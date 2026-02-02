Óriási hírt közölt a 4iG: Kapu Tibor küldetése után újabb emberes misszióra készülhet az Axiom Space

Az Axiom Space a korábbi sikeres magánűrhajós küldetésekre építve hajtja végre az újabb, Ax – 5 jelölésű missziót, amely tudományos, technológiai és kereskedelmi célokat szolgál majd a Nemzetközi Űrállomáson, a NASA együttműködésében – jelentette be Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója a LinkedInen.

Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A bejelentés a magyar űripar szempontjából is jelentős: a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) befektetője az Axiom Space-nek. A magyar űr- és védelmi ipari holdingvállalat kétlépcsős tőkeemelést hajt végre az Axiom Space-ben, összesen 100 millió amerikai dollár értékben – ennek első lépése 30 millió dollár értékben 2025 év végén megvalósult – tulajdonrészt biztosítva a globális kereskedelmi űripar egyik meghatározó szereplőjében. A két vállalat emellett szorosan együttműködik az alacsony Föld körüli pályán működő adatközpont-technológiák (Orbital Data Center – ODC) fejlesztése terén is.

Sárhegyi István, a 4iG csoport alelnöke, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatója a bejelentés kapcsán gratulált az Axiom Space csapatának, és úgy fogalmazott: „Az Axiom Space újabb NASA-megbízása egyértelmű visszaigazolása annak a következetes szakmai teljesítménynek, amelyet a vállalat az emberes űrrepülések és az űripari fejlesztések terén nyújt. Befektetőként büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk ennek a fejlődési pályának.”

Az újabb privát űrhajós küldetés tovább erősíti az Axiom Space pozícióját a Nemzetközi Űrállomáshoz kapcsolódó kereskedelmi missziók piacán, miközben a magyar vállalatok szerepvállalását is láthatóbbá teszi a nemzetközi űriparban.