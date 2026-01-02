Nem csak a minimálbér nő: sorra emelkednek a juttatások, de az autósok nem örülhetnek teljesen az új évnek

Január 1-jétől 11 százalékkal, 322 800 forintra emelkedett a minimálbér, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal, 373 200 forintra nőtt, a kormány, valamint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek egyhangú megállapodásának eredményeként – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

Idén 11 százalékkal nőtt a minimálbér, 7 százalékkal a garantált bérminimum / Fotó: Kallus György / Világgazdaság (Képünk illusztráció)

Az emelés által

a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32 ezer forinttal,

a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24 400 forinttal több jövedelmet kapnak.

A minimálbér és a garantált bérminimum infláció feletti emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem érdemi tolóhatást gyakorol a magasabb bérekre is, hozzájárulva a további bérnövekedéshez és a családok anyagi biztonságának erősítéséhez.

A minisztérium szerint a leszorított infláció, az adócsökkentések és a januári béremelések együttesen biztosítják, hogy a reálbérek 2026-ban is dinamikusan emelkedjenek, különösen az alacsonyabb jövedelműek körében.

A minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.

A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér érjeel az ezer eurót, a bruttó átlagkereset pedig az egymillió forintot, erősítve a munkából élők megbecsülését és a magyar családok anyagi biztonságát.

Fontos változások év elején Magyarországon

Korábban megírtuk, hogy 2026-ban több, az autózáshoz kapcsolódó adónem automatikusan követi az infláció alakulását, ami érezhetően megemeli az autótulajdonosok terheit. A szabályozás értelmében a gépjárműadó, a cégautóadó, a regisztrációs adó, valamint a gépjárműátíráshoz kapcsolódó illetékek mértéke minden évben az előző évi inflációval emelkedik, külön törvénymódosítás nélkül.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az autósoknak 2026-ban már a 2025-ös infláció alapján megállapított, magasabb adókkal és díjakkal kell számolniuk.

Januárban indul a családi adókedvezmények megduplázása, mellyel egy háromgyermekes család évi 2 millió 400 ezer forint mértékű támogatásban részesül.