából a termelés ötödével, 44,1 millió zsákra nőhet, a gyengébb minőségű, különösen a kávéporok gyártásához használt robusta termése 6,4 százalékkal, 22,1 millió zsákra emelkedhet.

A kávé világpiaci árának drágulása Magyarországon is érzékenyen érintette a fekete ital rajongóit,

hiszen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint egy 200-250 grammos csomag átlagára a 2021. februári 716 forintos mélypontról tavaly márciusra 1860 forintra kúszott fel, majd ezt a csúcsot augusztusban is újra elérte. Bár decemberre ez 1680 forintra mérséklődött, a világpiaci árak esése teret nyithat akár a népszerű termék árának további csökkenése előtt is.