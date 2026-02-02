Deviza
űrkutatás
Kapu Tibor
4iG
Axiom Space

Óriási hírt közölt a 4iG: Kapu Tibor küldetése után újabb emberes misszióra készülhet az Axiom Space

A NASA az Axiom Space-t választotta ki az ötödik privát űrhajós küldetés végrehajtására a Nemzetközi Űrállomásra. A döntés újabb fontos mérföldkő a kereskedelmi űrrepülésben, az Axiom, melynek egyik befektetője a 4iG, a jövőben is meghatározó szereplője marad az alacsony Föld körüli pályán megvalósuló, privát űrrepüléseknek.
Zováthi Domokos
2026.02.02, 09:05
Frissítve: 2026.02.02, 10:22

Az Axiom Space a korábbi sikeres magánűrhajós küldetésekre építve hajtja végre az újabb, Ax – 5 jelölésű missziót, amely tudományos, technológiai és kereskedelmi célokat szolgál majd a Nemzetközi Űrállomáson, a NASA együttműködésében – jelentette be Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója a LinkedInen.

4iG, Sárhegyi István
Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A bejelentés a magyar űripar szempontjából is jelentős: a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) befektetője az Axiom Space-nek. A magyar űr- és védelmi ipari holdingvállalat kétlépcsős tőkeemelést hajt végre az Axiom Space-ben, összesen 100 millió amerikai dollár értékben – ennek első lépése 30 millió dollár értékben 2025 év végén megvalósult – tulajdonrészt biztosítva a globális kereskedelmi űripar egyik meghatározó szereplőjében. A két vállalat emellett szorosan együttműködik az alacsony Föld körüli pályán működő adatközpont-technológiák (Orbital Data Center – ODC) fejlesztése terén is.

A magyar űrtechnológia már nem csak álom: az űrhajós idő viszont aranyat ér – Kapu Tibor a Világgazdaságnak

A súlytalanságban nincs felesleges mozdulat – minden a pontosságról és az időről szól. A magyar fejlesztések a Nemzetközi Űrállomáson is helytálltak, és ezzel új lehetőségek nyíltak a hazai űripar számára – mondta a Világgazdaságnak Kapu Tibor, a HUNOR program űrhajósa, aki üzent a fiataloknak is.

Sárhegyi István, a 4iG csoport alelnöke, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatója a bejelentés kapcsán gratulált az Axiom Space csapatának, és úgy fogalmazott: „Az Axiom Space újabb NASA-megbízása egyértelmű visszaigazolása annak a következetes szakmai teljesítménynek, amelyet a vállalat az emberes űrrepülések és az űripari fejlesztések terén nyújt. Befektetőként büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk ennek a fejlődési pályának.”

Az újabb privát űrhajós küldetés tovább erősíti az Axiom Space pozícióját a Nemzetközi Űrállomáshoz kapcsolódó kereskedelmi missziók piacán, miközben a magyar vállalatok szerepvállalását is láthatóbbá teszi a nemzetközi űriparban.

Olyat tett a 4iG, amit még eddig senki – beszáll a világ egyik legfelkapottabb cégébe

Ahogy azt decemberben megírtuk, először történik meg, hogy magyar vállalat tulajdonrészt szerez egy amerikai űripari cégben. A partnerség új korszakot nyit a magyar–amerikai űripari együttműködésben, miközben a 4iG hosszú távú jelenlétet biztosít a nemzetközi kereskedelmi űriparban.

A tranzakció a felek számára hosszú távú lehetőségeket nyit a globális piaci részesedés növelésére, miközben történelmi mérföldkő a magyar–amerikai űripari kapcsolatokban: első alkalommal valósult meg, hogy magyar vállalat amerikai űripari szereplőnél hajt végre befektetést.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke szerint az együttműködés a magyar űripar számára stratégiai jelentőségű. A vállalat közleményében kijelentette:

Az Axiom Space olyan forradalmi technológiákkal dolgozik, amelyek alapjaiban formálják át a kereskedelmi űripart. A befektetésünk tükrözi Magyarország vezető szerepét a nemzetközi űripari ökoszisztémában, és alátámasztja az Egyesült Államokkal fennálló szoros partnerséget.

A partnerség a 4iG számára hosszú távú jelenlétet biztosít a globális kereskedelmi űripari szegmensben, lehetővé téve a közvetlen kapcsolódást az űralapú adatgazdasághoz, a mikrogravitációs kutatásokhoz és az ipari fejlesztési programokhoz.

Kam Ghaffarian, az Axiom Space ügyvezető elnöke kiemelte, hogy a 4iG-vel való együttműködés egy előremutató partnerség, amely közösen teremti meg a globális űrgazdaság alapjait, miközben erősíti

  • az amerikai
  • és a magyar

űripari együttműködést.

Igazi nagyvaddal fog össze a 4iG

Az Axiom Space kiemelkedő szereplő a kereskedelmi emberes űrrepülésben és az űrinfrastruktúra fejlesztésében. A vállalat tapasztalattal rendelkezik a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végrehajtott küldetésekben és az Axiom Station – a világ első kereskedelmi célú űrállomása – fejlesztésében.

A cég innovációi a mikrogravitációs kutatásoktól az orbitális adatfeldolgozásig terjednek, és részt vett a második magyar űrhajós, Kapu Tibor űrbe juttatásában is, ami mérföldkő volt a hazai űrkutatásban. A 4iG befektetése így nemcsak stratégiai, hanem szimbolikus lépés is, megerősítve Magyarország szerepét a nemzetközi kereskedelmi űriparban.

