Nagyon rossz hírt közölt Szijjártó Péter a Barátság vezetékről: az ukránokra keresztet vethetünk – a horvátokban sem lehet bízni
Gondoskodunk arról, hogy Magyarország energia- és üzemanyag-ellátása biztonságban legyen, dacára annak, hogy az ukránok és személyesen Zelenszkij elnök politikai okok miatt megtagadta a Barátság kőolajvezetéken a szállítások újraindítását – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd este az M1 aktuális csatorna 48 perc című műsorában.
A miniszter kiemelte: a szállításokhoz minden műszaki, technikai feltétel adott, és kizárólag politikai oka van annak, hogy az ukránok nem engedik azok folytatását. Magyarországon választásra készülünk, és az ukránok a politikai ellenfeleinket támogatják, ezért azt gondolják, hogy jó ötlet egy ilyen energiaellátási kihívás elé állítani Magyarországot a választás előtt – fogalmazott.
Felhívta a figyelmet arra: az európai szabályok alapján Magyarország és Szlovákia mentesül az uniós olajszankciók alól, és amennyiben a vezetékes olajszállítás vis maior miatt ellehetetlenül, Magyarországnak lehetősége van arra, hogy tengeren is vásároljon orosz kőolajat. Hozzátette: a szlovák gazdasági miniszterrel közösen jelezték a horvátoknak, hogy
ennek az európai szabálynak az aktiválásával a horvát vezetékrendszeren keresztül orosz olajat kívánnak importálni.
Hangsúlyozta: a Barátság kőolajvezetéket fő ellátási útvonalnak építették, és önmagában is el tudná látni Magyarországot és Szlovákiát olajjal, míg a Horvátországon keresztül érkező Adria-vezetéket kiegészítő vezetéknek építették. Mivel a keletről érkező fővezeték jelenleg egy politikai döntés miatt nem tud szállítani, ezért most a kiegészítő vezetéken keresztül vásárolunk olajat – magyarázta Szijjártó Péter.
Felhívta a figyelmet arra: a horvátok az Adria-kőolajvezeték tranzitdíját az európai átlag ötszörösére emelték a háború alatt. Hozzátette: ha Magyarországot teljesen levágnák az orosz vezetékről, akkor a horvát vezetéken keresztül nem tudnák az ország energiaellátását teljes mértékben biztosítani, emellett a horvátok monopolhelyzetbe kerülvén oda emelnék az árat, ahova akarnák.
A miniszter nem számít arra, hogy a következő hetekben az ukránok újraindítják az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.
Szijjártó Péter beszélt arról is, az ukránok 2015 óta durva magyarellenes politikát folytatnak, ami a kárpátaljai magyarok anyanyelvhasználathoz fűződő jogainak visszaszorításával kezdődött. Hozzátette: ha Ukrajnát felvennék az EU-ba, akkor vérszemet kapnának, és bentről oktatnának vagy leckéztetnének minket.
„Nincsen helye az Európai Unióban egy olyan országnak, amelynek politikai és katonai vezetői egy európai uniós tagországot fenyegetnek” – emelte ki. A miniszter kifejtette: a magyar emberek dönthetnek arról, hogy továbbra is megtartsuk a szuverenitásunkat, és ne hajoljunk meg a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely előtt, vagy hogy „egy Brüsszelből delegált párt majd hajtsa végre ennek a tengelynek az akaratát”.
A múlt héten napvilágra került ötpontos tervet úgy jellemezte, az durva beavatkozás, zsarolás a magyarországi parlamenti választásba. Brüsszel most igyekszik elérni azt, hogy a tagállamok és a tagállamokban élő emberek akaratát teljes mértékben kiiktassa a döntéshozatalból. „Amikor azt mondják, hogy a vétójogot el kell venni, azzal azt mondják, hogy kizárólag a nagy tagállamoknak lesz beleszólása abba, mi történik az EU-ban. Ez a magyar nemzet érdekeivel teljes mértékben ellentétes, a fejünk fölött dönthetnének és nekünk a betörődés joga maradna” – mondta.
Az EU súlytalan szereplő lett
Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra: mára az Európai Unió súlytalan szereplő lett a nemzetközi politikában, nem ül ott annál az asztalnál, ahol az európai biztonsági helyzet jövőjéről zajlanak a tárgyalások. Hozzátette: Magyarország külpolitikai kitűzése az volt, hogy az ország szempontjából legjelentősebb négy hatalmi centrummal – az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával és Törökországgal – jó kapcsolatot ápoljon, ezek a hatalmi centrumok egyszerre legyenek érdekeltek Magyarország sikerében, és ezt mára elérték.
Hozzátette: ezért minden olyan nemzetközi kezdeményezésnél, amely a békéről szól, és az elkövetkezendő világrend alapját képezheti, „mi ott vagyunk”, ezért vesz részt Orbán Viktor miniszterelnök a Béketanács alakuló ülésén is. „Mi soha nem tartottunk attól, hogy a brüsszeli mainstreamnek mi tetszik meg mi nem, mert mi a nemzeti érdek alapján hoztunk döntéseket” – emelte ki a miniszter.