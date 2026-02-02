Deviza
A pesti tőzsdét is leterítette a nemzetközi vérfürdő – a forint tartja magát

A múlt hét sorozatos rekordjai után a BUX-indexet is utolérte a gravitáció. A pesti tőzsde sem tudott hétfőn ellenállni a nemzetkzi eladási hullámnak.
K. B. G.
2026.02.02, 09:10
Frissítve: 2026.02.02, 10:11

Hétfőre sem ért véget a világ tőkepiacait pénteken letaroló vérengzés, mely látványos véget vetett az arany és az ezüst ralijának, ám a piaci vérfürdő a Budapesti Értéktőzsdét (BÉT) a múlt héten még nem érte el, sőt a BÉT részvényindexe, a BUX sorra halmozta az új csúcsokat.

20251105_bet_002_VZ
Fotó: Vémi Zoltán

A múlt héten a forint is erős maradt mind a dollárral, mind az euróval szemben, ám miután kiderül, hogy a Fed új elnöke Kevin Warsh lehet, a zöldhasú elmozdult korábbi mélypontjáról mind a forinttal, mind az euróval szemben. Így hétfő reggel egy dollárért ismét több mint 321 forintot kellett adni a devizapiacon, míg az euróárfolyam 381 forint körül mozgott a nap kezdetén, de volt hogy ezen szint alá is benézett.

A pesti tőzsde is lefelé indult hétfőn

A BUX hétfőn 128 751 pont körül nyitot, ami minimális esést jelent a pénteki záráshoz képest, noha az ázsiai tőzsdéken valóságos vérfürdő zajlott a hétfői napon. Pár perc után azonban már 0,8 százalék körüli mínuszban járt a tőzsde, a nemzetközi gravitációnak már a pesti parkett sem tudott ellenállni.

A négy blue chip árfolyama így alakult a kereskedés első perceiben:

  • Az OTP részvényei közel 2 százalékos esés után 39 810 forinton cseréltek gazdát.
  • A Mol mintegy 1 százalékot vesztette értékéből és visszaesett a 3900 forintos árfolyam alá esés után 
  • A Richter tovább tudott erősödni, a gyógyszergyártó részvényei 10 800 forint fölötti áron forogtak
  • A Magyar Telekom papírjai minimális esés után 1994 forintba kerültek.
BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
