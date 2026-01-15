Előbb győzelem, utána adóemelés: erről szól a Tisza megszorítócsomagja –hatszáz oldalnyi bizonyíték mellett nyíltan is beszélnek róla
Adóemelés, kedvezmények eltörlése, nyugdíjcsökkentés – miközben a Tisza Párt tagadja, hogy köze lenne a kiszivárgott megszorítócsomaghoz, politikusai és szakértői hónapok óta ugyanerről beszélnek. Többen azt is nyíltan kimondták: a választásig mindezt el kell titkolni, különben nem lehet nyerni – írta a Magyar Nemzet.
Az elmúlt hónapokban egyre több részlet látott napvilágot a Tisza Párthoz kötött, hatszáz oldalas megszorítócsomagról. A párt következetesen tagadja, hogy köze lenne az irathoz, amely adóemeléseket, kedvezmények megvágását és a nyugdíjrendszer átalakítását vetíti előre.
Csakhogy a Tisza politikusainak és a párt környékén dolgozó szakértőknek a megszólalásai szinte pontról pontra visszaköszönnek a dokumentumból.
Az adózás kérdésében például több tiszás szereplő is nyíltan a progresszív, többkulcsos rendszer mellett érvelt . Például az etyeki fórumon hangzott el, hogy a jelenlegi egykulcsos szja helyett igazságosabb lenne a magasabb jövedelmeket nagyobb arányban megadóztatni.
A probléma nem is az álláspont volt, hanem az, ami ezután következett: a párt vezető politikusai közölték, erről a választásig nem lehet beszélni.
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk
– jelentette ki Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke. Magyar Péter is hasonló logikát követett, amikor kijelentette: választást nem lehet nyerni adóemelési ígéretekkel.
Ugyanez a minta rajzolódik ki az anyák adómentessége kapcsán. A Tisza elnöke választási osztogatásnak nevezte a többgyermekes anyák szja-mentességét, a kétgyermekesekre való kiterjesztést pedig fenntarthatatlan hazugságnak.
A párthoz köthető közgazdászok és elemzők ennél is tovább mentek: a kedvezmények eltörlését vagy drasztikus átalakítását sürgették. Nem véletlen, hogy a megszorítócsomagban egy szó sem esik az anyák adómentességének megőrzéséről, ellenben a kedvezmények visszavágásáról annál több.
A Tisza Párt a nyugdíjasokat is célba venné
A nyugdíjrendszer sem maradna érintetlen. Több tiszás szakértő túl bőkezűnek nevezte a jelenlegi szabályokat , csökkentené az induló nyugdíjakat, megszüntetné vagy szigorítaná a nők 40 programot, és kimondta: a 13. havi nyugdíj politikailag kényes ügy, ezért erről sem szabad előre beszélni.
A kiszivárgott tervek privatizáltabb, piaci logikájú rendszert vázolnak fel, ami együtt járna a pluszjuttatások eltörlésével.
A rezsicsökkentés megszünetése is prioritás
A rezsicsökkentés kérdésében is hasonló az összkép. A Tisza vezetői és szakértői
- „humbugnak” nevezték,
- megkérdőjelezték létjogosultságát,
- és a piaci árak felé való elmozdulást sürgették.
Ez szintén összecseng a brüsszeli elvárásokkal és a megszorítócsomag szellemiségével.
A legbeszédesebb mégsem az egyes intézkedések tartalma, hanem az ezekhez fűzött magyarázat: előbb meg kell nyerni a választást, a részleteket majd utána ismertetik.
Politikusok és elemzők egyaránt kimondták, hogy a megszorításokról most hallgatni kell. Így áll össze a kép: tagadás kifelé, elszólások befelé – és egy program, amelyet csak a választás után mutatnának meg.
Titkos szakértői kör dolgozhatott a Tisza Párt megszorítócsomagján – régi baloldali nevek bukkantak fel a háttérben
Egytucatnyi, főként baloldali kötődésű közgazdász és tanácsadó vehetett részt a Tisza Pártnak készült, több száz oldalas megszorítócsomag összeállításában – derül ki a Magyar Nemzet értesüléseiből. A dokumentum mögött álló szakmai stáb tagjai közül többen korábbi baloldali kormányokhoz, pénzügyi műhelyekhez és politikai mozgalmakhoz köthetők.