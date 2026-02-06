Deviza
Ilyen is van: milliókat oszt a magyar kormány azoknak, akik közvetlenül Brüsszelhez fordulnak

A magyar kormány idén is segíti az uniós pályázatok önerőjének biztosítását az önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, civil és egyházi szervezetek, valamint gazdasági társaságok számára egy pályázat keretében. A cél az, hogy a hazai szereplők továbbra is sikeresen vehessenek részt a közvetlen uniós programokban, és a fejlesztések kézzelfogható eredményeket hozzanak helyi szinten.
VG/MTI
2026.02.06, 12:39
Frissítve: 2026.02.06, 12:48

Félmilliárd forintra pályázhatnak önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és civilek, 2026-ban is folytatja a magyar kormány az uniós pályázatok önerő-támogatását – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) pénteken.

magyar kormány Negotiation,Between,Hungary,And,European,Union.,Hungarian,And,European,Flags
A magyar kormány idén is segíti az uniós pályázatok önerőjének biztosítását / Fotó: Vchal / Shutterstock

A közlemény szerint Magyarország kormánya 2026-ban is elkötelezetten dolgozik azon, hogy hazánk az uniós forrásokat leghatékonyabban felhasználó tagállamok élmezőnyében maradjon, és tovább erősítse a városok és régiók közötti együttműködést – írták.

A közvetlen uniós projektek önerő-támogatására idén legalább 500 millió forintos keret áll rendelkezésre, amellyel a kormány célja, hogy kézzelfogható fejlődést, stabilitást és biztonságot garantáljon a települések, intézmények és vállalkozások számára.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter által 2026-ban meghirdetett felhívás új lendületet ad a fejlesztéseknek, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, valamint a helyi közösségek megerősödéséhez – hangsúlyozták.

Hozzátették, hogy

a lehetőség széles kör számára nyitott: költségvetési szervek, önkormányzatok, egyesületek, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények és gazdasági társaságok egyaránt részesülhetnek a támogatásból.

A támogatási kérelmek befogadására a felhívás közzétételétől folyamatosan, a forrás kimerüléséig van lehetőség – áll a minisztériumi közleményben.

