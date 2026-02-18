Nagyon rossz hírt közölt Szijjártó Péter a Barátság vezetékről: az ukránokra keresztet vethetünk – a horvátokban sem lehet bízni

Gondoskodunk arról, hogy Magyarország energia- és üzemanyag-ellátása biztonságban legyen, dacára annak, hogy az ukránok és személyesen Zelenszkij elnök politikai okok miatt megtagadta a Barátság kőolajvezetéken a szállítások újraindítását – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd este az M1 aktuális csatorna 48 perc című műsorában.

Fotó: Soós Lajos

A miniszter kiemelte: a szállításokhoz minden műszaki, technikai feltétel adott, és kizárólag politikai oka van annak, hogy az ukránok nem engedik azok folytatását. Magyarországon választásra készülünk, és az ukránok a politikai ellenfeleinket támogatják, ezért azt gondolják, hogy jó ötlet egy ilyen energiaellátási kihívás elé állítani Magyarországot a választás előtt – fogalmazott.

Felhívta a figyelmet arra: az európai szabályok alapján Magyarország és Szlovákia mentesül az uniós olajszankciók alól, és amennyiben a vezetékes olajszállítás vis maior miatt ellehetetlenül, Magyarországnak lehetősége van arra, hogy tengeren is vásároljon orosz kőolajat. Hozzátette: a szlovák gazdasági miniszterrel közösen jelezték a horvátoknak, hogy

ennek az európai szabálynak az aktiválásával a horvát vezetékrendszeren keresztül orosz olajat kívánnak importálni.

Hangsúlyozta: a Barátság kőolajvezetéket fő ellátási útvonalnak építették, és önmagában is el tudná látni Magyarországot és Szlovákiát olajjal, míg a Horvátországon keresztül érkező Adria-vezetéket kiegészítő vezetéknek építették. Mivel a keletről érkező fővezeték jelenleg egy politikai döntés miatt nem tud szállítani, ezért most a kiegészítő vezetéken keresztül vásárolunk olajat – magyarázta Szijjártó Péter.

Felhívta a figyelmet arra: a horvátok az Adria-kőolajvezeték tranzitdíját az európai átlag ötszörösére emelték a háború alatt. Hozzátette: ha Magyarországot teljesen levágnák az orosz vezetékről, akkor a horvát vezetéken keresztül nem tudnák az ország energiaellátását teljes mértékben biztosítani, emellett a horvátok monopolhelyzetbe kerülvén oda emelnék az árat, ahova akarnák.

A miniszter nem számít arra, hogy a következő hetekben az ukránok újraindítják az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.

Szijjártó Péter beszélt arról is, az ukránok 2015 óta durva magyarellenes politikát folytatnak, ami a kárpátaljai magyarok anyanyelvhasználathoz fűződő jogainak visszaszorításával kezdődött. Hozzátette: ha Ukrajnát felvennék az EU-ba, akkor vérszemet kapnának, és bentről oktatnának vagy leckéztetnének minket.