Deviza
EUR/HUF380,95 0% USD/HUF323,21 +0,52% GBP/HUF441,31 +0,35% CHF/HUF414,25 -0,33% PLN/HUF90,23 -0,2% RON/HUF74,76 -0,04% CZK/HUF15,67 +0,08% EUR/HUF380,95 0% USD/HUF323,21 +0,52% GBP/HUF441,31 +0,35% CHF/HUF414,25 -0,33% PLN/HUF90,23 -0,2% RON/HUF74,76 -0,04% CZK/HUF15,67 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34% BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
Magyar Telekom
OTP
BUX
Mol

Nagyot esett a Mol, a legkisebb nagypapír volt a nap hőse – a forintot nem lehet kiismerni

Vegyesen teljesített a hét első napján a forint, amely az euró és a zloty ellenében erőt mutatott, a dollárral és a cseh koronával szemben viszont alulmaradt. A pesti tőzsde alulteljesítő volt, a Mol közel két százalékos esését és az OTP ereszkedését a másik két blue chip nem tudta egyensúlyozni.
K. T.
2026.02.02, 17:25

A reggeli pánikhangulatban elszenvedett esés zömét ledolgozta a nap végére a pesti tőzsde, a BUX azonban így is piosban, 0,3 százalékos csökkenéssel, 128 391 ponton fejezte be a hétfői kereskedést. A hazai tőkepiac ezzel alulteljesítőnek bizonyult, Nyugat-Európában jelentősen, zömében egy százalékkal erősödni tudtak a meghatározó részvényindexek.

tőzsde, BUX, OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom
Az OTP és a Mol gyengélkedett, a Magyar Telekom és a Richter erősödött hétfőn / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai nagypapírok széttartóak voltak, az előző héten egyaránt történelmi csúcsot döntő OTP és a Mol esett, a Richter és a Magyar Telekom viszont erősödni tudott.

  • Az OTP kurzusa 0,4 száalékkal 40 400 forintra ereszkedett, 
  • a Mol részvényei 1,9 százalékkal 3856 frintig szakadtak. 
  • A Richter egy százalékkal 10 880 forintra drágult, 
  • a Magyar Telekom pedig 2,1 százalékkal 2040 forintra ugrott.

A magyar részvénypiac forgalma 22,8 milliárd forint volt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forintpiac is hektikusan teljesített, a hazai fizetőeszköz az euróval csekély mértékben javított, az erejét újra meglelő dollárhoz képest viszont jelentősen gyengült.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A közös európai pénzt 0,1 százalékkal alacsonybb árfolyamon, 381,2 forinton jegyezték a tőzsdezáráskor, a dollár jegyzése pedig 0,4 százalékkal emelkedett, 323 forintig.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal összevetve is vegyes a kép. A cseh korona 0,1 százalékkal kerül többe, mint a nap elején, a lengyel zloty ugyanakkor 0,3 százalékkal olcsóbb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1449 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu