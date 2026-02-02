Brutális gázáremeléssel kezdik a tavaszt, máris beleborzong a bezzeg-ország – az energiacégek tartják a markukat
Románia lassan minden "bezzegtől" megszabadul, sok évnyi túlköltekezés után tavaly kényszerűen át kellett adnia a gyeplőt a megszorítások mestereinek – és heteken belül jön egy újabb pirula, amit le kell nyelniük a háztartásoknak. A román rezsicsökkentés eleve nem volt olyan hatékony, mint a magyar, amely az Európai Unió legalacsonyabb díjait biztosítja az energiaválság sokkja ellenére. A árampiacon Románia új urainak első dolga volt feladni, most pedig sorra kerül a gáz is: tarthatják a markukat az energiacégek.
Az áramszámlák összege azonnal 61 százalékot ugrott a szomszédban, amikor tavaly július 1-ével kivezették az árbefagyasztást, egy csapásra 5,1-ről 7,8 százalékra lőve az inflációt, ami aztán a 10 százalékot is majdnem megközelítette.
Ez csak egyike volt a tavalyi megszorító intézkedéseknek, amelyekre azért volt szükség, mert korábban olyan magasra duzzasztották az állami költségvetés hiányát, amire a Medgyessy Péter-Gyurcsány-Ferenc-Bajnai Gordon érában is csettintettek volna Magyarországon.
A Romániában élők számára az sem újdonság, hogy még évekig újabb és újabb megszorításokra számíthatnak, és az is ismert volt, hogy idén április 1-jének legcsattanósabb tréfájaként a gázárakra még a világjárvány idején tett sapkát is leüti a kormány.
Lassacskán kijönnek az információk arról is, mekkora áremelésre számíthatnak a háztartások, és már látszik, hogy a nyűgeiktől megszabadult energiavállalatok már kezdetben sem lesznek szégyenlősek. Ilyen a rezsicsökkentés konyec átmenet.
Visszatérés a magas árréshez, lefordítva: átrendezik a jövedelmeket, és nem a háztarrtások javára
Az energiaszolgáltatók – köztük
- az Engie,
- a PPC Energie,
- a Premier Energy
- és a Nova Power&Gas – már megkezdték az árajánlatok közzétételét az április 1-je utáni időszakra, amikor megszűnnek az árplafonok – jelenti az Adevarul.
Az ANRE (állami energiahatóság) oldalán 2026. április 1-jére megjelenő ajánlatok – 0,30 és 0,38 lej/kWh között, áfával együtt – nem csupán új árakat jelentenek, hanem azt is jelzik, hogy az ellátási piac már nem a beszerzési költségek alapján értékeli az energiát, hanem a kockázat nagysága, a kereskedelmi óvatosság, illetve egyes szereplők esetében a magas árrésekhez való egyértelmű visszatérés szerint
– idézte a román lap Dumitru Chisăliță energiapiaci szakértőt, az Okosenergia Egyesület (AEI) elnökét.
Korábbi becslések szerint a liberalizáció minimálisan 5 százalékos emelkedést jelent a háztartások számára, de lehet akár 32 százalék is. Ami a háztartások számára védelmet kínálhat, hogy szabadon választhatnak szolgáltatót, már aki közülük átlépett a szabadpiacra. Ha azonban a szolgáltatók magas árszinteken versenyeznek alacsonyak helyett, akkor a váltás sem tud jelentősen olcsóbb árszintet eredményezni.
Románia gázáremelése még a határon is átugorhat
Az Adevarul részletes táblázatokat tesz közzé a szolgáltatók új árajánlatairól.
Amint látható, az április 1-jétől alkalmazott díjak a jelenlegi 0,29 lej/kWh-ról 0,304–0,380 lej/kWh közötti szintre emelkednek
– foglalták össze a változást.
Ez azt jelenti, hogy minimum 3, tipikusan 10-20 százalék lehet az áremelkedés, de akár a 30 százalékot is meghaladhatja.
A romániai drágulás a gázárak emelkedéséhez vezethet a szomszédos Moldovában, Európa egyik legszegényebb országában is.
2026. 1. 25. Nem örülnek a szomszédban, hogy magyar gázzal kell fűteniük, Románia ellátási válságtól tart, miközben hazánkban messze nagyobb a gáztartalék, mint ami a nyugat-európai országokban megszokott. Két Rolls-Royce áráért jutott hozzá Románia Moldova egyetlen kikötőjéhez, kérdés, hogy ezt a döntéshozók mivel indokolják. Talán közeledik Nagy-Románia létrejötte? Ezek voltak a hét legolvasottabb cikkei a Világgazdaságon. Összefoglalónk.