Olajüzletre is kacsintgatott a szexragadó Epstein, de Nigériától megijedt

Jeffrey Epstein sötét ügyletekből szőtt hálózata – immár köztudottan – messzire ért el. A 2019-ben cellájában öngyilkosságot elkövetett szexuális ragadozó gazdag ember volt, és hírhedtté vált arról is, hogy kapcsolatrendszerét nagy tétű, gyakran titkos pénzügyi és politikai manőverekben használta. A most nyilvánosságra került dokumentumokból az is kiderült: az üzletember komolyan érdeklődött a nigériai olajkereskedelem iránt. Annak, hogy végül visszalépett az üzletbe való bekapcsolódástól, az volt az oka, hogy attól tartott, hogy megkárosítják – írja az Origo.

A képen Jeffrey Epstein: a szexuális ragadozó megijedt a nigériai olajkereskedelem viszonyaitól, attól félt, hogy pénzügyi kára keletkezik, ha bekapcsolódik abba

Zavaros vizekben halászott volna Epstein, de megrémült a közegtől

A lap a dokumentumok külföldi elemzései alapján arról ír, hogy egy 2010-es e-mail váltásban Epstein és egy David Stern néven ismert kapcsolata részletesen tárgyalta a nigériai nyersolaj „kiemelésének” technikai részleteit, köztük az együttműködés buktatóit a Nigériai Nemzeti Olajvállalattal (NNPC). Epstein azonban végül meghátrált, mert attól félt, hogy átverik – tette ezt egy olyan illető, akiről köztudott, hogy vagyonát nagyrészt megtévesztésre és visszaélésekre épülő rendszer révén szerezte.

Mindazonáltal könnyű belátni, miért vonzotta Epsteint a nigériai olaj. Az NNPC hosszú ideje hírhedt a korrupcióról, az átláthatóság hiányáról és a pénzügyi visszaélésekről. Évtizedeken át központi szereplője volt az eltűnt olajbevételekről szóló vádaknak, különböző jelentések szerint dollármilliárdok vesztek nyomtalanul, amelyekkel a vállalat nem tudott elszámolni.

Korábbi auditok is súlyos hiányosságokat tártak fel: egy 2016-os vizsgálat szerint a vállalat 16 milliárd dollárnyi olajbevételt nem fizetett be, míg egy másik jelentés 1,48 milliárd dollárnyi eltűnt bevételről számolt be. Ezek önmagukban hatalmas összegek, de eltűnésük különösen problémás egy olyan ország esetében, amely rendkívül nagy kiterjedésű, népes, szélsőséges terrorszervezetek csapásaitól szenved, és a jövedelmek rendkívül egyenlőtlenül oszlanak el, az olajbevételből pedig alig jut a szegényeknek, nemzeti fizetőeszköze pedig gyors ütemben értéktelenedik.