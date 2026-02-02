Nagyot esett a Mol, a legkisebb nagypapír volt a nap hőse – a forintot nem lehet kiismerni

A reggeli pánikhangulatban elszenvedett esés zömét ledolgozta a nap végére a pesti tőzsde, a BUX azonban így is piosban, 0,3 százalékos csökkenéssel, 128 391 ponton fejezte be a hétfői kereskedést. A hazai tőkepiac ezzel alulteljesítőnek bizonyult, Nyugat-Európában jelentősen, zömében egy százalékkal erősödni tudtak a meghatározó részvényindexek.

Az OTP és a Mol gyengélkedett, a Magyar Telekom és a Richter erősödött hétfőn / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai nagypapírok széttartóak voltak, az előző héten egyaránt történelmi csúcsot döntő OTP és a Mol esett, a Richter és a Magyar Telekom viszont erősödni tudott.

Az OTP kurzusa 0,4 száalékkal 40 400 forintra ereszkedett,

a Mol részvényei 1,9 százalékkal 3856 frintig szakadtak.

A Richter egy százalékkal 10 880 forintra drágult,

a Magyar Telekom pedig 2,1 százalékkal 2040 forintra ugrott.

A magyar részvénypiac forgalma 22,8 milliárd forint volt.

A forintpiac is hektikusan teljesített, a hazai fizetőeszköz az euróval csekély mértékben javított, az erejét újra meglelő dollárhoz képest viszont jelentősen gyengült.