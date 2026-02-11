Deviza
Latin-amerikai részvénypiac: 2026-os lehetőségek és a brazil választás izgalma – folytatódik a rali?

Latin-Amerika 2025-ös ralija alulértékeltségből fakadt, 2026-ban dollárgyengülés és kamatvágások segíthetik a további emelkedést. Az idei választások, illetve az amerikai–kínai sokk megtörhetik a latin-amerikai részvénypiacok emelkedését. Brazíliában érdemes felülsúlyozni a bankokat és az energiaszektort, Mexikóban a defenzív fogyasztói szolgáltatók, a bankok és az egészségügyi szektor lehetnek a befutók.
Móra Máté portfóliómenedzser, Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
2026.02.11, 06:49

A latin-amerikai részvénypiacok – különösen Brazília és Mexikó – 2025-ben lettek a globális piacok sztárjai, de 2026-ban a támogató tényezők mellett már megjelennek kockázatok is, amelyekre kiemelten érdemes figyelni. A régió indexei tavaly 30–50 százalékos hozamot hoztak, miközben a piacok alulértékeltségét a kamatvágások és a gyenge dollár pörgette fel. Idén azonban mérsékelt növekedés és választások fékezhetik a rali mértékét.

Tarcísio de Freitas, Sao Paulo állam kormányzója, latin-amerikai részvénypiacok
A latin-amerikai részvénypiacok a brazil elnök jobboldali kihívóját, Tarcísio de Freitast favorizálják / Fotó: AFP

2025: rekordév a feltörekvő piacokon

2025-ben Latin-Amerika kiemelkedett a feltörekvő piacok közül. A brazil Ibovespa index dollárban mérve közel 40 százalékot emelkedett, köszönhetően a gyenge reálnak és a nyersanyagexportnak. A mexikói index 30 százalék feletti hozamot ért el, felülteljesítve az S&P 500-at is. A fő hajtóerők: 

  • alacsony kiinduló értékeltség (P/E 7-9), 
  • a Fed-kamatvágások miatti tőkebeáramlás, 
  • valamint stabilizálódó makrogazdaságok. 

Brazíliában fiskális reformok, Mexikóban kamatcsökkentések (300 bázisponttal, 7 százalékra) támogatták a bankokat és a fogyasztást.

Idei kilátások: mérsékelt növekedés, szelektív szektorok

Idén januárban a 2025-ös lendület kitartott, de a támogató tényezők mellett megjelennek a kockázatok is.

 

Az elemzők 1,9 százalékos regionális GDP-növekedést várnak 2026-ra, Mexikóban 1 százalékot, Brazíliában kissé többet. A részvénypiacokon a kamatcsökkentési ciklus kedvez a ciklikus szektoroknak. Brazíliában 15 százalékos szinten kezdődhet meg, Mexikóban pedig 7 százalékról folytatódhat a kamatvágás. Brazíliában érdemes felülsúlyozni a bankokat és az energiaszektort, mert ezek profitálnak a gyenge realból és a privatizációkból. Mexikóban a defenzív fogyasztói szolgáltatók, a bankok és az egészségügyi szektor lehetnek a befutók.

Kockázatok: politika és külső sokkok

A rali törését politikai ciklus okozhatja: 2026-ban elnökválasztás lesz 

  • Brazíliában, 
  • Kolumbiában 
  • és Peruban is. 

A fókuszban természetesen a brazil elnökválasztás lesz, ahol a legfontosabb kérdés, hogy a jelenlegi baloldali elnököt sikerül-e a piacbarát jobboldalnak legyőznie? A jelenlegi elnök, Lula da Silva programja a társadalmi kiadások növelésére épül, ami a szegényebb rétegeket célozza meg, és az állami beruházások növelésére, a fiskális politikában a deficit csökkentésre helyezi a hangsúlyt, amit a tehetősebb társadalmi réteg adóemelésén keresztül kíván érvényesíteni. 

A magasabb adók és az állami beavatkozások miatt a befektetőket inkább aggodalommal töltené el Lula győzelme.

A  jelenlegi elnök legfőbb jobboldali kihívója Tarcísio de Freitas, Sao Paulo állam kormányzója, akit a piac is favorizál. Programjában leginkább privatizációk, adócsökkentés és bürokráciacsökkentés áll. Stabilizálni kívánja a fiskális politikát és élénkíteni a gazdasági növekedést.

Összefoglalva: szelektív optimizmus

Latin-Amerika 2025-ös ralija alulértékeltségből fakadt, 2026-ban kamatvágások és dollár gyengülés segítheti a további emelkedést, de a választások, illetve USA–Kína-sokk megtörhetik az emelkedést.

