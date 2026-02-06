Deviza
Olajüzletre is kacsintgatott a szexragadó Epstein, de Nigériától megijedt

Az amerikai igazságügyi minisztérium által néhány nappal ezelőtt az Epstein-botrányban nyilvánosságra hozott dokumentumokból az is kiderül, hogy az embertelen szexuális bűnelkövetések mellett más, kétes üzletekbe is belefolyt volna Jeffrey Epstein – ha nem retten vissza azoktól. Epstein ugyanis szemet vetett a nigériai olajkereskedelemre is, mely a globális olajipar egyik jelentős szeletét jelenti – de bűnöző attól tartott, hogy átverik.
2026.02.06, 13:03

Jeffrey Epstein sötét ügyletekből szőtt hálózata – immár köztudottan – messzire ért el. A 2019-ben cellájában öngyilkosságot elkövetett szexuális ragadozó gazdag ember volt, és hírhedtté vált arról is, hogy kapcsolatrendszerét nagy tétű, gyakran titkos pénzügyi és politikai manőverekben használta. A most nyilvánosságra került dokumentumokból az is kiderült: az üzletember komolyan érdeklődött a nigériai olajkereskedelem iránt. Annak, hogy végül visszalépett az üzletbe való bekapcsolódástól, az volt az oka, hogy attól tartott, hogy megkárosítják – írja az Origo.

Jeffrey Epstein
A képen Jeffrey Epstein: a szexuális ragadozó megijedt a nigériai olajkereskedelem viszonyaitól, attól félt, hogy pénzügyi kára keletkezik, ha bekapcsolódik abba
Fotó: AFP

Zavaros vizekben halászott volna Epstein, de megrémült a közegtől

A lap a dokumentumok külföldi elemzései alapján arról ír, hogy egy 2010-es e-mail váltásban Epstein és egy David Stern néven ismert kapcsolata részletesen tárgyalta a nigériai nyersolaj „kiemelésének” technikai részleteit, köztük az együttműködés buktatóit a Nigériai Nemzeti Olajvállalattal (NNPC). Epstein azonban végül meghátrált, mert attól félt, hogy átverik – tette ezt egy olyan illető, akiről köztudott, hogy vagyonát nagyrészt megtévesztésre és visszaélésekre épülő rendszer révén szerezte.

Mindazonáltal könnyű belátni, miért vonzotta Epsteint a nigériai olaj. Az NNPC hosszú ideje hírhedt a korrupcióról, az átláthatóság hiányáról és a pénzügyi visszaélésekről. Évtizedeken át központi szereplője volt az eltűnt olajbevételekről szóló vádaknak, különböző jelentések szerint dollármilliárdok vesztek nyomtalanul, amelyekkel a vállalat nem tudott elszámolni.

Korábbi auditok is súlyos hiányosságokat tártak fel: egy 2016-os vizsgálat szerint a vállalat 16 milliárd dollárnyi olajbevételt nem fizetett be, míg egy másik jelentés 1,48 milliárd dollárnyi eltűnt bevételről számolt be. Ezek önmagukban hatalmas összegek, de eltűnésük különösen problémás egy olyan ország esetében, amely rendkívül nagy kiterjedésű, népes, szélsőséges terrorszervezetek csapásaitól szenved, és a jövedelmek rendkívül egyenlőtlenül oszlanak el, az olajbevételből pedig alig jut a szegényeknek, nemzeti fizetőeszköze pedig gyors ütemben értéktelenedik.

A közelmúltban, 2025-ben indult vizsgálatok már több mint 210 milliárd naira (mintegy 49 ezer milliárd forint!) elszámolatlan bevételt azonosítottak. 

Annak ellenére, hogy az állami vállalat évek során dollármilliárdokat költött finomítóinak úgynevezett „nagyjavítására”, ezek jórészt működésképtelenek maradtak, ami szerződéses túlárazás és csalás vádját vetette fel. 

Korábbi tisztviselők neve súlyos pénzmosási és vesztegetési botrányokban merült fel, egyes esetekben hatalmas készpénzösszegeket foglaltak le tőlük a hatóságok. Régebbi jelentések tömeges olajlopásról is beszámoltak: egyes állítások szerint bizonyos kitermelési csomópontokon, például Bonny térségében, a termelés „szinte egésze” vandalizmus áldozatául esett.

Ezek mind távol tarthatták az egyékbént gátlástalan Epsteint attól, hogy bekapcsolódjon a nigériai olajiparba.

