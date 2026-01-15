Deviza
Előbb győzelem, utána adóemelés: erről szól a Tisza megszorítócsomagja –hatszáz oldalnyi bizonyíték mellett nyíltan is beszélnek róla

Progresszív adózás, anyák adómentességének eltörlése és nyugdíjreform – csak épp a voksolás után. A Tisza Párt szerint nincs megszorítócsomag, a nyilatkozatok mégis ugyanabba az irányba mutatnak.
VG
2026.01.15, 18:48
Frissítve: 2026.01.15, 19:28

Adóemelés, kedvezmények eltörlése, nyugdíjcsökkentés – miközben a Tisza Párt tagadja, hogy köze lenne a kiszivárgott megszorítócsomaghoz, politikusai és szakértői hónapok óta ugyanerről beszélnek. Többen azt is nyíltan kimondták: a választásig mindezt el kell titkolni, különben nem lehet nyerni – írta a Magyar Nemzet.

Memorial Of The 1956 Revolution, Held By Opposition Leader Peter Magyar And His Tisza Party magyar péter tisza párt
A Tisza Párt szerint nincs megszorítócsomag, a nyilatkozatok mégis ugyanabba az irányba mutatnak / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elmúlt hónapokban egyre több részlet látott napvilágot a Tisza Párthoz kötött, hatszáz oldalas megszorítócsomagról. A párt következetesen tagadja, hogy köze lenne az irathoz, amely adóemeléseket, kedvezmények megvágását és a nyugdíjrendszer átalakítását vetíti előre. 

Csakhogy a Tisza politikusainak és a párt környékén dolgozó szakértőknek a megszólalásai szinte pontról pontra visszaköszönnek a dokumentumból.

Az adózás kérdésében például több tiszás szereplő is nyíltan a progresszív, többkulcsos rendszer mellett érvelt . Például az etyeki fórumon hangzott el, hogy a jelenlegi egykulcsos szja helyett igazságosabb lenne a magasabb jövedelmeket nagyobb arányban megadóztatni.

A probléma nem is az álláspont volt, hanem az, ami ezután következett: a párt vezető politikusai közölték, erről a választásig nem lehet beszélni.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

jelentette ki Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke. Magyar Péter is hasonló logikát követett, amikor kijelentette: választást nem lehet nyerni adóemelési ígéretekkel.

 

Ugyanez a minta rajzolódik ki az anyák adómentessége kapcsán. A Tisza elnöke választási osztogatásnak nevezte a többgyermekes anyák szja-mentességét, a kétgyermekesekre való kiterjesztést pedig fenntarthatatlan hazugságnak.

A párthoz köthető közgazdászok és elemzők ennél is tovább mentek: a kedvezmények eltörlését vagy drasztikus átalakítását sürgették. Nem véletlen, hogy a megszorítócsomagban egy szó sem esik az anyák adómentességének megőrzéséről, ellenben a kedvezmények visszavágásáról annál több.

A Tisza Párt a nyugdíjasokat is célba venné

A nyugdíjrendszer sem maradna érintetlen. Több tiszás szakértő túl bőkezűnek nevezte a jelenlegi szabályokat , csökkentené az induló nyugdíjakat, megszüntetné vagy szigorítaná a nők 40 programot, és kimondta: a 13. havi nyugdíj politikailag kényes ügy, ezért erről sem szabad előre beszélni.

A kiszivárgott tervek privatizáltabb, piaci logikájú rendszert vázolnak fel, ami együtt járna a pluszjuttatások eltörlésével.

 

A rezsicsökkentés megszünetése is prioritás

A rezsicsökkentés kérdésében is hasonló az összkép. A Tisza vezetői és szakértői

  • „humbugnak” nevezték,
  • megkérdőjelezték létjogosultságát,
  • és a piaci árak felé való elmozdulást sürgették.

Ez szintén összecseng a brüsszeli elvárásokkal és a megszorítócsomag szellemiségével.

 

A legbeszédesebb mégsem az egyes intézkedések tartalma, hanem az ezekhez fűzött magyarázat: előbb meg kell nyerni a választást, a részleteket majd utána ismertetik.

Politikusok és elemzők egyaránt kimondták, hogy a megszorításokról most hallgatni kell. Így áll össze a kép: tagadás kifelé, elszólások befelé – és egy program, amelyet csak a választás után mutatnának meg.

Titkos szakértői kör dolgozhatott a Tisza Párt megszorítócsomagján – régi baloldali nevek bukkantak fel a háttérben

Egytucatnyi, főként baloldali kötődésű közgazdász és tanácsadó vehetett részt a Tisza Pártnak készült, több száz oldalas megszorítócsomag összeállításában – derül ki a Magyar Nemzet értesüléseiből. A dokumentum mögött álló szakmai stáb tagjai közül többen korábbi baloldali kormányokhoz, pénzügyi műhelyekhez és politikai mozgalmakhoz köthetők.

 

 

